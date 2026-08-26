GNW-News: Anthony Gallo wird Chief Product Officer bei TrueCommerce und übernimmt die Leitung der nächsten Phase der KI-gestützten Lieferkettenmodernisierung

^MÜNCHEN und PITTSBURGH, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce

(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam

paign=anthony+gallo&utm_id=company+news), eine weltweit führende Plattform für

die Vernetzung und Integration von Lieferketten, gab heute die Ernennung von

Anthony Gallo zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Funktion verantwortet

Gallo die Produktstrategie sowie das Produktmanagement und -design der

TrueCommerce-Plattform.

TrueCommerce betreibt ein globales Lieferkettennetzwerk, über das jährlich 600

Millionen Transaktionen abgewickelt werden und das Unternehmen in mehr als 40

Ländern mit deren Handelspartnern verbindet. Das Unternehmen investiert gezielt

in die Zusammenführung von Netzwerkdaten, Unternehmensplattformen und KI

(https://www.truecommerce.com/press-release/truecommerce-drives-faster-smarter-

trade-with-new-agentic-ai-powered-platform-

innovations/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=anthony+gallo&u

tm_id=company+news), um Kunden über den reinen Dokumentenaustausch hinaus bei

der Umsetzung intelligenterer und stärker automatisierter Prozesse in der

Lieferkette zu unterstützen. Gallo wird die nächste Phase dieser Entwicklung

maßgeblich vorantreiben.

?Anthony hat seine Karriere darauf ausgerichtet, zu zeigen, was sich durch

intelligente Nutzung von Lieferkettendaten in Unternehmen erreichen lässt", sagt

Bill Glass, CEO von TrueCommerce.?Seine Erfahrung auf ein Netzwerk unserer

Größenordnung zu übertragen, ist entscheidend dafür, wie wir Konnektivität auch

künftig in einen konkreten Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden verwandeln."

Unter Gallo wird sich die Produktstrategie insbesondere auf folgende

Schwerpunkte konzentrieren:

* KI-gestützter B2B-Commerce - Intelligente Commerce-Funktionen auf Basis der

Transaktionsdaten aus dem Netzwerk sollen Kunden nicht nur den

Dokumentenaustausch ermöglichen, sondern auch konkrete Empfehlungen liefern

und Aktionen automatisiert auslösen

* Noch engere Verzahnung von Netzwerk, Plattform und KI - Die Netzwerkdaten

von TrueCommerce werden mit den ERP- und Unternehmenssystemen der Kunden

verknüpft. So können intelligente Funktionen den gesamten geschäftlichen

Kontext berücksichtigen, statt sich auf ein einzelnes maßgebliches System zu

beschränken

* Vertrauen und Governance auf Netzwerkebene - Datenherkunft, Auditierbarkeit

und Kontrollmechanismen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass KI-

Ergebnisse gegenüber Kunden, Handelspartnern und Aufsichtsbehörden

nachvollziehbar und überprüfbar sind

?Die wahre Stärke eines globalen Netzwerks liegt nicht allein in seiner

Konnektivität. Sie entsteht vor allem durch die Möglichkeiten, die sich

eröffnen, wenn Daten, Unternehmensplattformen und intelligente Technologien

zusammenwirken", sagt Gallo.?TrueCommerce verfügt über die notwendige

Reichweite des Netzwerks, ein starkes Team und enge Kundenbeziehungen, um die

nächste Generation der Lieferkettenmodernisierung entscheidend mitzugestalten.

Ich freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen und die weitere

Entwicklung mit einem klaren Fokus auf Innovation voranzutreiben."

Gallo wechselt von Kinaxis zu TrueCommerce. Dort war er zuletzt als Vice

President of Product Management, Platform Innovation tätig und trug dazu bei,

die Supply-Chain-Planning-Plattform des Unternehmens zu einem globalen Geschäft

auszubauen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und

Skalierung von Enterprise-SaaS- und Digitalplattformen und bringt umfassende

Expertenkompetenz in den Bereichen KI, Decision Intelligence und digitale

Kundenerlebnisse mit. Zuvor war Gallo Chief Product Officer bei Tenovos und

hatte verschiedene Führungspositionen im Produktmanagement bei OpenText inne,

unter anderem als Vice President of Product Management für die Experience Cloud.

Als Inhaber von Patenten und ehemaliger Gründer kann Gallo auf eine langjährige

Erfolgsbilanz bei der Überführung neuer Technologien in skalierbare Lösungen

zurückblicken, die Wachstum fördern und konkreten Mehrwert für Kunden schaffen.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit

ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales

Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang

zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,

Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere

cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,

ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und

vereinfachte Abläufe zu realisieren.?Unsere E-Invoicing-Lösung unterstützt

international tätige Unternehmen dabei, beim Versand elektronischer Rechnungen

die jeweils geltenden lokalen Anforderungen zuverlässig einzuhalten. Mit über

30 Jahren Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce

Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute

auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen

Netzwerk auf die Zukunft vor.?Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen -

von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-Unternehmen - aus den

unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen erhalten Sie auf

www.truecommerce.com (http://www.truecommerce.com).

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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