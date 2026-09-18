GNW-News: Aptean übernimmt FleetGO von Main Capital Partners und erweitert sein Portfolio um eine führende End-to-End-Logistiklösung für den Straßentransport

^ALPHARETTA, GA, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter

KI-gestützter, geschäftskritischer Unternehmenssoftware, gibt heute die

Übernahme von FleetGO bekannt. Das Unternehmen bietet cloudbasierte

Logistiklösungen für mittelständische und große Flottenbetreiber sowie

Logistikdienstleister in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich und

Großbritannien.

Aptean übernimmt FleetGO von Main Capital Partners, einer

Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf wachsende Softwareunternehmen in

Nordwesteuropa und Nordamerika. Mit FleetGO baut Aptean sein Angebot für

Transport- und Flottenmanagement insbesondere in Kontinentaleuropa deutlich aus.

Die Übernahme stärkt Apteans Position im Bereich Transport und Logistik und

ermöglicht es dem Unternehmen, die Anforderungen seiner globalen ERP- und

Supply-Chain-Kunden noch umfassender zu erfüllen.

FleetGO wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz im niederländischen

Hattem. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, modulare Supply-Chain-

Plattform, die Warehouse Management (WMS), Order-to-Delivery-Prozesse und die

operative Logistiksteuerung vereint. Dazu gehören Lösungen für

Transportmanagement (TMS), Flottenbetrieb, Telematik und Compliance. Die

integrierte Suite unterstützt Flottenbetreiber und Logistikdienstleister dabei,

ihre Kosten deutlich zu senken und die Transparenz entlang der Lieferkette zu

erhöhen. Die cloudbasierte Plattform von FleetGO lässt sich entsprechend den

individuellen Anforderungen der Kunden konfigurieren und mit den eigenen

Telematiklösungen kombinieren. FleetGO beschäftigt derzeit mehr als 250

Mitarbeitende an neun Standorten in Europa.

?FleetGO ergänzt das Supply-Chain-Management-Portfolio von Aptean optimal. Das

Unternehmen verfügt über eine starke Position im europäischen Markt für

Logistiksoftware und bietet eine umfassende Suite für Transport,

Flottenmanagement, Lagerverwaltung und Telematik", sagt TVN Reddy, CEO von

Aptean.?Der konsequente Fokus auf die Kunden, die cloudbasierte Plattform und

die umfassende Branchenexpertise von FleetGO passen hervorragend zu Apteans

Strategie, geschäftskritische, branchenspezifische Software bereitzustellen.

Gemeinsam mit dem FleetGO-Team wollen wir unser Angebot im Transportmanagement

weiter stärken und das internationale Wachstum des Unternehmens vorantreiben."

?In den vergangenen Jahren hat sich FleetGO von einem spezialisierten

Telematikanbieter zu einer umfassenden, integrierten Logistiksoftware-Plattform

für Transport, Flottenmanagement und Lagerverwaltung in ganz Europa entwickelt.

Gemeinsam mit Main Capital Partners haben wir unser Lösungsportfolio, unsere

geografische Präsenz und unsere Organisation deutlich ausgebaut und dabei die

Anforderungen unserer Kunden stets im Blick behalten. Der Zusammenschluss mit

Aptean ist für FleetGO der nächste wichtige Schritt. Er gibt uns die Ressourcen

und die internationale Reichweite, um Innovationen weiter voranzutreiben und

Logistikunternehmen noch besser dabei zu unterstützen, ihre Abläufe zu

digitalisieren und zu optimieren", sagt Ronald van Tiel, CEO von FleetGO.

Über FleetGO

FleetGO ist ein europäischer Anbieter intelligenter Logistik- und

Telematiklösungen, mit denen Unternehmen ihre Transport-, Flotten- und

Lagerprozesse optimieren können. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet eine

modulare, cloudbasierte Software-Suite für Transportmanagement,

Flottenmanagement und Lagerverwaltung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne

Telematik- und Compliance-Lösungen, darunter die Tachographenanalyse und der

Remote-Download von Tachographendaten. Mit einer starken Präsenz in der DACH-

und Benelux-Region betreut FleetGO europaweit mehr als 8.100 mittelständische

Flottenbetreiber und Logistikdienstleister sowie namhafte Großkunden wie DHL ,

Remondis und Coop. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse zu

digitalisieren, ihre Effizienz zu steigern und regulatorische Anforderungen

zuverlässig zu erfüllen. FleetGO hat seinen Hauptsitz im niederländischen Hattem

und setzt sein Wachstum durch Innovationen und strategische Partnerschaften

fort. Weitere Informationen finden Sie unter www.FleetGO.com

(http://www.fleetgo.com).

Über Aptean

Aptean ist ein KI-Unternehmen, das auf die Anforderungen produzierender und

handelnder Unternehmen spezialisiert ist. Das Lösungsportfolio richtet sich an

mittelständische und große Hersteller, Distributoren und Großhändler, die mit

steigenden Kosten, sinkenden Margen und komplexer werdenden Abläufen

konfrontiert sind. Um hier wirksam gegenzusteuern, integriert Aptean

leistungsstarke KI direkt in die zentralen Geschäftsprozesse.

Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, niedrigere Kosten und messbare

Margenverbesserungen. Dabei setzt Aptean auf eine langfristige Partnerschaft und

begleitet seine Kunden kontinuierlich über die Einführung der Lösungen hinaus.

Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und ist mit

Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum

vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter aptean.com.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein auf Softwareunternehmen spezialisierter Investor

und verwaltet Private-Equity- Fonds mit Aktivitäten in den Benelux-Ländern, der

DACH-Region, Frankreich, den nordischen Ländern, Großbritannien und Nordamerika.

Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 12 Milliarden Euro.

Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von

Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den

Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen. Ziel ist es, profitables

Wachstum zu fördern und größere, international tätige Softwaregruppen

aufzubauen.

Main beschäftigt rund 100 Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf,

Stockholm, Antwerpen, Paris und London sowie in einem verbundenen Büro in

Boston. Das aktive Portfolio umfasst 55 Softwareunternehmen mit insgesamt rund

15.000 Mitarbeitenden.

Über das Main Social Institute unterstützt Main Studierende mit Fördermitteln

und Stipendien für ein Studium der Informatik und verwandter IT-Fachrichtungen

an technischen Universitäten und Hochschulen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.main.nl (https://www.main.nl).

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte

MediaRelations@Aptean.com (mailto:MediaRelations@Aptean.com)

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