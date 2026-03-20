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20.03.2026 02:40:38
GNW-News: Artel überwindet die Barriere zwischen SDI und IP mit den bahnbrechenden FiberLinkT ST2110-TD-Throw-Down-Einheiten
^Patton(®)? Bleiben wir in Verbindung!
?Der Fiberlink ST2110-TD ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort
hin, wo Sie ihn brauchen. Und schon funktioniert er."
Tim Godby
Director, Media Transport Systems
PATTON
HUDSON, Massachusetts, und GAITHERSBURG, Maryland, March 20, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Artel Video - eine Marke von Patton (https://www.patton.com/)(®)
und Hersteller von Medientransportprodukten
(https://www.patton.com/products/media-transport/) - gibt die Einführung des
FiberLinkTM ST2110-TD (https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td/)
bekannt - ein robustes, kompaktes?Throw-Down"-Gateway, das in Echtzeit zwischen
3G/HD-SDI- und SMPTE ST 2110-IP-Signalen umwandelt - das ab sofort vorbestellt
werden kann. Die Lieferung ist für Mai vorgesehen.
Gateway. Die neueste Innovation von Artel ermöglicht die Verbindung zwischen
bestehenden SDI-Workflows und modernen All-IP-Broadcast-Infrastrukturen. Der
ST2110-TD unterstützt einen oder zwei Kanäle im bidirektionalen Betrieb.
?Sender sollten nicht vor der Wahl stehen, entweder ihre SDI-Investitionen zu
erhalten oder auf IP-Kommunikation umzusteigen", so Tim Godby, Director, Media
Transport Systems.
Einfach aufstellen. Egal wo. Der ST2110-TD macht seinem Namen alle Ehre. Dieses
?Throw-Down"-Gerät ist kompakt und tragbar. Ingenieure können es fast überall
einsetzen.. . ein Studio, ein externer Veranstaltungsort oder ein
Übertragungswagen. Es ist kein Gestell erforderlich. Zu den
Befestigungsmöglichkeiten zählen DIN-Schienen, NEMA-Gehäuse und 1U-Rack-
Einschübe (für Festinstallationen).
?Der FiberLink ST2110-TD bietet beides", so Godby weiter.?Anwender dieses
Produkts erhalten einen strategischen, skalierbaren, flexiblen und
kostengünstigen Weg, um bestehende SDI-Workflows zuverlässig an ST2110
anzupassen."
ST2110-konform. Der FiberLink ST2110-TD entspricht in jeder Hinsicht den SMPTE
ST 2110-Standards:
* Video gemäß ST 2110-20 (ein- oder zweikanalig)
* Audio gemäß ST 2110-30 (PCM)
* Zusatzdaten gemäß ST 2110-40
* PTP-Synchronisation gemäß ST 2110-10 für eine präzise Stream-Ausrichtung
Tatsächlicher Einsatz. Der ST2110-TD wurde speziell für die Anforderungen des
realen Rundfunkbetriebs entwickelt und hergestellt. Zu den integrierten
intelligenten Funktionen gehören:
* Die SDI-Anschlüsse erkennen die Formate HD-SDI und 3G-SDI automatisch
* Traffic Shaping gemäß ST 2110-21 gewährleistet eine zuverlässige und
pünktliche Videoübertragung
* Nahtlose Redundanz durch Schutzumschaltung gemäß ST 2022-7
* NMOS-Unterstützung für Erkennung, Routing und Audiozuordnung
* Durch Software-Upgrades lässt sich das Gerät an zukünftige Standards
anpassen
?PLUS.. . es ist bidirektional", fügte Godby hinzu.?Der Fiberlink ST2110-TD
ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort hin, wo Sie ihn brauchen.
Und schon funktioniert er."
Verfügbarkeit. Vier ST2110-TD-Artikelnummern können vorbestellt werden. Zu den
Konfigurationen gehören 1-Kanal- und 2-Kanal-Versionen für die Kapselung (SDI-
zu-ST2110) und die Entkapselung (ST2110-zu-SDI). Netzteile sind im Lieferumfang
enthalten.
Erfahren Sie mehr unter patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td
(https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td)
In diesem Zusammenhang:,Artel hat kürzlich sein neues ST2110 Media Gateway mit
JPEG-XS-Komprimierung (https://www.patton.com/press/artel-unveils-new-st2110-
media-gateway-with-jpeg-xs-compression) vorgestellt, das openGear OG-JXS SMART
ST2110 A/V-over-IP-Gateway.
Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-
5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92
Kontakt:
Glendon Flowers
+1 301 975 1000
press@patton.comÂ°
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