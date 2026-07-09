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09.07.2026 19:48:38
GNW-News: Atlantische Konstellation fördert die Zusammenarbeit zwischen Portugal und Japan bei der Bewältigung von Extremwetter und Naturkatastrophen
^MATOSINHOS, Portugal, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Portugal verstärkt seine
Zusammenarbeit mit Japan im Raumfahrtsektor durch eine Partnerschaft, die diese
Woche auf der SPACETIDE 2026 in Tokio bekanntgegeben wurde. Grundlage der
Zusammenarbeit ist die Atlantische Konstellation - die von CEiiA und der
portugiesischen Luftwaffe geleitete strategische Flagship-Initiative Portugals
in der Raumfahrt. Die Initiative ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten des
Landes zur Bewältigung extremer Wetterereignisse (wie Waldbrände und Stürme) zu
stärken und das Katastrophenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig soll die
wirtschaftliche Entwicklung gefördert und die Verbindung zwischen Europa und dem
asiatisch-pazifischen Raum vertieft werden.
Die Vereinbarung erfolgt in Form einer Absichtserklärung zwischen New Space
Alliances und SPACETIDE, einer neutralen Drehscheibe für die japanische
Raumfahrtindustrie. New Space Alliances ist die von CEiiA und der
portugiesischen Luftwaffe geleitete Plattform, die aus der Atlantik-
Konstellation und dem Atlantic Data Hub hervorgegangen ist. Die
Absichtserklärung schafft einen Entwicklungsrahmen für weltraumgestützte
Lösungen zur Überwachung und Bewältigung extremer Klimaereignisse und ist in der
Einrichtung eines Space Hub in Japan verankert.
Für Europa stärkt die Partnerschaft den strategischen Wert einer souveränen
Technologie zur Vorhersage, Überwachung und Bewältigung von Klimanotständen.
Mithilfe von Erdbeobachtungsdaten und digitalen Plattformen unterstützt die
Atlantik-Konstellation die Prävention, das Notfallmanagement und die
Entscheidungsfindung bei Waldbränden sowie in den Bereichen Katastrophenschutz,
Sicherheit und territoriale Resilienz.
Japan tritt dem Netzwerk als 4. Space Hub bei, nachdem Guimarães und Oeiras
(Portugal) und Amazónia (Brasilien) bereits 2025 bzw. im Januar 2026
unterzeichneten. Die Space Hubs sind regionale Ökosysteme, die Wissenschaft,
Technologie und Wirtschaft zusammenführen, um lokale Lösungen für
Herausforderungen in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit zu entwickeln.
?Diese Absichtserklärung ist weit mehr als eine Partnerschaft zwischen zwei
Organisationen. Sie schlägt eine strategische Brücke zu Japan, um
Raumfahrtlösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Angesichts
extremer Klimaphänomene, die mehr Vorausschau und schnellere Reaktionen
erfordern, ist internationale Kooperation entscheidend, um aus
Weltraumtechnologie einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen zu
ziehen", so Emir Sirage, Head of Space bei CEiiA und Vertreter von New Space
Alliances.
?Japan und Portugal stehen vor ähnlichen Herausforderungen und verfügen über
äußerst komplementäre Fähigkeiten. Diese Partnerschaft wird Unternehmen,
Wissenschaftler und Investoren näher zusammenbringen", so François Poncin, COO
von SPACETIDE. Die Absichtserklärung wurde von Masayasu Ichida, CEO von
SPACETIDE, unterzeichnet.
Medienkontakt: Ricardo Rodrigues, pressmedia. E-Mail: rr@pressmediaonline.com.
Tel.: +351 960 523 802.
Ein Foto ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4467856f-1ef7-44a2-
bef6-030e16a4d6f1
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