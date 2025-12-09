Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

09.12.2025 07:04:38

GNW-News: Ascom ernennt David Hale zum neuen CEO

^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 9. Dezember 2025

Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG hat David Hale zum neuen CEO der Ascom

Holding AG ernannt. David Hale verfügt über einen erstklassigen Leistungsausweis

und mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung in der Technologie- und

Industriebranche. Er tritt seine Position am 4. Februar 2026 an. Michael

Reitermann gibt die Aufgaben des Interim-CEO zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt aber

weiterhin ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats.

David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der

Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, in den letzten fünf Jahren als CEO der

Guerbet-Gruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Zuvor hatte David Hale leitende

Positionen bei General Electric (GE) inne, unter anderem bei GE Healthcare

Digital in den USA und GE Healthcare Diagnostics Imaging in Frankreich, wo er

erfolgreich globale Produktportfolios führte, Initiativen zur digitalen

Transformation vorantrieb und in anspruchsvollen Märkten für ein beständiges

Wachstum sorgte. David Hale verfügt über eine amerikanisch-französische doppelte

Staatsbürgerschaft.

?Wir freuen uns sehr, David Hale als neuen CEO von Ascom gewinnen zu können",

sagt Dr. Valentin Chapero, Präsident des Verwaltungsrats der Ascom Holding AG.

?Seine Führungsqualitäten, seine internationale Perspektive und seine

nachgewiesene Fähigkeit, in komplexen Märkten Resultate zu erreichen, werden die

strategischen Prioritäten von Ascom weiter vorantreiben."

David Hale: «Es ist mir eine Ehre, die Aufgabe des CEO bei Ascom zu übernehmen,

und ich danke dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Ich freue mich, mit den

erfahrenen und engagierten Teams von Ascom zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu

entwickeln, die tagtäglich einen nachhaltigen Beitrag zu «Bringing data to life»

leisten. Besonders freut mich, dass sich für mich persönlich ein Kreis

schliesst, nachdem ich 1991 meine berufliche Laufbahn bei Ascom in Bern begonnen

hatte.»

Der Verwaltungsrat bedankt sich ausserordentlich bei Michael Reitermann für

seinen engagierten Einsatz und den wertvollen Beitrag als Interim-CEO und

Delegierten des Verwaltungsrats. Michael Reitermann wird Ascom weiterhin als

ordentliches Verwaltungsratsmitglied unterstützen.

Aktien in diesem Artikel

Ascom 3,50 -1,96% Ascom

