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28.07.2026 09:09:38
GNW-News: Aqua free unterstützt Trinkwasserprojekt in Tansania
^Hamburg, 28.07.2026 - Der Zugang zu sicherem Trinkwasser ist in vielen Teilen
der Welt noch immer nicht selbstverständlich. In Lower Moshi, einer Region
südlich des Kilimandscharo in Tansania, kämpfen Gemeinden und Schulen mit
verunreinigtem Trinkwasser. Bakterien im Wasser können Durchfallerkrankungen
verursachen, während erhöhte Fluoridkonzentrationen zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen wie Dentalfluorose führen können.
Um die Wassersicherheit vor Ort zu verbessern, engagieren sich unsere
Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden und Belgien aktiv in einer
innovativen Initiative: dem Safe Water Project Tanzania. In Zusammenarbeit mit
Element15 werden in fünf Gemeinden insgesamt 50 BAR-Wasserfiltersysteme
installiert. Diese mobilen Filtersysteme können täglich mehr als 9.000 Menschen
mit sicherem Trinkwasser versorgen - und das vollständig ohne Stromanschluss.
Wie ist das Projekt entstanden?
Die Zusammenarbeit mit Element15 begann, als dessen Gründer Ingmar nach einer
geeigneten Filtrationslösung suchte und dabei auf Aqua free aufmerksam wurde.
Bereits nach einem ersten Gespräch wurde deutlich, dass dieses Projekt eine
große Chance bietet, eine nachhaltige Lösung für die sichere
Trinkwasserversorgung zu entwickeln.
Gemeinsam entwickelten wir den Filter und passten ihn an die Anforderungen vor
Ort an.
Was wurde vor Ort umgesetzt?
Die ersten speziell entwickelten Filter wurden nach Tansania geliefert und dort
installiert. Nach diesem ersten Erfolg wurde das System weiterentwickelt und
anschließend im Rahmen eines langfristigen Projekts auch in Ghana eingesetzt.
Lokale Partner von Element15 übernehmen dort den Betrieb und die Wartung der
Systeme. Dadurch wird sichergestellt, dass die Menschen kontinuierlich Zugang zu
sicherem Trinkwasser haben.
Wie funktioniert das System?
Das BAR-Filtrationssystem ist ein mobiles Wasseraufbereitungssystem, das sich
einfach in einem Koffer transportieren lässt. Es arbeitet mit einem mehrstufigen
Filtrationsverfahren, das aus einem Vorfilter, Aktivkohle und einer Aqua free
Membran (https://www.aqua-free.com/de/membrane) besteht.
Das System kann entweder an eine vorhandene Wasserquelle angeschlossen oder
mithilfe einer Fußpumpe beziehungsweise einer solarbetriebenen Bewässerungspumpe
betrieben werden.
Die Vorteile
? Effektive Filtration: Entfernt Bakterien, Viren, Parasiten und Schwermetalle.
? Reduzierung von Fluorid: Ein spezieller Knochenkohlefilter trägt zur
Bereitstellung von sicherem Trinkwasser bei.
? Hohe Kapazität: Bereitet bis zu 2.000 Liter sicheres Wasser pro Stunde auf.
? Unabhängige Energieversorgung: Funktioniert ohne Stromanschluss.
* Nachweisliche Verbesserung der Wasserqualität
Laborergebnisse aus Afrika bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit des Filters.
Untersuchungen zeigen, dass Bakterien wirksam aus dem gefilterten Wasser
entfernt werden.
Dadurch wird die Wasserqualität deutlich verbessert und das Risiko
wasserbedingter Erkrankungen reduziert.
Positive Rückmeldungen aus den Gemeinden
Die Menschen vor Ort sind sehr zufrieden: Sie können das Wasser nun ohne
Bedenken trinken. Die Nachfrage ist groß, und der Filter wird inzwischen nicht
nur in Tansania, sondern auch in Ghana erfolgreich eingesetzt.
Dort betreiben die Partner von Element15 die Systeme und stellen sicher, dass
den Menschen über den gesamten Tag hinweg sicheres Trinkwasser zur Verfügung
steht. Ingmar und das Team von Element15 installieren derzeit weitere Filter und
führen Gespräche mit Regierungsvertretern, um das Projekt weiter auszubauen.
Ein Projekt mit nachhaltiger Wirkung
Wir sind stolz darauf, Teil dieser bedeutenden Initiative zu sein. Der Zugang zu
sicherem Trinkwasser sollte ein grundlegendes Recht für alle Menschen sein.
Die Entwicklung dieses Filters und die Möglichkeit, ihn nun im praktischen
Einsatz zu sehen, sind für uns eine besonders wertvolle Erfahrung. Wir freuen
uns darauf, die weitere Entwicklung und das Wachstum des Projekts zu begleiten.
Weitere Informationen zu dieser Initiative finden Sie auf folgenden Websites:
Aqua free Referenzen: https://www.aqua-free.com/de/projekt-element15
Aqua free Magazin Artikel: https://www.aqua-
free.com/de/magazin/verbrauchssicheres-wasser-mit-dem-bar-filtrationssystem
Element15: www.element15.nl (http://www.element15.nl)
Safe Drinking Water in Tanzania: A community member in Tanzania drinks filtered
water supplied by the BAR Element 15 system. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10440/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10440/ger)
BAR Element 15 Multi-Stage Filtration System: The BAR Element 15 water
filtration system combines a pre-filter, an Aqua free membrane filter and an
activated carbon filter in a portable case. The multi-stage process is designed
to improve water quality and provide safe drinking water. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10438/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10438/ger)
Aqua free Hollow-Fibre Membrane Module: The hollow-fibre membrane module used
inside the Aqua free Micro 10 filter cartridge. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10439/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10439/ger)
Bacteria Retained by the Membrane: Microscopic illustration of bacteria retained
on the surface of an Aqua free hollow-fibre membrane. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10441/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10441/ger)
BAR Element 15 Water Filter | How Membrane Filtration Works: The video shows the
BAR Element 15 filtration system and explains how the Aqua free Micro 10
membrane filter cartridge works. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10437/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10437/ger)
Über Aqua free
Die Aqua free GmbH zählt zu den führenden europäischen Herstellern im Bereich
der Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe
für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz.
Mit innovativen Filtrations- und Desinfektionslösungen trägt Aqua free dazu bei,
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wohngebäude und Industrieunternehmen vor
wasserassoziierten Infektionen zu schützen und Belastungen durch Legionellen und
andere Mikroorganismen zu reduzieren. Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001
und ISO 13485 unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens.
Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende Aqua free Industries ist auf
Membranfilter und kundenspezifische OEM-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen
unterstützt Kundinnen und Kunden in mehreren europäischen Ländern mit
umfassenden Leistungen - von der Entwicklung bis zur Umsetzung individueller
Anforderungen im Bereich der Trinkwasserhygiene.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aqua-free.com (http://www.aqua-
free.com) oder kontaktieren Sie uns unter:
Margaretha Gesler
European Head of Marketing & Communication
E-Mail: m.gesler@aqua-free.com (mailto:m.gesler@aqua-free.com)
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
www.aqua-free.com
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