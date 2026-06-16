GNW-News: AMD und Rackspace Technology unterzeichnen endgültige Vereinbarung über die schrittweise Bereitstellung von 30 MW AMD-KI-Rechenleistung

^SANTA CLARA, Kalifornien, und SAN ANTONIO, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMD

(NASDAQ: AMD) und Rackspace Technology (http://www.rackspace.com/)(® )(NASDAQ:

RXT), ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen,

haben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über die

schrittweise Bereitstellung einer anfänglichen Rechenleistung von 30 MW bekannt

gegeben, die für AMD-basierte Rechenanwendungen in den globalen Rechenzentren

von Rackspace ab Ende 2026 bis 2028 genutzt werden soll. Die Vereinbarung

konkretisiert die am 7. Mai 2026 angekündigte Absichtserklärung

(https://www.rackspace.com/newsroom/rackspace-technology-and-amd-sign-mou-

deliver-governed-ai-infrastructure-enterprises) (Memorandum of Understanding,

MOU) und etabliert AMD als strategischen Technologiepartner auf der Chip-Ebene

des von Rackspace kontrollierten KI-Stacks.

Nach vollständiger Bereitstellung stellen 30 MW dedizierter AMD-Rechenleistung

in den Rechenzentren von Rackspace eine bedeutende Kapazität für regulierte

Workloads von Unternehmen dar, darunter Gesundheitsdienstleister, die schon früh

Interesse an beschleunigter Rechenleistung für klinische KI und Inferenz in

großem Maßstab bekundet haben. Diese Zusammenarbeit integriert sowohl AMD

Instinct(TM)-GPUs (einschließlich MI355X, MI350P und zukünftiger Nachfolgelösungen)

als auch AMD EPYC(TM)-CPUs in eine ganzheitliche Enterprise AI Cloud-Architektur.

Dies ermöglicht es Rackspace, jeden Workload an die jeweils optimale

Rechenressource weiterzuleiten - bei voller Verantwortung für Leistung und

Ergebnisse.

?Unternehmen in regulierten Branchen benötigen eine KI-Infrastruktur, die von

Grund auf richtlinienkonform aufgebaut ist und bei der ein einziger Betreiber

für die Geschäftsergebnisse verantwortlich ist - und nicht eine Vielzahl von

Anbietern, von denen jeder nur einen Teilbereich abdeckt", sagte Gajen Kandiah,

CEO von Rackspace Technology.?Diese Zusammenarbeit kombiniert die passende

Rechenleistung mit dem richtigen Betriebsmodell und bietet etwas, das es auf dem

Markt so noch nicht gab: einen kontrollierten KI-Stack mit einem einzigen

verantwortlichen Partner - vom Chip bis hin zum Endergebnis."

?Mit der Weiterentwicklung von Enterprise-KI benötigen Kunden eine

Infrastruktur, die für jeden Workload den optimalen Mix aus beschleunigter und

universeller Rechenleistung bereitstellt", so Dan McNamara, Senior Vice

President und General Manager, Compute and Enterprise AI bei AMD.?Durch die

Zusammenführung der führenden KI-Rechenlösungen von AMD und des kontrollierten

Cloud-Betriebsmodells von Rackspace helfen wir regulierten Unternehmen dabei,

eine leistungsstarke KI-Infrastruktur mit der Offenheit, Skalierbarkeit und

Verantwortlichkeit bereitzustellen, die für den Einsatz von KI auf

Unternehmensniveau erforderlich sind."

Beide Unternehmen planen, Vertriebs- und Marketingressourcen bereitzustellen, um

Unternehmenskunden für die AMD-Recheninfrastruktur zu identifizieren und zu

gewinnen. Zudem stellen beide Seiten Personal bereit, um Geschäftsmöglichkeiten

in regulierten Branchen gemeinsam zu identifizieren und zu erschließen.

Diese Vereinbarung wird die Bereitstellung der vier im Rahmen der

Absichtserklärung angekündigten integrierten Funktionen beschleunigen:

Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine, Inference as a Service und

Bare Metal AMD Instinct. Damit steht ein vollständiger, kontrollierter Stack zur

Verfügung - von der Bare-Metal-Rechenleistung bis hin zur vollständig

verwalteten Inferenz. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine neue Kategorie

verwalteter Enterprise-KI-Infrastruktur etablieren, die Unternehmen eine echte

Alternative zum reinen Bare-Metal-Modell bietet. Der Wandel von KI-Experimenten

hin zu autonomen, agentenbasierten Workflows in den Kernsystemen von Unternehmen

beschleunigt die Nachfrage nach genau der Art von kontrollierter und

verantwortungsvoller Infrastruktur, für die diese Zusammenarbeit konzipiert

wurde.

Eine Telefonkonferenz für Investoren ist für den 16. Juni um 8:30 Uhr ET

angesetzt, bei welcher der CEO und der CFO von Rackspace Technology weitere

Erläuterungen geben und Fragen beantworten werden:

Rackspace Investoren-Telefonkonferenz:

Datum: 16.06.2026,

Startzeit: 8:30 Uhr EDT

Um den Live-Webcast zu verfolgen oder die Aufzeichnung später abzurufen,

besuchen Sie bitte: https://edge.media-server.com/mmc/p/jux5yi7s

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fedge.media-

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Um eine Einwahlnummer zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter

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Die registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen

den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology(® )(NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks

für Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und

Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer

sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten

Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und

geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit

unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com

(http://www.rackspace.com/).

Über AMD

AMD (NASDAQ: AMD) treibt Innovationen im Bereich des Hochleistungs- und KI-

Computings voran, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Welt zu

bewältigen. Heute ermöglicht die Technologie von AMD Milliarden von Anwendungen

in den Bereichen Cloud- und KI-Infrastruktur, eingebettete Systeme, KI-PCs und

Gaming. Mit einem breiten Portfolio KI-optimierter CPUs, GPUs,

Netzwerktechnologien und Software liefert AMD Full-Stack-KI-Lösungen, die die

Leistung und Skalierbarkeit für eine neue Ära des intelligenten Computing

bereitstellen. Erfahren Sie mehr unter http://www.amd.com (http://www.amd.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace

Technology und AMD, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, die

in der Vereinbarung vorgesehenen 30 MW an AMD-KI-Rechenleistung bereitzustellen,

was möglicherweise nicht vollständig oder gar nicht erreicht wird oder in einem

Zeitrahmen erfolgt, der erheblich von dem hier beschriebenen abweicht; die

erwarteten Vorteile und die Leistung von GPU- und CPU-Rechenkapazitäten; die

erwartete Bereitstellung von Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine,

Inference as a Service und Bare Metal AMD Instinct-Funktionen; die erwartete

Nachfrage seitens der Endkunden; die erwarteten kommerziellen und finanziellen

Vorteile der Zusammenarbeit für jedes Unternehmen; sowie die jeweiligen

Prognosen der Parteien zur KI-Branche. Obwohl die Parteien eine endgültige

Vereinbarung zur Schaffung eines kommerziellen Rahmens für die Zusammenarbeit

geschlossen haben, unterliegen einzelne Bereitstellungsberechtigungen einer

separaten Ausführung. Bestimmte kommerzielle Bedingungen, einschließlich der

Preisgestaltung und finanzieller Parameter, bleiben einer weiteren Vereinbarung

zwischen den Parteien vorbehalten. Jegliche Drittfinanzierung, die zur Umsetzung

der geplanten Bereitstellungen erforderlich ist, unterliegt der Verfügbarkeit zu

Bedingungen, die für Rackspace nach eigenem Ermessen akzeptabel sind. Es kann

keine Zusicherung gegeben werden, dass die Bereitstellungen im erwarteten

Zeitrahmen erfolgen, dass eine Finanzierung zustande kommt oder dass die

erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit realisiert werden. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie?anstreben",?voraussehen",

?glauben",?aufbauen",?schaffen",?ermöglichen",?vorstellen",?etablieren",

?erwarten",?untersuchen",?könnte",?beabsichtigen",?planen",?positionieren",

?prognostizieren",?sein",?werden",?darauf hinarbeiten",?würde" und anderen

Begriffen mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-

Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und

Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten

abweichen. Eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten

finden Sie in den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der

Securities and Exchange Commission, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

die jüngsten Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Keine der

beiden Firmen übernimmt eine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder

zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte

Rackspace Technology:

Will Link

rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com)

AMD:

Aaron Grabein

AMD Communications

+1 512-602-8950?

aaron.grabein@amd.com (mailto:aaron.grabein@amd.com)

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