Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
|
16.06.2026 21:12:38
GNW-News: AMD und Rackspace Technology unterzeichnen endgültige Vereinbarung über die schrittweise Bereitstellung von 30 MW AMD-KI-Rechenleistung
^SANTA CLARA, Kalifornien, und SAN ANTONIO, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMD
(NASDAQ: AMD) und Rackspace Technology (http://www.rackspace.com/)(® )(NASDAQ:
RXT), ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen,
haben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über die
schrittweise Bereitstellung einer anfänglichen Rechenleistung von 30 MW bekannt
gegeben, die für AMD-basierte Rechenanwendungen in den globalen Rechenzentren
von Rackspace ab Ende 2026 bis 2028 genutzt werden soll. Die Vereinbarung
konkretisiert die am 7. Mai 2026 angekündigte Absichtserklärung
(https://www.rackspace.com/newsroom/rackspace-technology-and-amd-sign-mou-
deliver-governed-ai-infrastructure-enterprises) (Memorandum of Understanding,
MOU) und etabliert AMD als strategischen Technologiepartner auf der Chip-Ebene
des von Rackspace kontrollierten KI-Stacks.
Nach vollständiger Bereitstellung stellen 30 MW dedizierter AMD-Rechenleistung
in den Rechenzentren von Rackspace eine bedeutende Kapazität für regulierte
Workloads von Unternehmen dar, darunter Gesundheitsdienstleister, die schon früh
Interesse an beschleunigter Rechenleistung für klinische KI und Inferenz in
großem Maßstab bekundet haben. Diese Zusammenarbeit integriert sowohl AMD
Instinct(TM)-GPUs (einschließlich MI355X, MI350P und zukünftiger Nachfolgelösungen)
als auch AMD EPYC(TM)-CPUs in eine ganzheitliche Enterprise AI Cloud-Architektur.
Dies ermöglicht es Rackspace, jeden Workload an die jeweils optimale
Rechenressource weiterzuleiten - bei voller Verantwortung für Leistung und
Ergebnisse.
?Unternehmen in regulierten Branchen benötigen eine KI-Infrastruktur, die von
Grund auf richtlinienkonform aufgebaut ist und bei der ein einziger Betreiber
für die Geschäftsergebnisse verantwortlich ist - und nicht eine Vielzahl von
Anbietern, von denen jeder nur einen Teilbereich abdeckt", sagte Gajen Kandiah,
CEO von Rackspace Technology.?Diese Zusammenarbeit kombiniert die passende
Rechenleistung mit dem richtigen Betriebsmodell und bietet etwas, das es auf dem
Markt so noch nicht gab: einen kontrollierten KI-Stack mit einem einzigen
verantwortlichen Partner - vom Chip bis hin zum Endergebnis."
?Mit der Weiterentwicklung von Enterprise-KI benötigen Kunden eine
Infrastruktur, die für jeden Workload den optimalen Mix aus beschleunigter und
universeller Rechenleistung bereitstellt", so Dan McNamara, Senior Vice
President und General Manager, Compute and Enterprise AI bei AMD.?Durch die
Zusammenführung der führenden KI-Rechenlösungen von AMD und des kontrollierten
Cloud-Betriebsmodells von Rackspace helfen wir regulierten Unternehmen dabei,
eine leistungsstarke KI-Infrastruktur mit der Offenheit, Skalierbarkeit und
Verantwortlichkeit bereitzustellen, die für den Einsatz von KI auf
Unternehmensniveau erforderlich sind."
Beide Unternehmen planen, Vertriebs- und Marketingressourcen bereitzustellen, um
Unternehmenskunden für die AMD-Recheninfrastruktur zu identifizieren und zu
gewinnen. Zudem stellen beide Seiten Personal bereit, um Geschäftsmöglichkeiten
in regulierten Branchen gemeinsam zu identifizieren und zu erschließen.
Diese Vereinbarung wird die Bereitstellung der vier im Rahmen der
Absichtserklärung angekündigten integrierten Funktionen beschleunigen:
Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine, Inference as a Service und
Bare Metal AMD Instinct. Damit steht ein vollständiger, kontrollierter Stack zur
Verfügung - von der Bare-Metal-Rechenleistung bis hin zur vollständig
verwalteten Inferenz. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine neue Kategorie
verwalteter Enterprise-KI-Infrastruktur etablieren, die Unternehmen eine echte
Alternative zum reinen Bare-Metal-Modell bietet. Der Wandel von KI-Experimenten
hin zu autonomen, agentenbasierten Workflows in den Kernsystemen von Unternehmen
beschleunigt die Nachfrage nach genau der Art von kontrollierter und
verantwortungsvoller Infrastruktur, für die diese Zusammenarbeit konzipiert
wurde.
Eine Telefonkonferenz für Investoren ist für den 16. Juni um 8:30 Uhr ET
angesetzt, bei welcher der CEO und der CFO von Rackspace Technology weitere
Erläuterungen geben und Fragen beantworten werden:
Rackspace Investoren-Telefonkonferenz:
Datum: 16.06.2026,
Startzeit: 8:30 Uhr EDT
Um den Live-Webcast zu verfolgen oder die Aufzeichnung später abzurufen,
besuchen Sie bitte: https://edge.media-server.com/mmc/p/jux5yi7s
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fedge.media-
server.com%2Fmmc%2Fp%2Fjux5yi7s&data=05%7C02%7Ccheryl.amerine%40rackspace.com%7C
2700c4813ce64dc9ce4e08dec6a43ab4%7C570057f473ef41c8bcbb08db2fc15c2b%7C0%7C0%7C63
9166606162195775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDA
wMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FpaTN
n03uyqNVPID56M8iUUrPeI2ofjF4cXC%2FqRIA9Q%3D&reserved=0).
Um eine Einwahlnummer zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter
folgendem Link: https://register-conf.media-
server.com/register/BI3bfaa99f000b4fefa9f6c101e4bd7fc8
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister-
conf.media-
server.com%2Fregister%2FBI3bfaa99f000b4fefa9f6c101e4bd7fc8&data=05%7C02%7Ccheryl
.amerine%40rackspace.com%7C2700c4813ce64dc9ce4e08dec6a43ab4%7C570057f473ef41c8bc
bb08db2fc15c2b%7C0%7C0%7C639166606162230354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1h
cGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D
%7C0%7C%7C%7C&sdata=W0B1ontLLauU06e1Y36wWJhSi35T6KaTJYKXMQLpsWA%3D&reserved=0)
Die registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen
den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology(® )(NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks
für Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und
Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer
sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten
Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und
geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit
unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com
(http://www.rackspace.com/).
Über AMD
AMD (NASDAQ: AMD) treibt Innovationen im Bereich des Hochleistungs- und KI-
Computings voran, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Welt zu
bewältigen. Heute ermöglicht die Technologie von AMD Milliarden von Anwendungen
in den Bereichen Cloud- und KI-Infrastruktur, eingebettete Systeme, KI-PCs und
Gaming. Mit einem breiten Portfolio KI-optimierter CPUs, GPUs,
Netzwerktechnologien und Software liefert AMD Full-Stack-KI-Lösungen, die die
Leistung und Skalierbarkeit für eine neue Ära des intelligenten Computing
bereitstellen. Erfahren Sie mehr unter http://www.amd.com (http://www.amd.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace
Technology und AMD, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, die
in der Vereinbarung vorgesehenen 30 MW an AMD-KI-Rechenleistung bereitzustellen,
was möglicherweise nicht vollständig oder gar nicht erreicht wird oder in einem
Zeitrahmen erfolgt, der erheblich von dem hier beschriebenen abweicht; die
erwarteten Vorteile und die Leistung von GPU- und CPU-Rechenkapazitäten; die
erwartete Bereitstellung von Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine,
Inference as a Service und Bare Metal AMD Instinct-Funktionen; die erwartete
Nachfrage seitens der Endkunden; die erwarteten kommerziellen und finanziellen
Vorteile der Zusammenarbeit für jedes Unternehmen; sowie die jeweiligen
Prognosen der Parteien zur KI-Branche. Obwohl die Parteien eine endgültige
Vereinbarung zur Schaffung eines kommerziellen Rahmens für die Zusammenarbeit
geschlossen haben, unterliegen einzelne Bereitstellungsberechtigungen einer
separaten Ausführung. Bestimmte kommerzielle Bedingungen, einschließlich der
Preisgestaltung und finanzieller Parameter, bleiben einer weiteren Vereinbarung
zwischen den Parteien vorbehalten. Jegliche Drittfinanzierung, die zur Umsetzung
der geplanten Bereitstellungen erforderlich ist, unterliegt der Verfügbarkeit zu
Bedingungen, die für Rackspace nach eigenem Ermessen akzeptabel sind. Es kann
keine Zusicherung gegeben werden, dass die Bereitstellungen im erwarteten
Zeitrahmen erfolgen, dass eine Finanzierung zustande kommt oder dass die
erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit realisiert werden. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie?anstreben",?voraussehen",
?glauben",?aufbauen",?schaffen",?ermöglichen",?vorstellen",?etablieren",
?erwarten",?untersuchen",?könnte",?beabsichtigen",?planen",?positionieren",
?prognostizieren",?sein",?werden",?darauf hinarbeiten",?würde" und anderen
Begriffen mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-
Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und
Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten
abweichen. Eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten
finden Sie in den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der
Securities and Exchange Commission, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
die jüngsten Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Keine der
beiden Firmen übernimmt eine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder
zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Medienkontakte
Rackspace Technology:
Will Link
rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com)
AMD:
Aaron Grabein
AMD Communications
+1 512-602-8950?
aaron.grabein@amd.com (mailto:aaron.grabein@amd.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rackspace Technology
Analysen zu Rackspace Technology
Aktien in diesem Artikel
|Rackspace Technology
|7,53
|21,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.