GNW-News: Anaqua setzt mit KI-gestützten Lösungen neue Maßstäbe für modernen Markenschutz

^BOSTON, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=Nov2024), der

führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für Innovations- und

Intellectual-Property (IP)-Management, hat heute bekannt gegeben, dass das

Unternehmen seinen bewährten, KI-gestützten Markenschutz auf Unternehmensebene

über seine gesamte Lösungslandschaft hinweg weiter ausgebaut hat und damit

einmal mehr Maßstäbe im modernen Markenschutz setzt. Die Lösung, der bereits

große globale Marken und führende Kanzleien vertrauen, verknüpft nun

Markendaten, Monitoring und Durchsetzung in einer einheitlichen, integrierten

Umgebung.

Die Markenschutzlösung von Anaqua bietet jetzt ein erweitertes Monitoring über

Marktplätze, Websites, Domains, soziale Medien und Markenämter hinweg. Zudem

wird sie durch KI-gestützte Relevanzfilter sowie durchsetzungsorientierte

Workflows ergänzt, die direkt mit dem Portfolio verknüpft sind. Das ermöglicht

Unternehmen, die ihre Marken und Warenzeichen online schützen, schneller zu

handeln und mit größerer Sicherheit zu agieren.

?Markenschutz hat sich für moderne Unternehmen zu einer Herausforderung mit

hohem Arbeitsaufwand und hohem Risiko entwickelt", so Toni Nijm, Chief Product

Officer bei Anaqua.?Die Integration des Markenschutzes in alle Lösungen von

Anaqua spiegelt unseren Anspruch wider, Kunden dabei zu unterstützen, nahtlos

vom bloßen Besitz von Markenrechten zu einem echten, skalierbaren Schutz

überzugehen - mithilfe von KI-Technologie, die eng mit ihren IP-Daten verknüpft

ist."

Die Markenschutzlösung von Anaqua wird bereits aktiv von führenden globalen

Unternehmen und Kanzleien in großem Maßstab für komplexe, länderübergreifende

Markenportfolios eingesetzt und liefert jährlich Millionen von Ergebnissen. Die

Integration über das gesamte Portfolio von Anaqua hinweg baut auf diesem

bewährten Fundament auf und erweitert bestehende Arbeitsabläufe, auf die sich

Unternehmen bereits täglich verlassen, um KI-gesteuerte Analysen und eine

tiefere Plattformintegration. Unternehmen, die die Lösung nutzen, erreichen bei

Takedowns konstant Erfolgsquoten von über 95?% und profitieren dabei von einer

Kombination aus Automatisierung, KI-gestützter Relevanzfilterung und

Analystenprüfung.

Darüber hinaus umfasst die neueste Produktversion Verbesserungen, die

Reibungsverluste beseitigen, die Genauigkeit erhöhen und die Durchsetzung

beschleunigen sollen:

* Intelligentere Markenüberwachung

Die Markenüberwachungsfunktionen wenden nun eine KI-basierte

Ähnlichkeitsbewertung an, um die relevantesten Konflikte zu priorisieren und

irrelevante Ergebnisse deutlich zu reduzieren. Aufträge zur

Markenüberwachung können direkt aus Markeneintragungen erstellt werden,

wodurch doppelte Dateneingaben entfallen und die Zeit bis zum Schutz

verkürzt wird.

* Präziseres Monitoring von Marktplätzen

Marken können das Monitoring an relevante Warenklassen anpassen, sodass die

Marktplatz-Ergebnisse tatsächliche Produktrisiken widerspiegeln und nicht

auf irrelevante Artikel verweisen. Markendaten werden automatisch in

Durchsetzungsworkflows übernommen, was schnellere und genauere

Beschwerdeeinreichungen ermöglicht.

* Monitoring von Websites und Suchmaschinen

Neue Funktionen zur Überwachung von Suchmaschinen und Websites

identifizieren verdächtige Seiten - etwa Shops mit gefälschten Produkten,

Phishing-Seiten und Betrugsmaschen - bereits dann, wenn sie in

Suchergebnissen oder im offenen Web erscheinen, häufig noch bevor

Verbraucher mit ihnen in Kontakt kommen.

* Erweitertes Domain-Monitoring

Die verbesserte Überwachung neu registrierter Domains trägt dazu bei, erste

Anzeichen von Cybersquatting, Identitätsmissbrauch und Phishing-Aktivitäten

frühzeitig zu erkennen.

Im Gegensatz zu eigenständigen Tools zur Markenüberwachung ist die

Markenschutzlösung von Anaqua vollständig in das Markenportfoliomanagement und

die Durchsetzungsworkflows von Anaqua integriert und vereint Monitoring,

Rechtedaten und Maßnahmen auf einer einzigen Plattform.

Dank dieser umfassenden Integration können Unternehmen, die bereits Lösungen von

Anaqua nutzen, diesen Schutz nahtlos auf ihre bestehenden IP-Prozesse ausweiten,

wodurch Fragmentierung reduziert und die Zeit von der Erkennung bis zur

Durchsetzung verkürzt wird - unter anderem durch:

* automatisierte Erstellung von Beschwerden auf Basis verifizierter

Rechtedaten

* konsistente und auditierbare Durchsetzungsworkflows

* Echtzeit-Dashboards und kanalübergreifende Berichterstellung

* nahtlose Zusammenarbeit zwischen Rechtsteams, Analysten und Beratern

Angesichts der Tatsache, dass Online-Markenverletzungen immer schneller,

weitreichender und zunehmend automatisiert auftreten, definiert Anaqua

Markenschutz neu: als proaktive, intelligenzgestützte Fähigkeit, die über die

rechtliche Durchsetzung hinausgeht und auch Marketing-, E-Commerce- und Brand-

Risk-Teams unterstützt.

?Marken erwarten nicht nur Warnmeldungen. Sie erwarten Ergebnisse", so Timmi

Rysgaard, Product Owner für Markenschutz bei Anaqua.?Bei diesem Launch geht es

um Klarheit, Geschwindigkeit und Vertrauen. Weil man weiß, dass die richtigen

Kanäle überwacht werden, die tatsächlichen Risiken erkannt werden und schnell

gehandelt wird."

Anaqua unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen einschließlich

Konsumgüter, Mode, Technologie, Medien, Einzelhandel, Biowissenschaften und

Sport sowie Anwaltskanzleien, die ihren Mandanten Dienste zur Markenüberwachung

und zum Markenschutz anbieten.

Weitere Informationen erhalten Sie im kommenden Webinar:?AI in Brand

Protection: Moving Faster Without Losing Control" am 28. April um 10 Uhr ET und

15 Uhr GMT.

Zur Webinar-Anmeldung: Link

(https://event.on24.com/wcc/r/5304717/677D6BED1CEF4BAC9DC571461FA5C008?partnerre

f=Pressrelease)

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=GEVERS)

oder auf dem LinkedIn-Profil (https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von

Anaqua.

MEDIENKONTAKT:

Jean Kondo

Anaqua

(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=APACLe

adership2025)

+1-617-375-5808

jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)

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