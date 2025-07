GNW-News: Ambiq gibt Preisgestaltung für aufgestockten Börsengang bekannt

^AUSTIN, Texas, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. (?Ambiq"),

ein Technologieführer im Bereich extrem stromsparender Halbleiterlösungen für

Edge-KI, hat heute die Preisgestaltung für seine aufgestockte Erstemission von

4.000.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 24,00 USD pro Aktie

bekanntgegeben. Der Bruttoerlös für Ambiq aus dem Angebot, vor Abzug der von

Ambiq zu zahlenden Emissionsrabatte und Provisionen sowie anderer

Angebotsaufwendungen, wird voraussichtlich 96,0 Mio. USD betragen. Darüber

hinaus hat Ambiq den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu

600.000 zusätzlichen Stammaktien (ausschließlich zur Deckung etwaiger

Mehrzuteilungen) zum Erstausgabepreis abzüglich Konsortialrabatten und

Provisionen eingeräumt. Die Aktien werden voraussichtlich am 30. Juli 2025 unter

dem Tickersymbol?AMBQ" an der New Yorker Börse zum Handel zugelassen. Der

Abschluss der Emission wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen für den 31. Juli 2025 erwartet.

BofA Securities und UBS Investment Bank fungieren als gemeinsame leitende

Konsortialführer für das Angebot. Needham & Company und Stifel fungieren als

gemeinsame Konsortialführer für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung bezüglich des Angebots von Wertpapieren wurde am

29. Juli 2025 von der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange

Commission) für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels

eines Verkaufsprospekts. Wenn verfügbar, können Exemplare des endgültigen

Prospekts für das Angebot angefordert werden bei: BofA Securities, NC1-

022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001,

Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail an

dg.prospectus_requests@bofa.com oder UBS Securities LLC, Attention: Prospectus

Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, telefonisch

unter (888) 827-7275 oder per E-Mail an ol-prospectus-request@ubs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser

Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem ein

solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates

oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Ambiq

Ambiq hat es sich zur Aufgabe gremacht, Intelligenz (künstliche Intelligenz (KI)

und darüber hinaus) überall zu ermöglichen, indem das Unternehmen

Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch bereitstellt. Ambiq

ermöglicht es seinen Kunden, KI-Rechenleistung dort bereitzustellen, wo die

Herausforderungen hinsichtlich des Stromverbrauchs am größten sind. Die

technologischen Innovationen von Ambiq basieren auf der patentierten und

proprietären Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) und bieten eine

grundlegende Verbesserung des Stromverbrauchs gegenüber herkömmlichen

Halbleiterdesigns. Ambiq hat bis heute über 270 Millionen Geräte mit Strom

versorgt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen

Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen

erkennen Sie daran, dass sie Wörter wie?glauben",?erwarten",?könnten",

?werden",?sollten",?beabsichtigen",?planen",?schätzen" oder

?voraussichtlich" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere

Strategie, Pläne, Prognosen oder Absichten beziehen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen können in dieser Pressemitteilung enthalten sein und umfassen unter

anderem Aussagen zu den erwarteten Bruttoerlösen von Ambiq aus dem Börsengang,

dem voraussichtlichen Datum der Aufnahme des Handels mit Stammaktien von Ambiq

an der New York Stock Exchange und dem voraussichtlichen Abschluss des

Börsengangs. Zukunftsgerichtete Aussagen sind aufgrund ihrer Eigenschaften keine

Aussagen über historische Tatsachen oder Garantien für zukünftige Leistungen und

unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die

schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die Erwartungen, Überzeugungen

und Prognosen von Ambiq werden in gutem Glauben geäußert, und Ambiq ist der

Ansicht, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruhen. Es kann jedoch

nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Annahmen und Prognosen der

Geschäftsführung eintreten oder erreicht werden, und die tatsächlichen

Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung. Ambiq übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Kontakt

Charlene Wan?

VP of Corporate Marketing and Investor Relations

cwan@ambiq.com?

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b0020d4-b17f-45b8-a173-

5f4318a97b59

°