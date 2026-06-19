Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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19.06.2026 07:04:38

GNW-News: Ascom schliesst Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab

^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 19. Juni 2026

Die Ascom Holding AG gibt heute den erfolgreichen Abschluss ihres am 30. Mai

2025 gestarteten Aktienrückkaufprogramms bekannt.

Im Rahmen des Programms erwarb die Ascom Holding AG über eine zweite

Handelslinie an der SIX Swiss Exchange AG insgesamt 3'000'000 Namenaktien (8,3 %

aller im Umlauf befindlichen Aktien) im Gesamtwert von CHF 13,4 Mio.

Die Aktien wurden mit dem Zweck einer anschliessenden Kapitalherabsetzung

zurückgekauft.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die im Rahmen des Programms erworbenen

Namenaktien zu vernichten und das Kapital innerhalb des Kapitalbands gemäss

Artikel 3b der Statuten der Ascom Holding AG entsprechend herabzusetzen.

Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie hier

(https://www.ascom.com/investors/share-buyback-program/).

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