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26.08.2026 18:05:38
GNW-News: Anthony Gallo wird Chief Product Officer bei TrueCommerce und übernimmt die Leitung der nächsten Phase der KI-gestützten Lieferkettenmodernisierung
^MÜNCHEN und PITTSBURGH, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=anthony+gallo&utm_id=company+news), eine weltweit führende Plattform für
die Vernetzung und Integration von Lieferketten, gab heute die Ernennung von
Anthony Gallo zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Funktion verantwortet
Gallo die Produktstrategie sowie das Produktmanagement und -design der
TrueCommerce-Plattform.
TrueCommerce betreibt ein globales Lieferkettennetzwerk, über das jährlich 600
Millionen Transaktionen abgewickelt werden und das Unternehmen in mehr als 40
Ländern mit deren Handelspartnern verbindet. Das Unternehmen investiert gezielt
in die Zusammenführung von Netzwerkdaten, Unternehmensplattformen und KI
(https://www.truecommerce.com/press-release/truecommerce-drives-faster-smarter-
trade-with-new-agentic-ai-powered-platform-
innovations/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=anthony+gallo&u
tm_id=company+news), um Kunden über den reinen Dokumentenaustausch hinaus bei
der Umsetzung intelligenterer und stärker automatisierter Prozesse in der
Lieferkette zu unterstützen. Gallo wird die nächste Phase dieser Entwicklung
maßgeblich vorantreiben.
?Anthony hat seine Karriere darauf ausgerichtet, zu zeigen, was sich durch
intelligente Nutzung von Lieferkettendaten in Unternehmen erreichen lässt", sagt
Bill Glass, CEO von TrueCommerce.?Seine Erfahrung auf ein Netzwerk unserer
Größenordnung zu übertragen, ist entscheidend dafür, wie wir Konnektivität auch
künftig in einen konkreten Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden verwandeln."
Unter Gallo wird sich die Produktstrategie insbesondere auf folgende
Schwerpunkte konzentrieren:
* KI-gestützter B2B-Commerce - Intelligente Commerce-Funktionen auf Basis der
Transaktionsdaten aus dem Netzwerk sollen Kunden nicht nur den
Dokumentenaustausch ermöglichen, sondern auch konkrete Empfehlungen liefern
und Aktionen automatisiert auslösen
* Noch engere Verzahnung von Netzwerk, Plattform und KI - Die Netzwerkdaten
von TrueCommerce werden mit den ERP- und Unternehmenssystemen der Kunden
verknüpft. So können intelligente Funktionen den gesamten geschäftlichen
Kontext berücksichtigen, statt sich auf ein einzelnes maßgebliches System zu
beschränken
* Vertrauen und Governance auf Netzwerkebene - Datenherkunft, Auditierbarkeit
und Kontrollmechanismen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass KI-
Ergebnisse gegenüber Kunden, Handelspartnern und Aufsichtsbehörden
nachvollziehbar und überprüfbar sind
?Die wahre Stärke eines globalen Netzwerks liegt nicht allein in seiner
Konnektivität. Sie entsteht vor allem durch die Möglichkeiten, die sich
eröffnen, wenn Daten, Unternehmensplattformen und intelligente Technologien
zusammenwirken", sagt Gallo.?TrueCommerce verfügt über die notwendige
Reichweite des Netzwerks, ein starkes Team und enge Kundenbeziehungen, um die
nächste Generation der Lieferkettenmodernisierung entscheidend mitzugestalten.
Ich freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen und die weitere
Entwicklung mit einem klaren Fokus auf Innovation voranzutreiben."
Gallo wechselt von Kinaxis zu TrueCommerce. Dort war er zuletzt als Vice
President of Product Management, Platform Innovation tätig und trug dazu bei,
die Supply-Chain-Planning-Plattform des Unternehmens zu einem globalen Geschäft
auszubauen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und
Skalierung von Enterprise-SaaS- und Digitalplattformen und bringt umfassende
Expertenkompetenz in den Bereichen KI, Decision Intelligence und digitale
Kundenerlebnisse mit. Zuvor war Gallo Chief Product Officer bei Tenovos und
hatte verschiedene Führungspositionen im Produktmanagement bei OpenText inne,
unter anderem als Vice President of Product Management für die Experience Cloud.
Als Inhaber von Patenten und ehemaliger Gründer kann Gallo auf eine langjährige
Erfolgsbilanz bei der Überführung neuer Technologien in skalierbare Lösungen
zurückblicken, die Wachstum fördern und konkreten Mehrwert für Kunden schaffen.
Über TrueCommerce
Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit
ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales
Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang
zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,
Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere
cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,
ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und
vereinfachte Abläufe zu realisieren.?Unsere E-Invoicing-Lösung unterstützt
international tätige Unternehmen dabei, beim Versand elektronischer Rechnungen
die jeweils geltenden lokalen Anforderungen zuverlässig einzuhalten. Mit über
30 Jahren Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce
Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute
auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen
Netzwerk auf die Zukunft vor.?Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen -
von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-Unternehmen - aus den
unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.truecommerce.com (http://www.truecommerce.com).
TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8efb8526-c514-4e3d-b5ef-
50fdc0080683
Medienkontakt
Rafael Rahn
rafael.rahn@ruess-group.comÂ°
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