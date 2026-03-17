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17.03.2026 06:04:38
GNW-News: Atrato Onsite Energy heißt nach einer bahnbrechenden Transaktion, durch die Europas führendes Unternehmen im Bereich dezentrale Energieerzeugung en...
^LONDON und MADRID, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atrato Onsite Energy hat
heute die Fusion mit Finlight bekannt gegeben, durch die einer der größten
spezialisierten Energieversorger für den gewerblichen und industriellen Sektor
(C&I) sowie den Privatkundenmarkt in Europa entsteht. Das neu konsolidierte
Unternehmen wird mit Hauptsitz in Großbritannien unter der Marke Finlight
firmieren. Es wird weiterhin vom Mehrheitsaktionär Brookfield, einer weltweit
führenden Investmentgesellschaft mit einer installierten Leistung von 46 GW,
sowie von Real Asset Investment Management, einem spezialisierten
Infrastrukturinvestor, unterstützt.
Das fusionierte Unternehmen wird über eine installierte und gebaute
Gesamtkapazität von ca. 700 MW in 815 Industrie- und Gewerbekraftwerken sowie
über 23.000 Solaranlagen und Batteriesysteme für Privathaushalte in
Großbritannien, Spanien und Portugal verfügen. Zu den Kunden von Finlight zählen
sowohl private Immobilienbesitzer als auch eine Reihe weltweit führender
Unternehmen, darunter Amazon, Bentley, Gestamp, Nissan, Tesco und Valeo. Bis
2030 plant Finlight Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden Pfund in den
Markt für dezentrale Energieerzeugung, womit die installierte Gesamtleistung des
Unternehmens auf über 2 GW steigen wird. Das Wachstum erfolgt organisch, wobei
die Möglichkeit zur Konsolidierung eines stark fragmentierten Marktes durch
kleinere Akquisitionen besteht. Finlight konzentriert sich zunächst auf seine
Kernmärkte in Großbritannien, Spanien und Portugal, strebt jedoch parallel eine
Expansion in neue europäische Kernmärkte an.
Die Fusion entstand aus dem gemeinsamen Bestreben beider Unternehmen, den Kunden
eine Alternative zum traditionellen, zentralisierten Energieerzeugungsmarkt zu
bieten und ihnen den Zugang zu erneuerbaren Energiesystemen zu ermöglichen, die
sich in der Nähe des Verbrauchsorts befinden. Dadurch werden die Energiekosten
um ca. 25 % gesenkt und die Versorgungssicherheit für die Verbraucher erhöht.
An der Spitze von Finlight stehen Gurpreet Gujral (CEO), Mateo Andrada (CIO) und
Miguel Ángel Bermejo (CFO), unterstützt von einem Team von mehr als 80
Mitarbeitern in Großbritannien und Spanien. Das Team wird sich auch weiterhin
mit ganzer Kraft für die Versorgung seiner Kunden mit sauberer, preisgünstiger
und vor Ort erzeugter Energie einsetzen. Das Gesamtangebot von Finlight ist
einfach: Das Unternehmen finanziert die Anschaffungskosten für die Installation
von Solar- und Batteriesystemen vollständig. Im Gegenzug verpflichten sich die
Kunden zu einem langfristigen Vertrag zum Kauf von sauberer Energie zu einem
Festpreis, der unter ihren derzeitigen Energierechnungen liegt; so entstehen
sofortige Einsparungen ohne Vorabkosten. Möglich macht dies die Einsparung von
Netzentgelten, die durch Behind-the-Meter-Systeme entstehen.
Gurpreet Gujral, CEO von Finlight, kommentierte:?Durch den Zusammenschluss
zweier führender Spezialisten für den Bereich 'Behind-the-Meter' positioniert
sich Finlight als Europas führendes Unternehmen im Bereich dezentraler
Energieerzeugung. Zentrale Kraftwerke dominieren seit einem Jahrhundert die
Energiemärkte, doch die zunehmende Elektrifizierung verändert den Strombedarf
grundlegend. Daher sind kleinere, flexiblere Kraftwerke erforderlich, die näher
am Ort des Energieverbrauchs liegen. Mit Tausenden von europaweit betriebenen
Solaranlagen sind wir stolz darauf, diesen Wandel anzuführen."
Mateo Andrada, CIO von Finlight, und Miguel Ángel Bermejo, CFO von Finlight,
erklärten:?Wir sind überzeugt, dass wir dank unserer Wachstumsdynamik in
Verbindung mit operativer Exzellenz und Innovation unseren Kunden nachhaltige
und wettbewerbsfähige Energielösungen anbieten können. Diese Verpflichtung
motiviert uns, weiterhin in Talente, Technologien und neue Möglichkeiten zu
investieren, um den zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern."
John Rowland, Partner bei RAIM, betonte:?Wir sind seit langem der Überzeugung,
dass die Energieerzeugung näher am Verbrauchsort von grundlegender Bedeutung für
ein effizienteres, widerstandsfähigeres und dekarbonisiertes Energiesystem ist.
Durch den Zusammenschluss von Atrato Onsite Energy und Finlight entsteht eine
marktführende Plattform, die hervorragend positioniert ist, um diesen Wandel in
ganz Europa voranzutreiben."
Ignacio Paz-Ares, Managing Partner und Deputy Chief Investment Officer der
Energy Group von Brookfield, kommentierte:?Die führende Plattform von Finlight
für dezentrale Energieerzeugung trägt zur Verringerung von Netzüberlastungen bei
- ein Bereich, in dem wir Regierungen unterstützen können - und beschleunigt die
Umsetzung, um die Abhängigkeit von überlasteten Übertragungsnetzen zu
reduzieren. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von
Finlight, um das Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen."
Kontakt: Finlight UK. Christopher Fearon. chris.fearon@finlight.com
(mailto:chris.fearon@finlight.com)
Über Finlight
Finlight ist ein europaweit tätiger unabhängiger Energieerzeuger, der sich auf
die Erzeugung sauberer Energie für Unternehmen und Haushalte am oder in
unmittelbarer Nähe zum Verbrauchsort konzentriert. Das Unternehmen ist in der
gesamten Wertschöpfungskette tätig: Es kümmert sich intern um die Finanzierung,
Entwicklung, Errichtung, Vergabe, Finanzierung und Verwaltung von Solar- und
Batterieanlagen. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Solarkapazität von
rund 700 MW an über 20.000 einzelnen Standorten in Großbritannien, Spanien und
Portugal. Finlight ist ein Unternehmen im Portfolio von Brookfield Renewables.
Dezentrale Energieerzeugung ist eine Lösung, bei der die erzeugte Energie direkt
am Verbrauchsort eingespeist wird, um so das Energienetz zu entlasten. Dieser
Ansatz gilt weithin als die wettbewerbsfähigste und effektivste Methode zur
Energieerzeugung und -beschaffung. Er liefert unmittelbare wirtschaftliche,
ökologische und verlässliche Ergebnisse und unterstützt gleichzeitig die
nationalen und unternehmensinternen Dekarbonisierungsziele.
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