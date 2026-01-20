Aperam Aktie
WKN DE: A1H5UL / ISIN: LU0569974404
|
20.01.2026 12:53:38
GNW-News: Aperam stellt innovative "Slinky"-Lösung vor - ein neuer Ansatz für Komponenten aus Eisen-Kobalt-Legierungen für Hochleistungs-Elektromotoren
^LUXEMBURG, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein weltweit tätiges
Unternehmen in den Bereichen Edelstahl, Elektrostahl, Legierungen und
Spezialstähle sowie Recycling und erneuerbare Energien, kündigt die Einführung
seiner innovativen?Slinky"-Fertigungsverfahren an. Diese neue Technologie
ermöglicht die Herstellung von Slinky-Statoren und -Rotoren durch ein helikales
Wickelverfahren in der Ebene.
Dieses Verfahren wird bereits in der Elektrostahlindustrie eingesetzt. Der
Durchbruch von Aperam liegt jedoch in der Anpassung dieses Verfahrens an Eisen-
Kobalt-Legierungen (FeCo), die bekanntermaßen eine außergewöhnliche magnetische
Leistung aufweisen, aber schwer zu formen sind. Dieser Fortschritt eröffnet neue
Designmöglichkeiten mit erheblichen Materialeinsparungen und stellt damit eine
nachhaltigere und effizientere Lösung für die Produktion von
Hochleistungselektromotoren dar.
Mit dem neuen?Slinky"-Verfahren setzt Aperam neue Maßstäbe für die Zukunft der
kohlenstoffneutralen Mobilität, insbesondere in der Luftfahrt, bei eVTOL-
Flugzeugen (senkrecht startende und landende elektrische Flugzeuge) und
Hypercars. Anstatt Komponenten aus Blechen zu stanzen - eine Methode mit hohem
Materialabfall - wird beim?Slinky"-Verfahren eine einzigartige Kombination aus
linearem Stanzen und spiralförmigem Biegen in der Ebene verwendet, um
Motorkomponenten aus kontinuierlichen Bändern zu formen. Diese Innovation
reduziert den Metallabfall auf nur 10 bis 30 %, im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden, bei denen bis zu 70 % dieses wertvollen Materials verschwendet werden.
Frederic Mattei, CEO Alloys & Specialties und CIO bei Aperam, sagte dazu:?FeCo-
Legierungen zeichnen sich durch eine unvergleichliche magnetische Leistung aus,
aber ihre Kosten haben in der Vergangenheit ihre effiziente Nutzung
eingeschränkt. Mit?Slinky" reduzieren wir den Abfall erheblich und ermöglichen
die Entwicklung effizienterer Elektromotoren, die es unseren Kunden ermöglichen,
den wachsenden Anforderungen nachhaltiger Mobilität gerecht zu werden."
Das Herzstück der?Slinky"-Innovation stellt die AFK-Familie der Eisen-Kobalt-
Legierungen von Aperam dar, darunter IMPHY® AFK1, AFK18 und AFK502R. Diese
Werkstoffe werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie bereits wegen ihrer
außergewöhnlichen magnetischen Eigenschaften - z. B. der höchsten
Sättigungsinduktion unter allen bekannten Magnetwerkstoffen - bevorzugt
eingesetzt.
Wenn die AFK-Materialien von Aperam mit dem?Slinky"-Verfahren kombiniert
werden, sind die Leistungssteigerungen überzeugend:
* +35 % Leistungsdichte für eVTOL-Flugzeuge
* +25 % Drehmoment für Hypercars
* -15 % Motorengröße, entscheidend für Gewichtsbeschränkungen in der Luftfahrt
Diese Vorteile unterstützen die Ziele fortschrittlicher elektrischer Antriebe
und stehen im Einklang mit dem Ziel der Luftfahrt, bis 2050 keine
Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Dies stärkt die langfristige
Innovationsstrategie von Aperam.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aperam.com.
(http://www.aperam.com/)
Kontakt
Investor Relations / Roberta de Aguiar Faria: IR@aperam.com
Unternehmenskommunikation / Ana Escobedo Conover: Ana.Escobedo@aperam.comÂ°
