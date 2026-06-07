GNW-News: Astrall Dynamics präsentiert auf der INTERSCHUTZ 2026 einen unbemannten vierbeinigen Feuerwehrroboter

^HANNOVER, Deutschland, June 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrall Dynamics hat

auf der INTERSCHUTZ 2026 erstmals seinen hochleistungsfähigen vierbeinigen

Roboter Hypertron-T01 vorgestellt. Das System, das als umfassende, unbemannte

Lösung für die Brandbekämpfung positioniert wurde, wurde in einer Live-

Demonstration vorgestellt, die darauf ausgelegt war, Feuerwehrleute bei der

Ausführung risikoreicher Aufgaben in Gefahrenzonen zu unterstützen.

Herkömmliche Feuerwehrroboter erfordern Kompromisse: entweder hohe Mobilität bei

begrenzter Nutzlast oder hohe Wasserkapazität bei eingeschränktem

Geländefähigkeit. Der Hypertron-T01 (https://astralldynamics.com/project-

a01.html) löst dieses Problem. Er dringt in Umgebungen mit hohen Temperaturen,

giftigen Gasen oder Einsturzgefahr vor, um dort aktiv vorzugehen und Erkundungen

durchzuführen, sodass menschliche Einsatzkräfte strategische Entscheidungen aus

sicherem Abstand treffen können.

Die technische Entscheidungen sind direkt auf die praktischen Anforderungen der

Brandbekämpfung ausgerichtet. Dank einer dynamischen Tragkraft von 80 kg kann

der Hypertron-T01 einen Hochdruckwasserwerfer tragen und gleichzeitig schwere

Versorgungsschläuche durch Trümmer ziehen. Die Schutzart IP67 ermöglicht den

Einsatz bei Regen, Staub, Schlamm und in feuchten Umgebungen, während die

Plattform für einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C

ausgelegt ist. Die Akkulaufzeit von 8 Stunden verhindert, dass das Gerät mitten

im Einsatz liegen bleibt, und die integrierte Wärmebildgebung, Gasdetektion und

3D-LiDAR sorgen für eine kontinuierliche Lageerfassung.

Der integrierte Wasserwerfer liefert eine Durchflussmenge von 20 Litern pro

Sekunde bei einer Reichweite von 60 Metern und einem Sprühwinkel von 120 Grad.

Ein fortschrittliches Stabilisierungssystem gewährleistet eine präzise

Zielerfassung, sowohl beim erklimmen von 45-Grad-Steigung als auch beim

Navigieren durch Rohrleitungen, wobei die Steuerung vollständig über sichere

Fernsteuerungsmethoden aus sicherer Entfernung erfolgt.

Das Team von Astrall Dynamics, das seine Lösungen auf die tatsächlichen

Herausforderungen bei Rettungseinsätzen ausgerichtet hat, besteht aus

einsatzerfahrenen Feuerwehrleuten. Dieser operative Hintergrund schafft

Vertrauen und zeigt, dass die Hardware den tatsächlichen Anforderungen von

Rettungseinsätzen gerecht wird. Das System wurde bereits in großer Stückzahl an

China Southern Power Grid ausgeliefert und es werden nun Bestellungen aus aller

Welt entgegengenommen.

?Herkömmliche vierbeinige Roboter verfügen in der Regel über eine geringe

Nutzlast und sind nicht geländegängig", so Xinqi, Leiter des internationalen

Geschäfts bei Astrall Dynamics (https://astralldynamics.com/).?Unser

vierbeiniger Roboter Hypertron-T01 kann eine komplette Feuerwehrausrüstung in

brennende Treppenhäuser und eingestürzte Gebäude transportieren und so dazu

beitragen, die Gefährdung der Feuerwehrleute in den gefährlichsten

Einsatzgebieten zu verringern."

Angesichts des wachsenden globalen Marktes für Rettungsrobotik und der

zunehmenden Integration von Feuerwehrrobotern in die Standardausrüstung der

Feuerwehren baut Astrall Dynamics seine internationale Präsenz weiter aus.

Über Astrall Dynamics

Astrall Dynamics ist ein in Shenzhen ansässiges Robotikunternehmen, das sich auf

verkörperte Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen, dessen Kernteam aus

einem führenden chinesischen Drohnenhersteller stammt, wird von industriellen

Venture-Capital-Investoren im Rahmen einer Pre-A-Finanzierungsrunde unterstützt.

Pressekontakt

Kontaktperson: Charlene Gao

E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)

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