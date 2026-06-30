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30.06.2026 23:37:38
GNW-News: Anaplan stellt Agentic Enterprise vor - eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Entscheidungsinfrastruktur für effiziente Ressourcenallokation sowie h...
^MIAMI, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im komplexen Geschäftsumfeld von heute
entsteht ein strategischer Vorteil aus der Fähigkeit, Veränderungen effizient
und wirksam zu antizipieren, ihre Auswirkungen zu modellieren und entschlossen
zu handeln. Die Agilität von Unternehmen wird jedoch immer wieder dadurch
beeinträchtigt, dass sie 1) auf arbeitsintensive, zeitaufwendige Tätigkeiten wie
Datenanalyse angewiesen sind und 2) auf überholte Prozesse zurückgreifen, die
entstanden sind, um die Einschränkungen isolierter Systeme, fragmentierter Daten
und voneinander entkoppelter Geschäftsabläufe zu überwinden. Die richtige KI
kann diesen Kreislauf durchbrechen - eine KI, die unternehmensweit stark
integriert ist und auf Fachwissen basiert, das den Kontext schafft, den Agenten
benötigen, um wirksam zu sein. Diese Art von KI bietet die Chance, das heutige
Modell neu zu gestalten, um Kosten zu senken und nachhaltiges Wachstum zu
fördern. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat Anaplan, ein weltweit
führender Anbieter von KI-gestützter Szenarioplanung und Analyse, heute Agentic
Enterprise vorgestellt.
Anaplans Agentic Enterprise ist ein integriertes Betriebsmodell, das zentrale
Unternehmensfunktionen neu gestaltet, indem KI-Agenten operative Abläufe
übernehmen und Menschen so den Freiraum geben, sich auf strategische
Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Es basiert auf einer gemeinsamen Rechen-
und Datengrundlage, die unternehmensweit als einheitliche, auditierbare Source
of Truth dient. Anaplan ist besonders gut positioniert, Agentic Enterprise zu
realisieren, weil das Unternehmen:
* in allen wichtigen Unternehmensfunktionen tätig ist - von Finanzen über
Lieferkette und Personalwesen bis hin zu Go-to-Market und Vertrieb - und
über fundiertes Fachwissen verfügt, das den nötigen Kontext schafft, damit
KI wirksam eingesetzt werden kann
* Echtzeitdaten aus beliebigen Unternehmensquellen integriert, etwa aus
Systems of Record, Data Lakes und Data Warehouses, und KI nutzt, um
zukunftsgerichtete Szenarien
für eine optimierte Entscheidungsfindung zu generieren
* die dialogorientierte Leistungsfähigkeit eines LLM mit der deterministischen
Plattform von Anaplan kombiniert und so vertrauenswürdige, auditierbare
Antworten liefert, die auf Unternehmensdaten und Geschäftslogik basieren
* das Problem der sehr hohen Kosten beim Einsatz eines LLM als Berechnungs-
Engine adressiert: Anaplan ist ein außergewöhnlich kosteneffizienter
Rechenkern, der durch massive Skalierbarkeit, Präzision und Geschwindigkeit
KI-Token-Kosten eliminiert
Anaplan wird ein Portfolio agentenbasierter Lösungen für Finanzen, Lieferkette,
Vertrieb und Personalwesen bereitstellen. Der erste Schwerpunkt des Unternehmens
liegt darauf, bis Oktober dieses Jahres ein umfassendes Set skillbasierter
Agenten für den Finanzbereich bereitzustellen. Diese Agenten bieten
Automatisierungs-, Unterstützungs- und Beratungs-Skills für die wichtigsten
Funktionen des Finanzbereichs, darunter FP&A, Treasury, Finanzprozesse,
Beschaffung, Controlling, Steuern, Audit, Systeme, Risikomanagement, Investor
Relations und Corporate Development. Anaplans Agentic Enterprise vereint das
Beste aus Menschen und Agenten und ermöglicht es Unternehmen, eine effizientere
und leistungsfähigere Organisation mit geringerem Aufwand zu betreiben.
Die fundierte Fachexpertise des Unternehmens wird durch die Unterstützung
ausgewählter CFOs aus Fortune-1000-Unternehmen ergänzt, die als Agentic Co-
Development Partners fungieren. Diese Führungskräfte tragen zur Ausgestaltung
der agentenbasierten Vision von Anaplan bei, indem sie strategische Impulse,
Geschäftsanforderungen aus der Praxis und laufendes Feedback liefern, damit die
Agenten des Unternehmens für den Finanzbereich die komplexen Anforderungen
moderner Unternehmen erfüllen.
Anaplan geht davon aus, bis Ende des Jahres vollständige Suiten
domänenspezifischer, skillbasierter Agenten für Lieferkette, Personalwesen und
Vertrieb bereitzustellen.?Anaplans agentenbasiertes Framework, seine Funktionen
und seine Gesamtvision sind äußerst beeindruckend und dürften mehrere zentrale
Anforderungen unserer Kunden adressieren. Das Unternehmen ist besonders gut
positioniert, Organisationen dabei zu unterstützen, die Arbeit zentraler
Unternehmensfunktionen im Sinne größerer Effizienz und Wirksamkeit neu zu
denken", so Ed Majors, Global Anaplan Lead Alliance Partner bei Deloitte.
Das Agentic-Enterprise-Framework basiert auf der offenen Plattform von Anaplan.
?Wir setzen auf ein offenes Ökosystem über Hyperscaler, LLMs, Cloud-Datenebenen
und sich weiterentwickelnde agentenbasierte Frameworks hinweg", erklärt Adam
Thier, Chief Product and Technology Officer bei Anaplan.
Anaplans Agentic Enterprise wird auf Amazon Bedrock bereitgestellt und
ermöglicht es Organisationen, KI über zentrale Unternehmensfunktionen hinweg mit
der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance in den operativen Betrieb zu
bringen, die Unternehmenskunden benötigen. Die Bereitstellung spiegelt die
ausgebaute Zusammenarbeit zwischen Anaplan und AWS wider, die darauf
ausgerichtet ist, messbare KI-Wirkung in großem Maßstab zu erzielen.
Über Anaplan
Anaplan ist eine führende KI-gestützte Plattform für Szenarioplanung und
Analyse, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Entscheidungsfindung im
komplexen Geschäftsumfeld von heute zu optimieren, damit sie Wettbewerb und
Markt einen Schritt voraus sind. Unsere Plattform schafft Vernetzung und
Zusammenarbeit über organisatorische Silos hinweg und macht auf intelligente
Weise zentrale Erkenntnisse sichtbar, damit Unternehmen genau dann die richtigen
Entscheidungen treffen können, wenn es darauf ankommt. Mehr als 2.600 globale
Marken planen mit Anaplan. Weitere Informationen finden Sie unter
www.anaplan.com (https://www.anaplan.com/).
Medienkontakt
Press@anaplan.com (mailto:Press@anaplan.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef7a06fd-d322-4f4d-add5-
e428d98c0237
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf9a2552-bd4a-4fb1-aa52-
52a0f305c0d2
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