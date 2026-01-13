GNW-News: Aqua free startet mit "Shower2go" in den B2C-Markt: Mobile Reisedusche für sicheres Duschen ohne Legionellen für unterwegs

^Hamburg, 12.01.2025 - Aqua free, einer der führenden europäischen Anbieter für

Trinkwasserhygiene, bringt mit der Shower2go eine mobile Reisedusche für

Verbraucher auf den Markt. Das kompakte Reise-Duschset wurde für Hotels,

Ferienwohnungen, Camping-Sanitäranlagen und Kreuzfahrtkabinen entwickelt und

zielt darauf ab, das Risiko einer Ansteckung mit Legionellen beim Duschen zu

vermeiden.

Der Hintergrund ist alarmierend: Eine Auswahl aktueller Meldungen dieses Jahres

zeigt das Ausmaß der Gefahr:

? Österreich - Vorarlberg (Februar 2025): Seit Jahresbeginn wurden 41

Legionellose-Erkrankungen gemeldet; die Behörden prüfen mögliche Quellen in

Haushalten und Kühltürmen. Später wurde die Häufung von Erkrankungen auf 43

Fälle beziffert.

? USA - New York City, Central Harlem (August 2025): Der Ausbruch wurde Ende

August für beendet erklärt: 114 Fälle, 90 Hospitalisierungen, 7 Todesfälle; als

Ursache wurden verunreinigte Kühltürme identifiziert.

? Frankreich - Port-sur-Saône, Haute-Saône (September 2025): 6 Fälle, 2

Todesfälle am Ort; Ermittlungen zur Quelle laufen. In Frankreich werden jährlich

ca. 2000 Legionellosefälle gemeldet, von denen etwa 10 Prozent tödlich enden.

? Griechenland - Kreta (Juni 2025): Nach reiseassoziierten Erkrankungen

intensivierten die Behörden die Kontrollen; Berichte nennen Legionellen-

Nachweise in rund 50 Prozent der entnommenen Wasserproben in Unterkünften.

Legionellen vermehren sich in stagnierendem, lauwarmem Wasser und werden über

Aerosole (z. B. beim Duschen) aufgenommen. Reisezeiten, wechselnde Belegung und

unregelmäßige Nutzung von Wassersystemen erhöhen vielerorts das Risiko, und die

genannten Fälle zeigen, dass Präventionsmaßnahmen beim Duschen auf Reisen

sinnvoll sind.

Shower2go: Sicherer duschen auf Reisen - schnell montiert, sofort einsatzbereit

? Zuverlässiger Schutz beim Duschen: besonders relevant für ältere oder

immungeschwächte Reisende sowie Raucher

? Einfache Handhabung: vorhandene Duschbrause abschrauben, Shower2go

aufschrauben - werkzeuglos in Sekunden.

? Leicht & platzsparend: passt in jede Reisetasche; inkl. Dichtungsringen und

Transportbehälter.

? Flexibel einsetzbar: Hotels, Ferienwohnungen, Camping-Sanitäranlagen,

Schiffe.

B2C-Markteintritt von Aqua free

Mit der Shower2go überträgt Aqua free seine Erfahrung aus dem Medizin- und

Industriegeschäft in den Verbrauchermarkt: Hygiene-Lösungen für Reise-

Alltagssituationen - unkompliziert verfügbar und einfach anzuwenden.

Key Facts

? Produkt: Reisedusche Shower2go (Reiseset inkl. Dichtungsringen und

Transportbehälter)

? Anwendung: Austausch 1:1 gegen vorhandene Duschbrause ohne jegliches

Werkzeug

? Einsatzszenarien: Unterkünfte mit unklarer Wasserhygiene, saisonal genutzte

Objekte

? Bestellung & Infos: über die Produktseite von Aqua free: Reisedusche

Shower2go - legionellenfrei im Urlaub

Über Aqua free

Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich

Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen Maßstäbe für

Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und

Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,

Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen.

Presse-Kontakt

Aqua free GmbH

Margaretha Gesler - European Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 170 496 79 85 · E-Mail: m.gesler@aqua-free.com

