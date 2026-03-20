GNW-News: Artel überwindet die Barriere zwischen SDI und IP mit den bahnbrechenden FiberLinkT ST2110-TD-Throw-Down-Einheiten

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?Der Fiberlink ST2110-TD ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort

hin, wo Sie ihn brauchen. Und schon funktioniert er."

Tim Godby

Director, Media Transport Systems

PATTON

HUDSON, Massachusetts, und GAITHERSBURG, Maryland, March 20, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Artel Video - eine Marke von Patton (https://www.patton.com/)(®)

und Hersteller von Medientransportprodukten

(https://www.patton.com/products/media-transport/) - gibt die Einführung des

FiberLinkTM ST2110-TD (https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td/)

bekannt - ein robustes, kompaktes?Throw-Down"-Gateway, das in Echtzeit zwischen

3G/HD-SDI- und SMPTE ST 2110-IP-Signalen umwandelt - das ab sofort vorbestellt

werden kann. Die Lieferung ist für Mai vorgesehen.

Gateway. Die neueste Innovation von Artel ermöglicht die Verbindung zwischen

bestehenden SDI-Workflows und modernen All-IP-Broadcast-Infrastrukturen. Der

ST2110-TD unterstützt einen oder zwei Kanäle im bidirektionalen Betrieb.

?Sender sollten nicht vor der Wahl stehen, entweder ihre SDI-Investitionen zu

erhalten oder auf IP-Kommunikation umzusteigen", so Tim Godby, Director, Media

Transport Systems.

Einfach aufstellen. Egal wo. Der ST2110-TD macht seinem Namen alle Ehre. Dieses

?Throw-Down"-Gerät ist kompakt und tragbar. Ingenieure können es fast überall

einsetzen.. . ein Studio, ein externer Veranstaltungsort oder ein

Übertragungswagen. Es ist kein Gestell erforderlich. Zu den

Befestigungsmöglichkeiten zählen DIN-Schienen, NEMA-Gehäuse und 1U-Rack-

Einschübe (für Festinstallationen).

?Der FiberLink ST2110-TD bietet beides", so Godby weiter.?Anwender dieses

Produkts erhalten einen strategischen, skalierbaren, flexiblen und

kostengünstigen Weg, um bestehende SDI-Workflows zuverlässig an ST2110

anzupassen."

ST2110-konform. Der FiberLink ST2110-TD entspricht in jeder Hinsicht den SMPTE

ST 2110-Standards:

* Video gemäß ST 2110-20 (ein- oder zweikanalig)

* Audio gemäß ST 2110-30 (PCM)

* Zusatzdaten gemäß ST 2110-40

* PTP-Synchronisation gemäß ST 2110-10 für eine präzise Stream-Ausrichtung

Tatsächlicher Einsatz. Der ST2110-TD wurde speziell für die Anforderungen des

realen Rundfunkbetriebs entwickelt und hergestellt. Zu den integrierten

intelligenten Funktionen gehören:

* Die SDI-Anschlüsse erkennen die Formate HD-SDI und 3G-SDI automatisch

* Traffic Shaping gemäß ST 2110-21 gewährleistet eine zuverlässige und

pünktliche Videoübertragung

* Nahtlose Redundanz durch Schutzumschaltung gemäß ST 2022-7

* NMOS-Unterstützung für Erkennung, Routing und Audiozuordnung

* Durch Software-Upgrades lässt sich das Gerät an zukünftige Standards

anpassen

?PLUS.. . es ist bidirektional", fügte Godby hinzu.?Der Fiberlink ST2110-TD

ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort hin, wo Sie ihn brauchen.

Und schon funktioniert er."

Verfügbarkeit. Vier ST2110-TD-Artikelnummern können vorbestellt werden. Zu den

Konfigurationen gehören 1-Kanal- und 2-Kanal-Versionen für die Kapselung (SDI-

zu-ST2110) und die Entkapselung (ST2110-zu-SDI). Netzteile sind im Lieferumfang

enthalten.

Erfahren Sie mehr unter patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td

(https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td)

In diesem Zusammenhang:,Artel hat kürzlich sein neues ST2110 Media Gateway mit

JPEG-XS-Komprimierung (https://www.patton.com/press/artel-unveils-new-st2110-

media-gateway-with-jpeg-xs-compression) vorgestellt, das openGear OG-JXS SMART

ST2110 A/V-over-IP-Gateway.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-

5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92

Kontakt:

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