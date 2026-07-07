GNW-News: Anaphora Events ist ab sofort im SAP Store erhältlich und integriert die markengerechte Durchführung von Events in SAP-CX-Workflows

^GÖTEBORG, Schweden, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaphora gab heute

bekannt, dass Anaphora Events ab sofort im SAP Store

(https://www.sap.com/products/crm/partners/cetrez-c5-suite-ab-anaphora-

events.html), dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern,

erhältlich ist. Mit dieser Lösung können Unternehmen Events direkt innerhalb der

Workflows von SAP Engagement Cloud und SAP Sales Cloud V2 verwalten.

Events gehören nach wie vor zu den wichtigsten Faktoren für die Pipeline und die

Kundenbindung, werden jedoch häufig mithilfe fragmentierter Tools und Prozesse

verwaltet. Infolgedessen gehen wertvolle Event-Daten verloren, die

Nachverfolgung verzögert sich und Chancen zur Konversion werden verpasst.

Gleichzeitig ist es nach wie vor schwierig, markt- und teamübergreifend

hochwertige, markengerechte Kundenerlebnisse zu bieten - insbesondere für

Unternehmen mit hohen Markenstandards. Anaphora Events wurde entwickelt, um

diesem Problem zu begegnen, indem die Durchführung von Events direkt in SAP-CX-

Workflows eingebettet wird. So können Teams strukturierte Daten erfassen,

zeitnahe Folgemaßnahmen auslösen und einheitliche, hochwertige Erlebnisse

bieten, bei denen die Markenkonsistenz standardmäßig gewährleistet ist, wodurch

das Engagement bei Events effektiver mit den Umsatzprozessen verknüpft wird.

?Events gehören zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen Kunden eine Marke

unmittelbar erleben, doch oft werden sie ohne die erforderlichen Systeme

durchgeführt, um sowohl die Qualität als auch eine messbare Wirkung zu

gewährleisten", so Robin Reichert, Chief Alliance Officer bei Anaphora.?Mit

Anaphora Events können Teams in jedem Markt und auf jeder Organisationsebene

hochwertige, markengerechte Erlebnisse bieten, gleichzeitig strukturierte Daten

erfassen und die Nachverfolgung beschleunigen, wodurch sich das Kundenengagement

effizienter in die Pipeline umwandeln lässt."

Innerhalb des SAP-Ökosystems ermöglicht Anaphora die Durchführung von Events in

SAP Customer Experience und unterstützt Unternehmen, markengerechte Erlebnisse

zu bieten und gleichzeitig die Interaktion bei Events direkt mit Kunden- und

Umsatz-Workflows zu verknüpfen.

Der SAP Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes

digitales Kundenerlebnis für die Suche, das Ausprobieren, den Kauf und die

Verlängerung von mehr als 2.300 Lösungen von SAP und seinen Partnern. Dort

finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP validierten Lösungen, die sie für das

Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store

getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.

Verfügbarkeit

Anaphora Events ist im SAP Store erhältlich:

https://www.sap.com/products/crm/partners/cetrez-c5-suite-ab-anaphora-

events.html

Über Anaphora

Anaphora stellt die Infrastruktur bereit, die eine einheitliche Markenumsetzung

in verteilten Organisationen gewährleistet. Die Plattform ermöglicht es

Unternehmen, Events direkt in Systemen wie SAP zu planen, durchzuführen und zu

messen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Maßnahme im Einklang mit der

Marke steht und mit der Pipeline sowie dem Umsatz verknüpft ist.

Während Customer-Experience-Plattformen Prozesse, Arbeitsabläufe, Zielgruppen,

Customer Journeys und Daten verwalten, ergänzt Anaphora die bisher fehlende

Ebene der Markenkonsistenz in großem Maßstab. Die Plattform ermöglicht es

Unternehmen, die Marke zentral zu konfigurieren und zu steuern, während Teams

selbst in den dezentralsten Organisationen in die Lage versetzt werden, vor Ort

zu handeln - standardmäßig im Einklang mit der Marke - und zwar mithilfe

einfacher, benutzerfreundlicher Anwendungen wie Anaphora Events.

Anaphora ist mit Systemen wie SAP verbunden und stellt sicher, dass jeder

Kontaktpunkt Markenkonsistenz mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen

verbindet.

Erfahren Sie mehr unter www.anaphora.tech

Pressekontakt (Anaphora)

Robin Reichert

Chief Alliance Officer

robin@anaphora.tech

+1 (404) 548-1813

SAP sowie andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren

jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland

und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie

unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und

Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c56695f-ca56-42a0-9949-

a5631111ece1

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