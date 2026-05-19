GNW-News: Amii beflügelt Kanadas KI-Dynamik: Upper Bound eröffnet mit 53 % Wachstum und 11.000 Teilnehmern aus aller Welt

^EDMONTON, Alberta, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii (http://www.amii.ca/)

(Alberta Machine Intelligence Institute) eröffnet heute offiziell die fünfte

jährliche Upper Bound, die führende KI-Konferenz, welche alle Erwartungen

übertroffen hat und zu einem Eckpfeiler des globalen KI-Kalenders geworden ist.

Die Veranstaltung begrüßte 11.000 Forschende, Wirtschaftsführende und politische

Entscheidungstragende aus 22 Ländern und verzeichnete damit einen

überwältigenden Zuwachs von 53 % im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Dynamik wird durch ausverkaufte Veranstaltungstickets, ein wachsendes

Angebot an gemeinschaftlich organisierten Sessions und die Übernahme von Schulen

durch K-9-Programme weiter angeheizt. Diese wachsende Nachfrage festigt Amiis

Rolle als zentrale Säule im kanadischen KI-Ökosystem. Durch die Vernetzung von

weltweit führender KI-Forschung mit Wirtschaftsführenden, politischen

Entscheidungstragenden, Gründenden, Studierenden und Lehrenden geht Amii über

die Theorie hinaus und verwandelt eine optimistische Vision für KI in eine

greifbare wirtschaftliche und soziale Realität.

Eine Konvergenz globaler Führung

Upper Bound 2026 zeichnet sich durch eine hochrangige Schnittstelle zwischen

Regierung und Wirtschaft aus, darunter:

* Führung auf Bundes- und Provinzebene:

* Der ehrenwerte Evan Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und

Digitale Innovation und Minister für die Bundesagentur für

wirtschaftliche Entwicklung von Süd-Ontario, Regierung von Kanada

* Die ehrenwerte Eleanor Olszeweski, Ministerin für Notfallmanagement und

kommunale Resilienz und Ministerin, die für die wirtschaftliche

Entwicklung der Präriegebiete Kanadas zuständig ist, Regierung von

Kanada

* Der ehrenwerte Nate Glubish, Minister für Technologie und Innovation,

Regierung von Alberta

* Der ehrenwerte Myles McDougall, Minister für Hochschulbildung, Regierung

von Alberta

* Branchengiganten: Einblicke und Präsentationen globaler Führungskräfte von

Google, Anthropic, Meta, Sony AI, Electronic Arts und Mozilla.

Ausbau des KI-Talentpools in Kanada

Die Veranstaltung dient gleichzeitig als einzigartiges, intensives

Trainingserlebnis für Amiis umfangreiche nationale Schulungsinitiativen. Dieses

Jahr begrüßt Upper Bound Teilnehmer aus folgenden Regionen:

* AI Workforce Readiness (AIWR) Initiative: Eine von Google.org unterstützte

Initiative im Wert von fünf Millionen US-Dollar, die 125.000 Studierende an

57 Hochschulen mit KI-Skills ausstattet.

* AI Pathways: Eine Investition der kanadischen Regierung in Höhe von 10,4

Millionen Dollar, die 6.000 Energiearbeitende mit maßgeschneiderten KI-

Schulungen für die kohlenstoffarme Wirtschaft ausstattet.

Zitate:

?Upper Bound ist parallel zur beispiellosen Beschleunigung der KI-Entwicklung

gewachsen - von der Förderung erstklassiger Forschung bis hin zur globalen

Akzeptanz und Wissensvermittlung in der Wirtschaft. Wir sind ungemein stolz

darauf, eine erstklassige Plattform geschaffen zu haben, auf der sich ein

einzigartiger Querschnitt von Teilnehmenden vernetzen kann, um sicherzustellen,

dass unterschiedliche Perspektiven die nächsten fünf Jahre der KI-Innovation

prägen. Hier wird eine optimistische Zukunftsvision der KI sowohl erträumt als

auch verwirklicht." - Cam Linke, Amii CEO

?Kanadas Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz basiert auf

erstklassiger Forschung und dem Bestreben, Innovationen in reale wirtschaftliche

Auswirkungen umzusetzen." Die überwältigende Nachfrage nach Upper Bound spiegelt

das Interesse am kanadischen KI-Ökosystem und die Dynamik wider, die wir

aufbauen, um unser Land an die Spitze der KI zu bringen." - Der ehrenwerte Evan

Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Innovation, Regierung

von Kanada.

Die Teilnehmenden der Veranstaltung werden sich intensiv mit Themen

auseinandersetzen, die für die Zukunft des Fachgebiets von entscheidender

Bedeutung sind, darunter KI für die Gesundheit, generative KI für die

Produktivität von Unternehmen, ethische Unternehmensführung, KI-Kompetenz und

-Bildung, Energie und Umwelt, Grundlagenforschung und vieles mehr. Das Programm

beinhaltet außerdem einen exklusiven CEO Circle, der von Cam Linke

zusammengestellt wurde und die wichtigsten KI-Trends sowie strategischen Chancen

für die Führungskräfte von heute in den Fokus rückt.

Upper Bound findet vom 19. bis 22. Mai in Edmonton statt. Den vollständigen

Zeitplan und den Vorabzugang für Upper Bound 2027 finden Sie unter:

www.upperbound.a (http://www.upperbound.ai/)

Über Amii:

Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) ist eines der drei nationalen KI-

Institute Kanadas. Amii hat seinen Sitz in Alberta und unterstützt weltweit

führende Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles

Lernen (ML). Das Unternehmen überträgt wissenschaftliche Fortschritte in die

Praxis. Amii hat sich der Förderung zukunftsweisender Forschung, der

Bereitstellung außergewöhnlicher Bildungsangebote und der Beratung von

Unternehmen verschrieben - alles mit dem Ziel, KI aus dem Labor in die Welt zu

bringen. www.amii.ca (https://www.amii.ca/)

Medienkontakt:

Lynda Vang, Medien- und Kommunikationsmanagerin, Amii

lynda.vang@amii.caÂ°