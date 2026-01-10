GNW-News: Attindas Hygiene Partners baut mit bedeutender Akquisition seine Position in Europa aus

^RALEIGH, North Carolina, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Wachstumsstrategie von Attindas Hygiene Partners hat heute mit der Übernahme von

Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.) einen wichtigen Meilenstein

erreicht. Attindas hat einen Aktienkaufvertrag mit SILC abgeschlossen und alle

Anteile des 53 Jahre alten Familienunternehmens erworben.

SILC S.p.A. beliefert Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, saugfähigen

Hygiene- und Hautpflegeprodukten, die in seiner Produktionsstätte 35?km

südöstlich von Mailand in Trescore Cremasco hergestellt werden. Der Kundenstamm

von SILC ergänzt die starke Präsenz von Attindas in Nord- und Südeuropa ideal

und eröffnet neue Möglichkeiten, um sowohl den europäischen Markt als auch

Exportmärkte effizient zu bedienen.

?Unsere strategische Agenda bei Attindas konzentriert sich darauf, die wachsende

Nachfrage nach essenziellen Hygieneprodukten in Nordamerika und Europa

abzudecken. Heute haben wir unser Wachstum beschleunigt, indem wir SILC in die

Attindas Hygiene Partners-Familie aufgenommen haben", so Esther Berrozpe, CEO

von Attindas.?Angesichts der geografischen Lage, der bedienten Märkte, des Rufs

und der Grundwerte passt SILC nahezu perfekt zu unseren Wachstumsambitionen."

Die Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartner von SILC werden in den

kommenden Monaten weiterhin wie gewohnt betreut, während das Unternehmen in

Attindas Hygiene Partners integriert wird.

Attindas Hygiene Partners

Attindas Hygiene Partners mit Sitz in Raleigh, North Carolina, USA, vereint ein

Portfolio von Unternehmen, darunter Attends Healthcare Products, Associated

Hygienic Products und HDIS in Nordamerika sowie Laboratorios Indas und Attends

Healthcare AB in Europa. Attindas entwickelt, produziert und vermarktet

absorbierende Hygieneprodukte für die USA, Kanada, Europa und Exportmärkte

weltweit. Zu den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens gehören

Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Babywindeln, die über den Einzelhandel,

Direktvertriebskanäle, Handelsmarken und seine eigenen bekannten Marken wie

Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees und Reassure vertrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.attindas.com

(http://www.attindas.com/).

S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa

SILC mit Sitz in Trescore Cremasco (CR, Italien) entwickelt, produziert und

vertreibt Produkte für Erwachsene mit Inkontinenzbedarf, Damenhygieneprodukte,

Babywindeln, Körperpflegeprodukte und Tierpflegeprodukte. Der Vertrieb erfolgt

hauptsächlich über den Einzelhandel, Apotheken und Institutionen wie Pflegeheime

und Krankenhäuser sowie über den Direktvertrieb an Endverbraucher und den Export

in über zwanzig Länder. Neben zahlreichen Eigenmarken besitzt das Unternehmen

auch mehrere Marken (Soffisof, Laurella, Assorbello und Beautycase) und hält

Lizenzmarken (Trudi Baby Care). Weitere Informationen finden Sie unter

https://silc.it.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617

