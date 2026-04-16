ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
16.04.2026 09:04:39
GNW-News: ATOSS unterstützt Charité bei der Workforce Management-Modernisierung
^BERLIN und MÜNCHEN, Deutschland, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ATOSS
Software SE, führender Anbieter digitaler Workforce Management Lösungen, wird
der Charité - Universitätsmedizin Berlin künftig die Dienstplanung und
Zeiterfassung mit ihrer innovativen ATOSS Plattform ermöglichen. Mit der
Plattform lassen sich individuelle Präferenzen der Mitarbeitenden strukturiert
erfassen, Teamabstimmungen vereinfachen und kurzfristige Änderungen digital
organisieren. Ziel ist eine Planung, die gleichermaßen effizient, transparent
und mitarbeiterorientiert ist.
?Wir bei ATOSS freuen uns sehr, bei der Charité einen Beitrag zu einer modernen
Arbeitswelt leisten zu können", sagt Andreas Obereder, Gründer und CEO der ATOSS
Software SE.?Mit unseren digitalen Workforce Management Lösungen helfen wir,
administrative Aufgaben signifikant zu reduzieren und so wichtige Kapazitäten
und Zeit für die Patientenversorgung verfügbar zu machen. Auf strategischer
Ebene führen die Möglichkeiten eines modernen Workforce Management Systems,
insbesondere durch zukunftsgerichtete Servicefunktionen, zu einer spürbaren
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität."
Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité, ordnet die Vergabe
strategisch ein:?Mit der neuen Plattform stärken wir die digitale
Steuerungsfähigkeit der Charité. Ziel ist es, die immer komplexer werdenden
gesetzlichen und tariflichen Vorgaben verlässlich abzubilden, den
administrativen Aufwand zu reduzieren und eine zukunftsfähige, integrierte
Systemlandschaft für die Personaleinsatzplanung zu schaffen."
Mit der neuen Plattform können Präferenzen und individuelle Bedarfe strukturiert
erfasst werden. Auch Abstimmungen im Team sollen erleichtert und kurzfristige
Änderungen digital organisiert werden. Ziel ist eine bessere Planbarkeit für
alle Beteiligten - bei gleichzeitig höherer Flexibilität im Klinikalltag und
steigender Produktivität.
?Laut dem Statistischen Bundesamt werden bis 2049 mindestens 280.000 zusätzliche
Pflegekräfte benötigt - während aktuell schon ein dramatischer Fachkräftemangel
herrscht. Als Klinikbetrieb muss man jetzt handeln, um mit diesen
Herausforderungen in Zukunft umgehen zu können. Mehr Leute einzustellen ist
nicht immer möglich. Man muss die bestehende Belegschaft optimiert einsetzen",
so Andreas Obereder.?Genau hier kommt die ATOSS-Lösung ins Spiel: es geht
darum, die Teams besser zu unterstützen und ihren Einsatz nachhaltiger zu
gestalten", führt er aus.
ATOSS ist speziell auf die hochdynamischen Anforderungen im Pflege- und
Kliniksektor ausgerichtet und vereint Personalbedarfsplanung, Dienstplanung und
Zeitwirtschaft in einer durchgängig integrierten Plattform. Fortschrittliche,
datengetriebene Algorithmen ermöglichen es, komplexe Workflows präzise
abzubilden, flexible Schichtmodelle zu gestalten und die Einhaltung gesetzlicher
wie tariflicher Vorgaben jederzeit sicherzustellen.
Durch eine vorausschauende, bedarfsorientierte Besetzungsplanung lassen sich
Ressourcen optimal an volatile Auslastungen anpassen - von der langfristigen
Personaleinsatzplanung bis zur kurzfristigen Umplanung bei Ausfällen oder
Belastungsspitzen. Gleichzeitig werden alle Prozesse von der Planung über
Zeiterfassung und Kontenführung bis hin zu Analysen und Management-Reports
digital, revisionssicher und weitgehend automatisiert unterstützt.
So schafft ATOSS die Basis für eine zukunftsorientierte, resiliente
Personaleinsatzsteuerung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die sowohl
Versorgungsqualität als auch Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit
nachhaltig stärkt.
Presseinformationen und Bilder stehen hier zum Download bereit:
www.atoss.com/de/unternehmen/news-presse
(http://www.atoss.com/de/unternehmen/news-presse)
Bildmaterial: © Charité | Wiebke Peitz
ATOSS auf der DMEA 2026 persönlich treffen:
vom 21. bis 23. April in Halle 4.2, Stand C-112.
Über ATOSS
ATOSS ist führender Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für
professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob
Zeitwirtschaft, Self Services, Apps, Personalbedarfsermittlung, Einsatzplanung
oder strategische Kapazitätsplanung, ATOSS hat die passende Lösung. In der
Cloud, On Premises und für SAP Anwender. ATOSS Workforce Management Lösungen
leisten mit rund 21.100 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für höhere
Planungsgerechtigkeit und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden
gehören u.a. A.T.U, Coca-Cola, Fressnapf, Klinikum Leverkusen, LMU Klinikum
München, Heineken, Hornbach, Lufthansa, OBI, Schmitz Cargobull, SRH-Kliniken,
Stadt München, Universitätsmedizin Mainz, Universitätsklinikum Frankfurt, W.L.
Gore & Associates und XXXLutz. www.atoss.com (http://www.atoss.com)
ATOSS Software SE Red Lorry Yellow Lorry
Nadine Steible Dirk Hermanns
Rosenheimer Straße 141 h PR Team ATOSS
81671 München
public-relations@atoss.com atoss@rlyl.com
(mailto:public-relations@atoss.com) (mailto:atoss@rlyl.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24d8ce1e-5bd2-4407-bc66-
97e358ca533c/de
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.04.26
|GNW-News: ATOSS unterstützt Charité bei der Workforce Management-Modernisierung (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|77,90
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.