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08.07.2026 02:04:38
GNW-News: Anaqua erneuert Partnerschaft mit Sony, um IP-Innovation voranzutreiben
^TOKIO, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=sony-
pressrelease), der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für
das Innovations- und IP-Management, gab heute die Erneuerung seiner
Partnerschaft mit der Sony Group Corporation (?Sony") bekannt. Im Rahmen der
Vereinbarung wird Anaqua dazu beitragen, das geistige Eigentum von Sony zu
stärken und es zum zentralen Motor seiner Geschäftsstrategie, seiner
Innovationskraft und seines globalen Wachstums zu machen. Sony entschied sich
bereits im Jahr 2018 für die IP-Management-Plattform von Anaqua.
Die Erneuerung der Partnerschaft spiegelt die sich entwickelnde
Geschäftsstrategie von Sony und die wachsende Bedeutung von?Intellectual
Property Intelligence" in allen integrierten Geschäftsbereichen wider. Anaqua
wird weiterhin die Konsolidierung und Integration des IP-Managements von Sony
für Patente, Designs, Marken und damit verbundene Rechte über seine globalen
Geschäftsbereiche hinweg unterstützen.
Sony unterhält die Geschäftsbereiche Games & Network Services, Music, Pictures,
Entertainment Technology & Services, Imaging & Sensing Solutions und zählt
weltweit zu den größten Patentanmeldern in seinen Kerntechnologiefeldern,
darunter Gaming- und Bildgebungstechnologien. Darüber hinaus gehört das
Patentportfolio des Unternehmens in diesen Technologiefeldern regelmäßig zu den
am häufigsten zitierten - ein weithin anerkannter Maßstab für echte
Innovationskraft. Das IP-Portfolio von Sony ist ebenso umfangreich wie
strategisch wertvoll.
Dank der Vertragserneuerung hat Sony auch weiterhin Zugriff auf die AQX®-
Plattform sowie die Analyselösung AcclaimIP von Anaqua und profitiert von den
Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen?Patent and Design Annuities"
sowie?Trademark Renewals". Seinen Transformationszielen entsprechend prüft und
implementiert Sony zudem die fortschrittlichen, KI-gestützten Funktionen von
Anaqua. Dazu gehören KI-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, tiefere Einblicke
zu ermöglichen, die strategische Planung zu beschleunigen sowie die Steuerung
von Marken und Innovationen zu stärken.
?Das Innovationstempo beschleunigt sich wie nie zuvor", so Asashi Shimodaira,
Leiter des Bereichs IP und Technologiestandardisierung bei der Sony Group.
?Effizienz ist entscheidend, und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns
für Anaqua entschieden haben. Die neueste Version mit KI-gestützten Funktionen
verspricht signifikante Prozessverbesserungen. Unser Ziel ist es, mehr Zeit für
strategisches Denken zu schaffen."
Im Zuge der engeren Zusammenarbeit wird Anaqua Sony dabei helfen, den Umgang mit
IP zu verändern. So wird vom traditionellen Schutz zu einem
portfoliogesteuerten, datenzentrierten Ansatz übergegangen, um die
Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu unterstützen,
Innovationszyklen zu beschleunigen sowie neue Technologien und Marktchancen
mithilfe der AQX-Plattform von Anaqua zu fördern.
?Sony hat Pionierarbeit geleistet, wenn es darum geht, wie geistiges Eigentum
das Geschäftswachstum unterstützen kann", erklärte Justin Crotty, CEO von
Anaqua.?Von unserer ersten Partnerschaft bis zu unserer sich entwickelnden,
langfristigen Zusammenarbeit sind wir stolz darauf, Sony mit KI-gestützten
Technologien zu unterstützen, die geistiges Eigentum zu einem leistungsstarken
Motor für Innovation und Wettbewerbsvorteile machen."
?Sony hat eine klare Vorstellung, wie IP als Treiber für Geschäftswachstum und
globale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden kann", so Kazuyasu Adachi,
President und General Manager, Japan & APAC bei Anaqua.?Die enge Partnerschaft
mit Sony unterstreicht das langjährige Engagement von Anaqua für die
Unterstützung globaler Unternehmen, die in komplexen,
geschäftsbereichsübergreifenden Umfeldern und weltweiten Regionen tätig sind."
?Durch die geschäftsbereichsübergreifende Integration von Vereinbarungen sowie
die Standardisierung von Plattformen und Daten ist Sony in der Lage, bewährte
Verfahren unternehmensweit zu skalieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und
seine IP-Strategie in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld fortlaufend zu
optimieren."
Anaqua unterstützt Sony mit einem global koordinierten, funktionsübergreifenden
Team, das sowohl in Japan als auch weltweit fundiertes technisches Fachwissen
und eine durchgängig hohe Servicequalität bietet. Durch die Einbindung seines
lokalen Teams in Japan in die globale Organisation bietet Anaqua
maßgeschneiderten, regionsspezifischen Support und gewährleistet dabei die
Ausrichtung auf verschiedene Märkte. Erkenntnisse aus der engen Zusammenarbeit
in Japan tragen dazu bei, die Betriebsabläufe und das Nutzererlebnis von Sony zu
optimieren, während die globale Perspektive von Anaqua kontinuierliche
Verbesserungen im großen Maßstab ermöglicht. Das Ergebnis ist ein
reaktionsschneller, lokalisierter Support und konsequente Exzellenz überall
dort, wo Sony tätig ist.
Über die Sony Group Corporation
Weitere Informationen über Sony finden Sie unter https://www.sony.com/en/.
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=sony-
pressrelease) oder auf dem LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/)-
Profil von Anaqua.
Medienanfragen:
media@anaqua.com (mailto:media@anaqua.com)
+1-617-375-5808
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