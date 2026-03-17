GNW-News: Atrato Onsite Energy heißt nach einer bahnbrechenden Transaktion, durch die Europas führendes Unternehmen im Bereich dezentrale Energieerzeugung en...

^LONDON und MADRID, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atrato Onsite Energy hat

heute die Fusion mit Finlight bekannt gegeben, durch die einer der größten

spezialisierten Energieversorger für den gewerblichen und industriellen Sektor

(C&I) sowie den Privatkundenmarkt in Europa entsteht. Das neu konsolidierte

Unternehmen wird mit Hauptsitz in Großbritannien unter der Marke Finlight

firmieren. Es wird weiterhin vom Mehrheitsaktionär Brookfield, einer weltweit

führenden Investmentgesellschaft mit einer installierten Leistung von 46 GW,

sowie von Real Asset Investment Management, einem spezialisierten

Infrastrukturinvestor, unterstützt.

Das fusionierte Unternehmen wird über eine installierte und gebaute

Gesamtkapazität von ca. 700 MW in 815 Industrie- und Gewerbekraftwerken sowie

über 23.000 Solaranlagen und Batteriesysteme für Privathaushalte in

Großbritannien, Spanien und Portugal verfügen. Zu den Kunden von Finlight zählen

sowohl private Immobilienbesitzer als auch eine Reihe weltweit führender

Unternehmen, darunter Amazon, Bentley, Gestamp, Nissan, Tesco und Valeo. Bis

2030 plant Finlight Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden Pfund in den

Markt für dezentrale Energieerzeugung, womit die installierte Gesamtleistung des

Unternehmens auf über 2 GW steigen wird. Das Wachstum erfolgt organisch, wobei

die Möglichkeit zur Konsolidierung eines stark fragmentierten Marktes durch

kleinere Akquisitionen besteht. Finlight konzentriert sich zunächst auf seine

Kernmärkte in Großbritannien, Spanien und Portugal, strebt jedoch parallel eine

Expansion in neue europäische Kernmärkte an.

Die Fusion entstand aus dem gemeinsamen Bestreben beider Unternehmen, den Kunden

eine Alternative zum traditionellen, zentralisierten Energieerzeugungsmarkt zu

bieten und ihnen den Zugang zu erneuerbaren Energiesystemen zu ermöglichen, die

sich in der Nähe des Verbrauchsorts befinden. Dadurch werden die Energiekosten

um ca. 25 % gesenkt und die Versorgungssicherheit für die Verbraucher erhöht.

An der Spitze von Finlight stehen Gurpreet Gujral (CEO), Mateo Andrada (CIO) und

Miguel Ángel Bermejo (CFO), unterstützt von einem Team von mehr als 80

Mitarbeitern in Großbritannien und Spanien. Das Team wird sich auch weiterhin

mit ganzer Kraft für die Versorgung seiner Kunden mit sauberer, preisgünstiger

und vor Ort erzeugter Energie einsetzen. Das Gesamtangebot von Finlight ist

einfach: Das Unternehmen finanziert die Anschaffungskosten für die Installation

von Solar- und Batteriesystemen vollständig. Im Gegenzug verpflichten sich die

Kunden zu einem langfristigen Vertrag zum Kauf von sauberer Energie zu einem

Festpreis, der unter ihren derzeitigen Energierechnungen liegt; so entstehen

sofortige Einsparungen ohne Vorabkosten. Möglich macht dies die Einsparung von

Netzentgelten, die durch Behind-the-Meter-Systeme entstehen.

Gurpreet Gujral, CEO von Finlight, kommentierte:?Durch den Zusammenschluss

zweier führender Spezialisten für den Bereich 'Behind-the-Meter' positioniert

sich Finlight als Europas führendes Unternehmen im Bereich dezentraler

Energieerzeugung. Zentrale Kraftwerke dominieren seit einem Jahrhundert die

Energiemärkte, doch die zunehmende Elektrifizierung verändert den Strombedarf

grundlegend. Daher sind kleinere, flexiblere Kraftwerke erforderlich, die näher

am Ort des Energieverbrauchs liegen. Mit Tausenden von europaweit betriebenen

Solaranlagen sind wir stolz darauf, diesen Wandel anzuführen."

Mateo Andrada, CIO von Finlight, und Miguel Ángel Bermejo, CFO von Finlight,

erklärten:?Wir sind überzeugt, dass wir dank unserer Wachstumsdynamik in

Verbindung mit operativer Exzellenz und Innovation unseren Kunden nachhaltige

und wettbewerbsfähige Energielösungen anbieten können. Diese Verpflichtung

motiviert uns, weiterhin in Talente, Technologien und neue Möglichkeiten zu

investieren, um den zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern."

John Rowland, Partner bei RAIM, betonte:?Wir sind seit langem der Überzeugung,

dass die Energieerzeugung näher am Verbrauchsort von grundlegender Bedeutung für

ein effizienteres, widerstandsfähigeres und dekarbonisiertes Energiesystem ist.

Durch den Zusammenschluss von Atrato Onsite Energy und Finlight entsteht eine

marktführende Plattform, die hervorragend positioniert ist, um diesen Wandel in

ganz Europa voranzutreiben."

Ignacio Paz-Ares, Managing Partner und Deputy Chief Investment Officer der

Energy Group von Brookfield, kommentierte:?Die führende Plattform von Finlight

für dezentrale Energieerzeugung trägt zur Verringerung von Netzüberlastungen bei

- ein Bereich, in dem wir Regierungen unterstützen können - und beschleunigt die

Umsetzung, um die Abhängigkeit von überlasteten Übertragungsnetzen zu

reduzieren. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von

Finlight, um das Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Kontakt: Finlight UK. Christopher Fearon. chris.fearon@finlight.com

(mailto:chris.fearon@finlight.com)

Über Finlight

Finlight ist ein europaweit tätiger unabhängiger Energieerzeuger, der sich auf

die Erzeugung sauberer Energie für Unternehmen und Haushalte am oder in

unmittelbarer Nähe zum Verbrauchsort konzentriert. Das Unternehmen ist in der

gesamten Wertschöpfungskette tätig: Es kümmert sich intern um die Finanzierung,

Entwicklung, Errichtung, Vergabe, Finanzierung und Verwaltung von Solar- und

Batterieanlagen. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Solarkapazität von

rund 700 MW an über 20.000 einzelnen Standorten in Großbritannien, Spanien und

Portugal. Finlight ist ein Unternehmen im Portfolio von Brookfield Renewables.

Dezentrale Energieerzeugung ist eine Lösung, bei der die erzeugte Energie direkt

am Verbrauchsort eingespeist wird, um so das Energienetz zu entlasten. Dieser

Ansatz gilt weithin als die wettbewerbsfähigste und effektivste Methode zur

Energieerzeugung und -beschaffung. Er liefert unmittelbare wirtschaftliche,

ökologische und verlässliche Ergebnisse und unterstützt gleichzeitig die

nationalen und unternehmensinternen Dekarbonisierungsziele.

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