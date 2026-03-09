Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|
09.03.2026 06:34:38
GNW-News: Ascom erzielt solides Jahresergebnis 2025
^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Baar, Schweiz, 9. März 2026
Das Geschäftsjahr 2025 war für Ascom ein wichtiger Schritt nach vorne. Das
Unternehmen konnte seine operative Leistung verbessern. Trotz weiterhin
bestehender Herausforderungen unterstreicht der erzielte Fortschritt, dass sich
Ascom in die richtige Richtung bewegt.
ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSE 2025
* Nettoumsatz: CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von
3,8 % zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu aktuellen Wechselkursen
entspricht
* EBITDA: CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.), EBITDA-Marge 11,7% (2024: 7,4%)
* Konzerngewinn: CHF 15,1 Mio. (2024: CHF 3,7 Mio.), Gewinn pro Aktie CHF
0,43 (2024: CHF 0,10)
* Nettoliquidität: CHF 29,6 Mio. per 31. Dezember 2025 (2024: CHF 18,6 Mio.)
* Eigenkapitalquote: 40,0% (2024: 39,2%)
Ausschüttung an die Aktionäre
* Dividendenantrag: CHF 0,20 pro Aktie
* Aktienrückkaufprogramm: Per 31. Dezember 2025 wurden 1,8 Mio. Aktien für
insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft. Der maximale Rückkaufbetrag ist auf
CHF 15 Mio. festgelegt. Die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien sollen
voraussichtlich 2026 zu einem möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025
zurückgekauft werden, was zu einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF
8,2 Mio. führen würde.
* Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die
Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF?14,9 Mio., was in bis zu
CHF?0,45 pro Aktie resultieren kann.
Guidance für das Geschäftsjahr 2026
* Niedriges bis mittleres einstelliges Umsatzwachstum zu konstanten
Wechselkursen
* EBITDA-Marge von 10-12%
Schlankere Organisation
Anfang 2025 schloss Ascom eine bedeutende organisatorische Umgestaltung ab, bei
der sechs Regionen in drei zusammengefasst wurden: Region Nord, Region Süd,
sowie Region USA & Kanada. Die globalen Funktionen wurden aufeinander
abgestimmt, um mehr Synergieeffekte zu erzielen und näher an den Regionen zu
sein. Diese Veränderungen verbesserten die Zusammenarbeit, optimierten die
Projektabwicklung und stärkten die Fähigkeit von Ascom, klarer und effizienter
auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Verbesserte Leistung und Profitabilität
Die Geschäftsentwicklung von Ascom im Jahr 2025 verdeutlicht eine solide
strategische Umsetzung. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen
Nettoumsatz von CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von
3,8% zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu tatsächlichen Wechselkursen
entspricht.
Die Ergebnisse verbesserten sich in allen drei Regionen. Die Region USA & Kanada
verzeichnete mit einem Umsatzwachstum von 7,3% zu konstanten Wechselkursen das
stärkste Wachstum, unterstützt durch einen Großauftrag im Dezember 2025. Die
Region Süd wuchs um 4,5% zu konstanten Wechselkursen, hauptsächlich aufgrund
guter Ergebnisse in Deutschland, Italien sowie Mittel- und Osteuropa. Die Region
Nord steigerte den Nettoumsatz um 1,5% zu konstanten Wechselkursen, mit einer
stabilen Nachfrage in Norwegen und Schweden.
Die Aufteilung nach Marktsegmenten zeigte einen Healthcare-Anteil von 66% des
Gesamtumsatzes (2024: 67%). Der Sektor Enterprise lag bei 28% (2024: 28%),
während das OEM-Geschäft 6% (2024: 5%) des Gesamtumsatzes ausmachte. Der Anteil
des Servicegeschäfts lag bei 34% des Umsatzes (2024: 36%), und das
Softwaregeschäft stieg auf 14% (2024: 13%). Der Anteil der wiederkehrenden
Umsätze blieb mit 27% stabil.
Mit einem Bruttogewinn von CHF 140,8 Mio. und einer Bruttomarge von 48%
verbesserte Ascom in 2025 die Profitabilität deutlich. Das Unternehmen erzielte
für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.),
was zu einer EBITDA-Marge von 11,7% (2024: 7,4%) führte. Das EBIT stieg auf CHF
20,3 Mio. und der Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf CHF 0,43. Der operative
Cashflow stieg auf CHF 32,6 Mio., was die verbesserte Profitabilität und das
effiziente Working Capital Management widerspiegelt.
Fokus auf Innovation in allen Segmenten
Innovation blieb ein zentraler Schwerpunkt. Im Laufe des Jahres 2025 baute Ascom
seine Softwarekapazitäten weiter aus, verbesserte die Interoperabilität des
gesamten Portfolios und stärkte den Kundensupport. Ascom erzielte bedeutende
Fortschritte bei der Integration von Software-Produktlinien in eine einheitliche
Plattform und vereinfachte damit das Angebot für den Healthcare und den
Enterprise Bereich. Diese Plattformkonvergenz verbessert die betriebliche
Effizienz und schafft einen höheren Kundennutzen, indem sie die
Benutzererfahrung verbessert und die Kosten senkt.
Guter Auftragsbestand
Ascom erzielte 2025 Auftragseingänge in Höhe von CHF 311,1 Mio. (2024: CHF
307,4 Mio.). Das Wachstum von 3,2% zu konstanten Wechselkursen und 1,2% zu
tatsächlichen Wechselkursen bestätigt die gesunde Marktnachfrage.
Ende 2025 belief sich der Auftragsbestand auf CHF 310,7 Mio. (31.12.2024: CHF
301,5 Mio.) und bildet damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr
2026.
Ascom verfügt weiterhin über eine starke Bilanz
2025 erzielte Ascom einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von CHF
32,6 Mio. (2024: CHF 20,0 Mio.). Die Nettoliquidität beträgt per 31. Dezember
2025 CHF 29,6 Mio. (31.12.2024: CHF 18,6 Mio.). Ascom hatte per 31. Dezember
2025 keine ausstehenden Darlehen. Das Eigenkapital belief sich auf CHF 79,9 Mio.
(31.12.2024: CHF 74,4 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 40,0% entspricht
(31.12.2024: 39,2%).
Ausblick für 2026
Das aktuelle makroökonomische Umfeld ist zwar volatil, doch die zugrunde
liegenden Branchentrends in den Märkten, in denen Ascom tätig ist, bleiben
positiv. Mit einem starken Auftragsbestand, einer verbesserten Profitabilität
und einem disziplinierten operativen und finanziellen Management startet Ascom
mit einer soliden Grundlage in das Jahr 2026. Ascom ist gut positioniert, um
Chancen zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation im Gesundheitswesen
und in Unternehmensmärkten ergeben. Die Strategie des Unternehmens besteht
weiterhin darin, die wichtigste Plattform für kritische Kommunikation und
Zusammenarbeit im Healthcare- und Enterprise-Segment zu werden und durch
kundenorientierte Innovationen und operative Effizienz ein nachhaltig
profitables Wachstum zu erzielen.
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Ascom ein Umsatzwachstum im niedrigen bis
mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen und eine EBITDA-Marge
von 10-12% an.
Ausschüttung an die Aktionäre
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2026 eine Dividende von CHF
0,20 pro Aktie vor, was einer Ausschüttungsquote von rund 47% des Konzerngewinns
entspricht (basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender
Aktien per 31.12.2025).
Am 28. Mai 2025 lancierte der Verwaltungsrat von Ascom ein
Aktienrückkaufprogramm zum Rückkauf von maximal 3 Mio. Namenaktien für maximal
CHF 15 Mio. zum Zweck einer Kapitalherabsetzung. Der Rückkauf begann am 30. Mai
2025 und soll bis zum 30. November 2026 abgeschlossen sein.
Stand 31. Dezember 2025:
* 1,8 Mio. Aktien wurden für insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft.
* Zusammen mit der Dividendenzahlung für 2025 beläuft sich die Ausschüttung an
die Aktionäre auf CHF 10,4 Mio., was CHF 0,30 pro Aktie entspricht.
Im Jahr 2026:
* Ascom geht davon aus, dass die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien zu einem
möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025 zurückgekauft werden, was zu
einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF 8,2 Mio. führen würde.
* Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die
Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF 14,9 Mio., was in bis zu CHF
0,45 pro Aktie resultieren kann.
Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung
Wie am 18. September 2025 mitgeteilt, hat der Verwaltungsrat Laurent Dubois,
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020, als neuen Verwaltungsratspräsidenten
nominiert und zur Wahl durch die Generalversammlung 2026 vorgeschlagen. Er
übernimmt das Amt nach dem Ausscheiden von Dr. Valentin Chapero Rueda mit der
Generalversammlung 2026. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen
sich bei der Generalversammlung 2026 zur Wiederwahl.
Im Dezember 2025 ernannte der Verwaltungsrat David Hale zum neuen CEO von Ascom,
mit Wirkung per 4. Februar 2026. David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre
internationale Führungserfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie,
darunter in leitenden Positionen bei General Electric und bei Guerbet Group.
David Hale tritt die Nachfolge von Michael Reitermann an, der als Delegierter
des Verwaltungsrats vom 29. September 2025 bis zum 3. Februar 2026 operativ, als
Ascom CEO ad interim tätig war. Michael Reitermann ist seit 2020 Mitglied des
Verwaltungsrats.
KENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2025
In CHFm Ascom Gruppe
2025 H1 2025 H2 2025 2024
------------------------------------
Auftragseingang 311,1 156,6 154,5 307,4
-------------------------------------------------------------
Nettoumsatz 292,1 140,0 152,1 286,7
-------------------------------------------------------------
Bruttogewinn 140,8 67,2 73,6 133,3
-------------------------------------------------------------
EBIT 20,3 5,0 15,3 7,6
-------------------------------------------------------------
EBIT-Marge in % 6,9% 3,6% 10,1% 2,7%
-------------------------------------------------------------
EBITDA(1) 34,3 12,1 2,2 21,3
-------------------------------------------------------------
EBITDA-Marge in % 11,7% 8,6% 14,6% 7,4%
-------------------------------------------------------------
Konzerngewinn 15,1 2,2 12,9 3,7
-------------------------------------------------------------
Mitarbeitende (FTE)(2) 1'358 1'370 1'358 1'415
--------
(1) EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und
Amortisationen, siehe auch Definition im Geschäftsbericht 2025 (englisch) auf
Seite 117.
(2 )Am Ende des Berichtszeitraums.
Der Geschäftsbericht 2025 der Ascom Holding AG und die Präsentation der 2025-
Jahresergebniskonferenz sind in englischer Sprache verfügbar:
https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/
2025-JAHRESERGEBNISKONFERENZ
Montag, 9. März 2026 um 10.00 Uhr MEZ.
Restaurant METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich
Webcast: Ein Live-Audio-Webcast mit der Präsentation wird zur Verfügung
gestellt. Im Webcast besteht die Möglichkeit, via Chat Fragen an die Referenten
zu richten. Die Fragerunde wird übertragen. Link Webcast.
(http://stream.swisscom.ch/ascom/audiowebcast)
Â°
