GNW-News: Atlantische Konstellation fördert die Zusammenarbeit zwischen Portugal und Japan bei der Bewältigung von Extremwetter und Naturkatastrophen

^MATOSINHOS, Portugal, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Portugal verstärkt seine

Zusammenarbeit mit Japan im Raumfahrtsektor durch eine Partnerschaft, die diese

Woche auf der SPACETIDE 2026 in Tokio bekanntgegeben wurde. Grundlage der

Zusammenarbeit ist die Atlantische Konstellation - die von CEiiA und der

portugiesischen Luftwaffe geleitete strategische Flagship-Initiative Portugals

in der Raumfahrt. Die Initiative ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten des

Landes zur Bewältigung extremer Wetterereignisse (wie Waldbrände und Stürme) zu

stärken und das Katastrophenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig soll die

wirtschaftliche Entwicklung gefördert und die Verbindung zwischen Europa und dem

asiatisch-pazifischen Raum vertieft werden.

Die Vereinbarung erfolgt in Form einer Absichtserklärung zwischen New Space

Alliances und SPACETIDE, einer neutralen Drehscheibe für die japanische

Raumfahrtindustrie. New Space Alliances ist die von CEiiA und der

portugiesischen Luftwaffe geleitete Plattform, die aus der Atlantik-

Konstellation und dem Atlantic Data Hub hervorgegangen ist. Die

Absichtserklärung schafft einen Entwicklungsrahmen für weltraumgestützte

Lösungen zur Überwachung und Bewältigung extremer Klimaereignisse und ist in der

Einrichtung eines Space Hub in Japan verankert.

Für Europa stärkt die Partnerschaft den strategischen Wert einer souveränen

Technologie zur Vorhersage, Überwachung und Bewältigung von Klimanotständen.

Mithilfe von Erdbeobachtungsdaten und digitalen Plattformen unterstützt die

Atlantik-Konstellation die Prävention, das Notfallmanagement und die

Entscheidungsfindung bei Waldbränden sowie in den Bereichen Katastrophenschutz,

Sicherheit und territoriale Resilienz.

Japan tritt dem Netzwerk als 4. Space Hub bei, nachdem Guimarães und Oeiras

(Portugal) und Amazónia (Brasilien) bereits 2025 bzw. im Januar 2026

unterzeichneten. Die Space Hubs sind regionale Ökosysteme, die Wissenschaft,

Technologie und Wirtschaft zusammenführen, um lokale Lösungen für

Herausforderungen in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

?Diese Absichtserklärung ist weit mehr als eine Partnerschaft zwischen zwei

Organisationen. Sie schlägt eine strategische Brücke zu Japan, um

Raumfahrtlösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Angesichts

extremer Klimaphänomene, die mehr Vorausschau und schnellere Reaktionen

erfordern, ist internationale Kooperation entscheidend, um aus

Weltraumtechnologie einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen zu

ziehen", so Emir Sirage, Head of Space bei CEiiA und Vertreter von New Space

Alliances.

?Japan und Portugal stehen vor ähnlichen Herausforderungen und verfügen über

äußerst komplementäre Fähigkeiten. Diese Partnerschaft wird Unternehmen,

Wissenschaftler und Investoren näher zusammenbringen", so François Poncin, COO

von SPACETIDE. Die Absichtserklärung wurde von Masayasu Ichida, CEO von

SPACETIDE, unterzeichnet.

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