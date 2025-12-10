GNW-News: Assaia sammelt 26,6 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde, um seine globale Führungsposition im Bereich KI für den Flughafenbetrieb aus...

^ZÜRICH, Schweiz, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assaia

(https://www.assaia.com/), das in Zürich ansässige

Luftfahrttechnologieunternehmen, hat in einer überzeichneten Serie-B-

Finanzierungsrunde unter der Leitung der europäischen Investmentfirma Armira

Growth (https://www.armira.de/en/) (?Armira") zusammen mit bestehenden

Investoren 26,6 Millionen US-Dollar aufgenommen. Das zusätzlich beschaffte

Kapital wird es Assaia ermöglichen, seine KI-Plattform weltweit weiter

auszubauen und neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Effizienz von

Flughäfen, Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsdiensten weiter zu

verbessern.

Die Technologie von Assaia wurde entwickelt, um den Turnaround-Prozess von

Verkehrsflugzeugen zu optimieren, indem sie Echtzeit-Transparenz und

Automatisierung für alle Vorfeldabläufe bietet. Sie wird bereits an mehreren

großen internationalen Drehkreuzen eingesetzt, darunter New York JFK, London

Heathrow, Dubai International und Toronto Pearson, und trägt dazu bei,

Verspätungen zu reduzieren, die Pünktlichkeit zu verbessern und die Gate-

Auslastung zu optimieren.

Die Unterstützung von Armira unterstreicht die steigende Nachfrage nach KI-

gesteuerter Betriebsinfrastruktur im gesamten Luftfahrtsektor. Da das

Verkehrsaufkommen das Niveau vor der Pandemie übersteigt, die personellen

Ressourcen weiterhin begrenzt sind und die operativen Margen sinken, setzen

Flughäfen und Fluggesellschaften auf intelligente Automatisierung, um ihre

Widerstandsfähigkeit zu verbessern und ihre Effizienz zu steigern. Die KI-

Plattform von Assaia begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die

Durchlaufzeiten verkürzt und eine bessere Planung für den gesamten Flugbetrieb

ermöglicht.

Christiaan Hen, CEO von Assaia, äußerte sich wie folgt:?Diese Investition

markiert eine neue Wachstumsphase für Assaia, da Flughäfen und

Fluggesellschaften zunehmend auf KI setzen, um Lösungen für wachsende

betriebliche Herausforderungen zu finden. Mit der Unterstützung von Armira

beschleunigen wir die Einführung neuer Technologien und erweitern unsere

Präsenz, um in einigen der komplexesten Flughafenumgebungen der Welt einen

messbaren Mehrwert zu schaffen."

Ein Teil der neuen Finanzmittel wird für die Einführung eines StandManagers der

nächsten Generation verwendet, einem Planungsmodul, das mithilfe von KI die

Zuweisung von Gates und Standplätzen vor der Landung des Flugzeugs optimiert.

Dieses System ermöglicht eine effizientere Nutzung der Tore und verbessert die

Vorhersagbarkeit des Betriebs in überlasteten Umgebungen mit hohem

Verkehrsaufkommen.

Armira verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung

wachstumsstarker Technologieunternehmen. Es war ein früher Geldgeber für

Unternehmen wie osapiens

(https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fosapiens.com%

2F&data=05%7C02%7Cjames%40jamesculverhousecommunications.com%7C14d017cbbe0d43bd3

03d08de30ba4ace%7Caecd5b500c4a42a393bb20bf89204cd5%7C0%7C0%7C639001773877122231%

7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4z

MiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DDhnhL5z7%2F5RZcxUK2Z6Hu

3WKYtSQr82dRIXORmWRQA%3D&reserved=0), das 2024 in einer von Goldman Sachs

angeführten Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar einwarb, und Wemolo

(https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wemolo.co

m%2F&data=05%7C02%7Cjames%40jamesculverhousecommunications.com%7C14d017cbbe0d43b

d303d08de30ba4ace%7Caecd5b500c4a42a393bb20bf89204cd5%7C0%7C0%7C63900177387715488

9%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW

4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rHsPx61c38C6r7lDCea2VI

MhyyYM2Fm%2F62VMBhxRc0M%3D&reserved=0), ein auf visueller KI basierendes

Parkraummanagement-Unternehmen, das international expandiert. Neben Kapital

bringt Armira fundiertes operatives Know-how und ein Netzwerk von mehr als 100

Branchenberatern mit, die Assaia bei der Erreichung seiner langfristigen

Geschäftsziele unterstützen werden.

Christian Figge, Managing Partner bei Armira Growth, erklärte:?Wir

konzentrieren uns auf Investitionen in robuste Geschäftsmodelle, die einen

deutlichen technologischen Vorteil aufweisen, und Assaia ist ein hervorragendes

Beispiel dafür. Die KI-Plattform des Unternehmens verändert bereits den

Flughafenbetrieb und unterstützt die Luftfahrtindustrie bei der Bewältigung

einiger ihrer komplexesten Herausforderungen. Wir freuen uns, Assaia in der

nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ein Produkt

zu skalieren, das bei einer Vielzahl von Kunden weltweit großen Anklang findet."

Hen fügte hinzu:?Armiras Fachwissen im Bereich der Unterstützung

wachstumsstarker Technologieunternehmen wird ein wichtiger Vorteil für uns sein,

während wir uns weiterentwickeln, und sicherstellen, dass wir gut positioniert

sind, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Mit der Unterstützung von

Armira können wir nun die bestehenden Ergebnisse festigen, die Einführung in

wichtigen Märkten wie den USA beschleunigen und die Tools weiterentwickeln, die

die Branche benötigt, um ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig das

Betriebsrisiko zu reduzieren."

Über Assaia?

www.assaia.com (http://www.assaia.com/)?

Assaia ist ein Luftfahrt-Softwareunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,

Technologien zur Optimierung der Luftfahrtindustrie einzusetzen.

Über Armira

www.armira.de (https://www.armira.de/en/)

Armira ist eine europäische Investmentholding, die sich auf Partnerschaften mit

unternehmergeführten und familiengeführten Hidden Champions spezialisiert hat.

Armira Beteiligungen ist ein zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds

(AIFM), der von der (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)

beaufsichtigt wird.

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6227c857-d87c-400f-b6fa-

cf5334ac67eb

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc6a2a46-c1e2-4a5f-b53c-

f01dbb607e55

Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

E: assaia@8020comms.com (8020 Communications / Assaia)

T: +44 1483 447380

E: james@jamesculverhousecommunications.com (JCC / Armira)

M: +44 (0)7943 808 349Â°