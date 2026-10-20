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20.10.2026 10:45:38

GNW-News: Aqua free erweitert Produktportfolio: Neuer Baclyser® neo T Max für noch mehr Kapazität und Effizienz

^Hamburg, Germany, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hamburg, 20.10.2026 - Mit

dem neuen Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-

neo-t-max)stellt Aqua free die neueste Erweiterung seiner bewährten Baclyser®

neo -Sterilfilterserie vor. Das Medizinprodukt kombiniert die bekannten Stärken

des Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t) mit

längeren Standzeiten und höherer Durchflussleistung - eine ideale Lösung für

Einrichtungen mit besonders hohen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.

Mehr Kapazität - gleiche Sicherheit

Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-

max) ist in Varianten mit 3 oder 4 Monaten Standzeit erhältlich. Damit ergänzt

er den Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t)

optimal und bietet zusätzliche Flexibilität für Anwender.

Wer bereits den Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-

neo-t) nutzt und aufgrund der infrastrukturellen Bedingungen oder höherer

Belastungen mehr Kapazität benötigt, kann unkompliziert auf den Baclyser® neo T

Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max)wechseln - ganz

ohne neuen Adapter.

Kompakte Bauweise - geringster Höhenverlust

Trotz größerer Leistung bleibt das kompakte Design erhalten. Mit einem

Durchmesser von 86 mm und einer Länge von 69 mm ist der Baclyser® neo T

(https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max) Max der Filter mit dem

geringsten Höhenverlust seiner Klasse!

Wirtschaftlich und praktisch

* Überdurchschnittliche Standzeit selbst bei anspruchsvoller Wasserqualität,

dadurch weniger Wechselintervalle.

* Kosteneffizienz durch reduzierte Wechselgebühren und geringeren Aufwand

* Einfache Integration: kein zusätzlicher Installationsaufwand, da kompatibel

mit bestehenden Adaptern

Leistungsstarke Filterung - geprüfte Sicherheit

Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-

max) erreicht Durchflussraten von bis zu 18,5 l/min bei 5 bar und ein

Gesamtvolumen von ca. 6.000 Litern.

Für maximale Sicherheit sorgt zudem der beste retrograde Schutz durch die

bewährte MetalSkin®-Beschichtung am Auslass - ein entscheidender Vorteil, um das

Risiko einer retrograden Kontamination zu minimieren.

Stimmen aus dem Unternehmen

?Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-

max) ist die konsequente Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Baclyser® neo

-Serie. Kunden, die aufgrund ihrer Infrastruktur oder Rahmenbedingungen mehr

Kapazität benötigen, erhalten mit ihm eine sichere und wirtschaftliche Lösung -

ohne Kompromisse," erklärt Holger Eggert, Head of Product Management bei

Aqua free.

Verfügbarkeit

Der neue Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-

t-max) ist ab sofort erhältlich - wahlweise in den Ausführungen Baclyser® neo TL

Max und Baclyser® neo TR Max.

Link zum Produkt: https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max

Über die Aqua free GmbH:

Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich

Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für

Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und

Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,

Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert

Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001

und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aqua-free.com (https://www.aqua-

free.com)

Baclyser® neo T Max water filter from Aqua free, rose spray variant with a white

housing and perforated MetalSkin.: The Baclyser® neo T Max rose spray variant,

shown here in the four-month version. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10470/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10470/ger)

Baclyser® neo T Max - laminar flow variant: The Baclyser® neo T Max laminar flow

variant, shown here in the four-month version. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10469/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10469/ger)

Baclyser® neo T Max - tap-mounted water filter: The new Baclyser® neo T Max from

Aqua free offers extended service life and higher flow rates for healthcare

facilities. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10468/ger)

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klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10468/ger)

Video of the Baclyser® neo T Max and its benefits: Discover the Baclyser® neo T

Max from Aqua free. This tap-mounted water filter extends the Baclyser® neo

range with three- and four-month service life options and higher flow rates for

healthcare facilities. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10467/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10467/ger)

Aqua free GmbH

Margaretha Gesler

European Head of Marketing & Communication

E-Mail: m.gesler@aqua-free.com

Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

www.aqua-free.comÂ°

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