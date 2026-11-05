GNW-News: ArrayPatch schließt eine überzeichnete Startkapitalfinanzierung in Höhe von 3,2 Millionen Euro ab, um die Entwicklung von Mikronadel-Therapeutika d...

^CORK, Irland, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ArrayPatch Ltd (?ArrayPatch"),

ein Biotechnologieunternehmen, das innovative, auf Mikronadeln basierende

Therapeutika entwickelt, gab heute den erfolgreichen Abschluss der zweiten

Finanzierungsrunde im Rahmen seiner Startkapitalfinanzierung bekannt. Damit

wurden weitere 1,6 Millionen Euro gesichert, wodurch sich die insgesamt

eingeworbene Summe auf 3,2 Millionen Euro erhöht. Die jüngste Investition stammt

von der auf soziale Wirkung ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft WakeUp

Capital sowie aus Mitteln, die über Spark Venture Funding und Dr. Mark Ledwidge

aufgebracht wurden, und von dem bestehenden Hauptinvestor Lakeside Capital sowie

DeepIE Ventures.

Die Erlöse aus der Startkapitalfinanzierung sollen dazu verwendet werden, die

Entwicklung von Programmen voranzutreiben, die auf der firmeneigenen Plattform

für sich auflösende Mikronadelpflaster?DerMap(TM)" basieren, um Studien am

Menschen einzuleiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf?GLP-DerMap(TM)" zur

Behandlung von Adipositas und Diabetes sowie auf?VIS-DerMap(TM)" zur Behandlung

von Basalzellkarzinomen liegt. DerMap(TM) ist die einzige Technologie zur

Verabreichung mittels Mikronadelpflastern, bei der die Mikronadeln vollständig

aus dem zu verabreichenden Wirkstoff bestehen, sodass kein Polymer erforderlich

ist und eine deutlich höhere Wirkstoffbeladungskapazität erreicht wird. Die

Plattform kann sowohl zur Verabreichung von kleinen Molekülen als auch von

Peptiden genutzt werden.

?Der erfolgreiche Abschluss unserer Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen

Euro ist ein wichtiger Meilenstein für ArrayPatch und verschafft uns die

notwendigen Ressourcen, um die Entwicklung unserer Pipeline voranzutreiben",

erklärte Dr. Waleed Faisal, Gründer und CEO von ArrayPatch.?Unser

Hauptaugenmerk liegt nun auf GLP-DerMap(TM), wobei wir davon überzeugt sind, dass

unsere Technologie das Potenzial besitzt, einen neuen, patientenfreundlichen

Ansatz für die Verabreichung von GLP-1-Medikamenten zu bieten.?Außerdem treiben

wir unsere Programme in den Bereichen Hautkrebs und Nagelpilzinfektionen weiter

voran."

?Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten, da ArrayPatch

eine neuartige Technologie vorantreibt, die darauf ausgelegt ist, zahlreiche

patienten- und umweltbezogene Herausforderungen im Zusammenhang mit Medikamenten

zu bewältigen, die über herkömmliche Injektionen verabreicht werden. Damit ist

das Unternehmen auf dem besten Weg, weltweit einen bedeutenden Beitrag zum Wohl

der Menschen und der Umwelt zu leisten", sagte Andrew Parish, Partner bei WakeUp

Capital.

Zu den weiteren Investoren in der Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen

Euro zählten Enterprise Ireland, The Boole Investment Syndicate sowie eine Reihe

privater Investoren. Andrew Parish, Partner bei WakeUp Capital, wird dem

Vorstand von ArrayPatch beitreten, an der Seite des kürzlich ernannten

Vorsitzenden, Dr. Neil Thomas.

Über ArrayPatch Ltd

ArrayPatch ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cork, Irland, das auf

Mikronadeln basierende Therapeutika der nächsten Generation entwickelt. Die

DerMap(TM)-Plattform nutzt polymerfreie, sich auflösende Mikronadeln, um Wirkstoffe

direkt, schmerzfrei und effizient zu verabreichen. Das Vorzeigeprogramm des

Unternehmens, GLP-DerMap(TM), soll die mit den derzeitigen GLP-1-Agonisten-

Injektionen verbundenen Herausforderungen bewältigen, indem es das Medikament in

Form eines schmerzfreien Pflasters verabreicht; es befindet sich derzeit in der

präklinischen Entwicklung. Weitere Anwendungen, die sich derzeit in der

Entwicklung befinden, sind VIS-DerMap(TM) zur Behandlung des Basalzellkarzinoms und

ITZ-DerMap(TM) zur Behandlung der Onychomykose (Nagelpilz). ArrayPatch ist ein

Spin-off des University College Cork und hat zur Unterstützung seiner

Entwicklungsstrategie umfangreiche, nicht verwässernde Finanzmittel sowie

Anerkennung in der Branche erhalten. Weitere Informationen finden Sie

unter www.array-patch.com (http://www.array-patch.com/)

Kontakt:

Dr. Waleed Faisal

Gründer, CEO

waleed-faisal@array-patch.com (mailto:waleed-faisal@array-patch.com)

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