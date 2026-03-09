GNW-News: Ascom erzielt solides Jahresergebnis 2025

^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 9. März 2026

Das Geschäftsjahr 2025 war für Ascom ein wichtiger Schritt nach vorne. Das

Unternehmen konnte seine operative Leistung verbessern. Trotz weiterhin

bestehender Herausforderungen unterstreicht der erzielte Fortschritt, dass sich

Ascom in die richtige Richtung bewegt.

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSE 2025

* Nettoumsatz: CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von

3,8 % zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu aktuellen Wechselkursen

entspricht

* EBITDA: CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.), EBITDA-Marge 11,7% (2024: 7,4%)

* Konzerngewinn: CHF 15,1 Mio. (2024: CHF 3,7 Mio.), Gewinn pro Aktie CHF

0,43 (2024: CHF 0,10)

* Nettoliquidität: CHF 29,6 Mio. per 31. Dezember 2025 (2024: CHF 18,6 Mio.)

* Eigenkapitalquote: 40,0% (2024: 39,2%)

Ausschüttung an die Aktionäre

* Dividendenantrag: CHF 0,20 pro Aktie

* Aktienrückkaufprogramm: Per 31. Dezember 2025 wurden 1,8 Mio. Aktien für

insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft. Der maximale Rückkaufbetrag ist auf

CHF 15 Mio. festgelegt. Die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien sollen

voraussichtlich 2026 zu einem möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025

zurückgekauft werden, was zu einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF

8,2 Mio. führen würde.

* Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die

Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF?14,9 Mio., was in bis zu

CHF?0,45 pro Aktie resultieren kann.

Guidance für das Geschäftsjahr 2026

* Niedriges bis mittleres einstelliges Umsatzwachstum zu konstanten

Wechselkursen

* EBITDA-Marge von 10-12%

Schlankere Organisation

Anfang 2025 schloss Ascom eine bedeutende organisatorische Umgestaltung ab, bei

der sechs Regionen in drei zusammengefasst wurden: Region Nord, Region Süd,

sowie Region USA & Kanada. Die globalen Funktionen wurden aufeinander

abgestimmt, um mehr Synergieeffekte zu erzielen und näher an den Regionen zu

sein. Diese Veränderungen verbesserten die Zusammenarbeit, optimierten die

Projektabwicklung und stärkten die Fähigkeit von Ascom, klarer und effizienter

auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Verbesserte Leistung und Profitabilität

Die Geschäftsentwicklung von Ascom im Jahr 2025 verdeutlicht eine solide

strategische Umsetzung. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen

Nettoumsatz von CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von

3,8% zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu tatsächlichen Wechselkursen

entspricht.

Die Ergebnisse verbesserten sich in allen drei Regionen. Die Region USA & Kanada

verzeichnete mit einem Umsatzwachstum von 7,3% zu konstanten Wechselkursen das

stärkste Wachstum, unterstützt durch einen Großauftrag im Dezember 2025. Die

Region Süd wuchs um 4,5% zu konstanten Wechselkursen, hauptsächlich aufgrund

guter Ergebnisse in Deutschland, Italien sowie Mittel- und Osteuropa. Die Region

Nord steigerte den Nettoumsatz um 1,5% zu konstanten Wechselkursen, mit einer

stabilen Nachfrage in Norwegen und Schweden.

Die Aufteilung nach Marktsegmenten zeigte einen Healthcare-Anteil von 66% des

Gesamtumsatzes (2024: 67%). Der Sektor Enterprise lag bei 28% (2024: 28%),

während das OEM-Geschäft 6% (2024: 5%) des Gesamtumsatzes ausmachte. Der Anteil

des Servicegeschäfts lag bei 34% des Umsatzes (2024: 36%), und das

Softwaregeschäft stieg auf 14% (2024: 13%). Der Anteil der wiederkehrenden

Umsätze blieb mit 27% stabil.

Mit einem Bruttogewinn von CHF 140,8 Mio. und einer Bruttomarge von 48%

verbesserte Ascom in 2025 die Profitabilität deutlich. Das Unternehmen erzielte

für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.),

was zu einer EBITDA-Marge von 11,7% (2024: 7,4%) führte. Das EBIT stieg auf CHF

20,3 Mio. und der Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf CHF 0,43. Der operative

Cashflow stieg auf CHF 32,6 Mio., was die verbesserte Profitabilität und das

effiziente Working Capital Management widerspiegelt.

Fokus auf Innovation in allen Segmenten

Innovation blieb ein zentraler Schwerpunkt. Im Laufe des Jahres 2025 baute Ascom

seine Softwarekapazitäten weiter aus, verbesserte die Interoperabilität des

gesamten Portfolios und stärkte den Kundensupport. Ascom erzielte bedeutende

Fortschritte bei der Integration von Software-Produktlinien in eine einheitliche

Plattform und vereinfachte damit das Angebot für den Healthcare und den

Enterprise Bereich. Diese Plattformkonvergenz verbessert die betriebliche

Effizienz und schafft einen höheren Kundennutzen, indem sie die

Benutzererfahrung verbessert und die Kosten senkt.

Guter Auftragsbestand

Ascom erzielte 2025 Auftragseingänge in Höhe von CHF 311,1 Mio. (2024: CHF

307,4 Mio.). Das Wachstum von 3,2% zu konstanten Wechselkursen und 1,2% zu

tatsächlichen Wechselkursen bestätigt die gesunde Marktnachfrage.

Ende 2025 belief sich der Auftragsbestand auf CHF 310,7 Mio. (31.12.2024: CHF

301,5 Mio.) und bildet damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr

2026.

Ascom verfügt weiterhin über eine starke Bilanz

2025 erzielte Ascom einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von CHF

32,6 Mio. (2024: CHF 20,0 Mio.). Die Nettoliquidität beträgt per 31. Dezember

2025 CHF 29,6 Mio. (31.12.2024: CHF 18,6 Mio.). Ascom hatte per 31. Dezember

2025 keine ausstehenden Darlehen. Das Eigenkapital belief sich auf CHF 79,9 Mio.

(31.12.2024: CHF 74,4 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 40,0% entspricht

(31.12.2024: 39,2%).

Ausblick für 2026

Das aktuelle makroökonomische Umfeld ist zwar volatil, doch die zugrunde

liegenden Branchentrends in den Märkten, in denen Ascom tätig ist, bleiben

positiv. Mit einem starken Auftragsbestand, einer verbesserten Profitabilität

und einem disziplinierten operativen und finanziellen Management startet Ascom

mit einer soliden Grundlage in das Jahr 2026. Ascom ist gut positioniert, um

Chancen zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation im Gesundheitswesen

und in Unternehmensmärkten ergeben. Die Strategie des Unternehmens besteht

weiterhin darin, die wichtigste Plattform für kritische Kommunikation und

Zusammenarbeit im Healthcare- und Enterprise-Segment zu werden und durch

kundenorientierte Innovationen und operative Effizienz ein nachhaltig

profitables Wachstum zu erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Ascom ein Umsatzwachstum im niedrigen bis

mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen und eine EBITDA-Marge

von 10-12% an.

Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2026 eine Dividende von CHF

0,20 pro Aktie vor, was einer Ausschüttungsquote von rund 47% des Konzerngewinns

entspricht (basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender

Aktien per 31.12.2025).

Am 28. Mai 2025 lancierte der Verwaltungsrat von Ascom ein

Aktienrückkaufprogramm zum Rückkauf von maximal 3 Mio. Namenaktien für maximal

CHF 15 Mio. zum Zweck einer Kapitalherabsetzung. Der Rückkauf begann am 30. Mai

2025 und soll bis zum 30. November 2026 abgeschlossen sein.

Stand 31. Dezember 2025:

* 1,8 Mio. Aktien wurden für insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft.

* Zusammen mit der Dividendenzahlung für 2025 beläuft sich die Ausschüttung an

die Aktionäre auf CHF 10,4 Mio., was CHF 0,30 pro Aktie entspricht.

Im Jahr 2026:

* Ascom geht davon aus, dass die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien zu einem

möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025 zurückgekauft werden, was zu

einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF 8,2 Mio. führen würde.

* Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die

Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF 14,9 Mio., was in bis zu CHF

0,45 pro Aktie resultieren kann.

Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

Wie am 18. September 2025 mitgeteilt, hat der Verwaltungsrat Laurent Dubois,

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020, als neuen Verwaltungsratspräsidenten

nominiert und zur Wahl durch die Generalversammlung 2026 vorgeschlagen. Er

übernimmt das Amt nach dem Ausscheiden von Dr. Valentin Chapero Rueda mit der

Generalversammlung 2026. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen

sich bei der Generalversammlung 2026 zur Wiederwahl.

Im Dezember 2025 ernannte der Verwaltungsrat David Hale zum neuen CEO von Ascom,

mit Wirkung per 4. Februar 2026. David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre

internationale Führungserfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie ,

darunter in leitenden Positionen bei General Electric und bei Guerbet Group.

David Hale tritt die Nachfolge von Michael Reitermann an, der als Delegierter

des Verwaltungsrats vom 29. September 2025 bis zum 3. Februar 2026 operativ, als

Ascom CEO ad interim tätig war. Michael Reitermann ist seit 2020 Mitglied des

Verwaltungsrats.

KENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2025

In CHFm Ascom Gruppe

2025 H1 2025 H2 2025 2024

------------------------------------

Auftragseingang 311,1 156,6 154,5 307,4

-------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 292,1 140,0 152,1 286,7

-------------------------------------------------------------

Bruttogewinn 140,8 67,2 73,6 133,3

-------------------------------------------------------------

EBIT 20,3 5,0 15,3 7,6

-------------------------------------------------------------

EBIT-Marge in % 6,9% 3,6% 10,1% 2,7%

-------------------------------------------------------------

EBITDA(1) 34,3 12,1 2,2 21,3

-------------------------------------------------------------

EBITDA-Marge in % 11,7% 8,6% 14,6% 7,4%

-------------------------------------------------------------

Konzerngewinn 15,1 2,2 12,9 3,7

-------------------------------------------------------------

Mitarbeitende (FTE)(2) 1'358 1'370 1'358 1'415

--------

(1) EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und

Amortisationen, siehe auch Definition im Geschäftsbericht 2025 (englisch) auf

Seite 117.

(2 )Am Ende des Berichtszeitraums.

Der Geschäftsbericht 2025 der Ascom Holding AG und die Präsentation der 2025-

Jahresergebniskonferenz sind in englischer Sprache verfügbar:

https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/

2025-JAHRESERGEBNISKONFERENZ

Montag, 9. März 2026 um 10.00 Uhr MEZ.

Restaurant METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Webcast: Ein Live-Audio-Webcast mit der Präsentation wird zur Verfügung

gestellt. Im Webcast besteht die Möglichkeit, via Chat Fragen an die Referenten

zu richten. Die Fragerunde wird übertragen. Link Webcast.

(http://stream.swisscom.ch/ascom/audiowebcast)

