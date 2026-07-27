27.07.2026 12:04:38

GNW-News: Artel kündigt einen neuen PTP-Switch der Carrier-Klasse an, der speziell für die Anforderungen des modernen Rundfunks entwickelt wurde

^Der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch bietet

nanosekundengenaue Zeitsteuerung, 20 Ports für flexible Anbindung und

vollständige SMPTE-2110-Interoperabilität für Pro-AV-, Medien- und industrielle

Netzwerke

Patton... Let's Connect!

GAITHERSBURG, Maryland, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video Systems

(https://www.artel.com/) - ein Unternehmen der Patton (https://www.patton.com/)-

Gruppe und führender Anbieter von Lösungen für den Medientransport und

Broadcast-Netzwerke für die Bereiche professionelle AV-Technik, Verteidigung und

Industrie - hat heute bekannt gegeben, dass der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-

Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch (https://www.patton.com/artel/quarra-ptp-10gse12sfp)

ab sofort vorbestellt werden kann.

Das neueste Mitglied der Quarra-Switch-Familie wurde speziell für professionelle

AV-Anwendungen, die Medienübertragung, die Fabrikautomatisierung sowie 4G- und

5G-Mobilfunk-Backhaul-Netzwerke entwickelt. Es bietet die nanosekundengenaue

Zeitsynchronisation, die für geschäftskritische Netzwerke erforderlich ist.

?Wir haben diesen Switch gezielt für den Einsatz im Rundfunk und im

professionellen AV-Bereich entwickelt", erklärt Tim Godby, Leiter des Bereichs

Medienübertragungssysteme bei Artel Video Systems.?Die Auswahl zwischen Gleich-

und Wechselstrom, einfacher und redundanter Stromversorgung sowie die

Unterstützung von Sync-E, 1PPS-Ein- und -Ausgängen und zwölf SFP+-Anschlüssen

machen diesen Switch zu einer außergewöhnlich leistungsfähigen und vielseitigen

Komponente für jedes zeitkritische Medienübertragungsnetzwerk."

Artel(TM) Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch

?Die Wahl zwischen Gleich- und Wechselstrom sowie zwischen Ein- und Zweikreis-

Stromversorgungssystemen macht dieses Gerät zu einer einzigartig

leistungsstarken und vielseitigen Komponente für jedes zeitkritische

Medienübertragungsnetzwerk."

Tim Godby

Leiter des Bereichs Medienübertragungssysteme

Artel Video Systems

Carrier-Klasse. Der Quarra ist ein Managed-Ethernet-Switch der Carrier-Klasse,

der zwölf (12) 10G-SFP+-Glasfaseranschlüsse mit acht (8) Gigabit-

Kupferanschlüssen im RJ-45-Format kombiniert. Dank seines flexiblen und

zukunftssicheren Designs vereint das Gerät die Funktionen eines Leaf- und eines

Spine-Switches in einem einzigen robusten System.

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Bei Live-Übertragungen können bereits

kleinste Timing-Fehler die Qualität der Inhalte beeinträchtigen. Der Quarra PTP-

10GSE12SFP minimiert dieses Risiko. Er unterstützt IEEE 1588 PTPv2 in allen

Taktmodi. Jeder Port lässt sich individuell für die Zeitsynchronisation über

SyncE oder PTP konfigurieren. Ein integrierter 1PPS-SMA-Anschluss ermöglicht

zudem die Anbindung externer Taktquellen sowie die Messung von Wellenformen.

Quarra PTP-10GSE12SFP - Wichtigste Merkmale:

* 12x 10G-SFP+ sowie 8x Gigabit-Kupferanschlüsse (RJ-45)

* IEEE 1588 PTPv2 - nanosekundengenaue Zeitsteuerung, alle Taktmodi

* SyncE (ITU-T G.8261/G.8262/G.8264) an jeder Schnittstelle

* 256 Gbit/s Switch-Fabric, 8 Prioritätswarteschlangen pro Anschluss

* SMPTE 2110, ST-2022-7, SDVoE, AES67 und Dante - vollständig kompatibel

* Kompatibilität mit Grandmaster-Clocks - Thales, Meinberg, Sonifex und mehr

* Verwaltung über Web-GUI, Telnet und SNMPv1/v2c/v3

Details. Vier Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Sie sind wahlweise

mit einfacher oder redundanter Gleich- beziehungsweise Wechselstromversorgung

erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter patton.com/artel/quarra-ptp-

10gse12sfp

In diesem Zusammenhang erhielt Patton letzte Woche einen Unterauftrag

(https://www.patton.com/press/Patton-Awarded-Subcontract-to-Develop-Source-

Secure-Fiber-Optic-Modules-for-US-Defense-Applications) zur Entwicklung

quellensicherer Glasfasermodule für Anwendungen des US-

Verteidigungsministeriums.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

(mailto:press@patton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e94b258-eaee-4cbd-

a4e3-d5354f6bd8ed

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