GNW-News: ATOSS unterstützt Charité bei der Workforce Management-Modernisierung

^BERLIN und MÜNCHEN, Deutschland, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ATOSS

Software SE, führender Anbieter digitaler Workforce Management Lösungen, wird

der Charité - Universitätsmedizin Berlin künftig die Dienstplanung und

Zeiterfassung mit ihrer innovativen ATOSS Plattform ermöglichen. Mit der

Plattform lassen sich individuelle Präferenzen der Mitarbeitenden strukturiert

erfassen, Teamabstimmungen vereinfachen und kurzfristige Änderungen digital

organisieren. Ziel ist eine Planung, die gleichermaßen effizient, transparent

und mitarbeiterorientiert ist.

?Wir bei ATOSS freuen uns sehr, bei der Charité einen Beitrag zu einer modernen

Arbeitswelt leisten zu können", sagt Andreas Obereder, Gründer und CEO der ATOSS

Software SE.?Mit unseren digitalen Workforce Management Lösungen helfen wir,

administrative Aufgaben signifikant zu reduzieren und so wichtige Kapazitäten

und Zeit für die Patientenversorgung verfügbar zu machen. Auf strategischer

Ebene führen die Möglichkeiten eines modernen Workforce Management Systems,

insbesondere durch zukunftsgerichtete Servicefunktionen, zu einer spürbaren

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität."

Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité, ordnet die Vergabe

strategisch ein:?Mit der neuen Plattform stärken wir die digitale

Steuerungsfähigkeit der Charité. Ziel ist es, die immer komplexer werdenden

gesetzlichen und tariflichen Vorgaben verlässlich abzubilden, den

administrativen Aufwand zu reduzieren und eine zukunftsfähige, integrierte

Systemlandschaft für die Personaleinsatzplanung zu schaffen."

Mit der neuen Plattform können Präferenzen und individuelle Bedarfe strukturiert

erfasst werden. Auch Abstimmungen im Team sollen erleichtert und kurzfristige

Änderungen digital organisiert werden. Ziel ist eine bessere Planbarkeit für

alle Beteiligten - bei gleichzeitig höherer Flexibilität im Klinikalltag und

steigender Produktivität.

?Laut dem Statistischen Bundesamt werden bis 2049 mindestens 280.000 zusätzliche

Pflegekräfte benötigt - während aktuell schon ein dramatischer Fachkräftemangel

herrscht. Als Klinikbetrieb muss man jetzt handeln, um mit diesen

Herausforderungen in Zukunft umgehen zu können. Mehr Leute einzustellen ist

nicht immer möglich. Man muss die bestehende Belegschaft optimiert einsetzen",

so Andreas Obereder.?Genau hier kommt die ATOSS-Lösung ins Spiel: es geht

darum, die Teams besser zu unterstützen und ihren Einsatz nachhaltiger zu

gestalten", führt er aus.

ATOSS ist speziell auf die hochdynamischen Anforderungen im Pflege- und

Kliniksektor ausgerichtet und vereint Personalbedarfsplanung, Dienstplanung und

Zeitwirtschaft in einer durchgängig integrierten Plattform. Fortschrittliche,

datengetriebene Algorithmen ermöglichen es, komplexe Workflows präzise

abzubilden, flexible Schichtmodelle zu gestalten und die Einhaltung gesetzlicher

wie tariflicher Vorgaben jederzeit sicherzustellen.

Durch eine vorausschauende, bedarfsorientierte Besetzungsplanung lassen sich

Ressourcen optimal an volatile Auslastungen anpassen - von der langfristigen

Personaleinsatzplanung bis zur kurzfristigen Umplanung bei Ausfällen oder

Belastungsspitzen. Gleichzeitig werden alle Prozesse von der Planung über

Zeiterfassung und Kontenführung bis hin zu Analysen und Management-Reports

digital, revisionssicher und weitgehend automatisiert unterstützt.

So schafft ATOSS die Basis für eine zukunftsorientierte, resiliente

Personaleinsatzsteuerung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die sowohl

Versorgungsqualität als auch Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit

nachhaltig stärkt.

Presseinformationen und Bilder stehen hier zum Download bereit:

www.atoss.com/de/unternehmen/news-presse

(http://www.atoss.com/de/unternehmen/news-presse)

Bildmaterial: © Charité | Wiebke Peitz

ATOSS auf der DMEA 2026 persönlich treffen:

vom 21. bis 23. April in Halle 4.2, Stand C-112.

Über ATOSS

ATOSS ist führender Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für

professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob

Zeitwirtschaft, Self Services, Apps, Personalbedarfsermittlung, Einsatzplanung

oder strategische Kapazitätsplanung, ATOSS hat die passende Lösung. In der

Cloud, On Premises und für SAP Anwender. ATOSS Workforce Management Lösungen

leisten mit rund 21.100 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr

Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für höhere

Planungsgerechtigkeit und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden

gehören u.a. A.T.U, Coca-Cola, Fressnapf, Klinikum Leverkusen, LMU Klinikum

München, Heineken, Hornbach, Lufthansa, OBI , Schmitz Cargobull, SRH-Kliniken,

Stadt München, Universitätsmedizin Mainz, Universitätsklinikum Frankfurt, W.L.

Gore & Associates und XXXLutz. www.atoss.com (http://www.atoss.com)

ATOSS Software SE Red Lorry Yellow Lorry

Nadine Steible Dirk Hermanns

Rosenheimer Straße 141 h PR Team ATOSS

81671 München

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(mailto:public-relations@atoss.com) (mailto:atoss@rlyl.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

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97e358ca533c/de

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