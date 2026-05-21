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22.05.2026 00:48:38
GNW-News: Audiencerate: Riccardo Fabbri wird Chief Technology Officer. Die KI-gesteuerte Phase der Plattformen für KMU und Medienagenturen beginnt
^LONDON und MAILAND, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Audiencerate Ltd, einer von
elf weltweit zertifizierten Google Customer Match Upload-Partnern und ein von
Microsoft für den Co-Sell von IP-Lösungen zertifizierter Partner mit MACC-
Berechtigung, gab heute die Ernennung von Riccardo Fabbri zum Chief Technology
Officer bekannt. Diese Ernennung markiert den Beginn einer doppelten
Expansionsphase: zum einen die Plattform?Audiencerate - Postel - Microsoft" für
italienische KMU und zum anderen die mit Google DV360 integrierte Datenplattform
für Agenturen und Datenanbieter - beide entwickeln sich hin zu einem Modell, das
First-Party- und Third-Party-Daten mithilfe von KI und maschinellem Lernen nativ
nutzt.
Ein Profil, das auf zwanzig Jahren digitaler Transformation basiert
Herr Fabbri bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen
Softwareentwicklung und Cloud-Architekturen bei Audiencerate ein. Als
Mitbegründer von Nohup im Jahr 2004, einem Beratungsunternehmen für Cloud-native
Entwicklung, führte er das Business dazu, dass es von der Financial Times zwei
Jahre in Folge (2021 und 2022) als eines der führenden Unternehmen Europas in
diesem Sektor ausgezeichnet wurde. Im August 2021 wurde Nohup von der Havas-
Gruppe übernommen, wodurch die 30 Mitarbeiter in Mailand, Turin und Udine nun zu
Havas CX gehören. Das Besondere an Herrn Fabbris Werdegang sind technische
Präzision, die Achtung des Datenschutzes und fundierte Kenntnisse der
Arbeitsabläufe in der Medienbranche - ein wesentlicher Vorteil im europäischen
Kontext des AI Act, der DSGVO und des italienischen Verbrauchergesetzbuchs.
Der KI-getriebene Sprung nach vorn für KMU und Agenturen
Unter der Führung von Herrn Fabbri wird Audiencerate auf zwei parallelen Wegen
voranschreiten. Im KMU-Bereich ermöglichen KI und maschinelles Lernen
kontinuierliches Modelllernen, prädiktive Modellierung (Propensity Scoring,
Lookalike, CLV) sowie die Selbstoptimierung des Budget- und Gebotsmanagements.
Auf Seiten der Agenturen dienen die First-Party-Daten der Werbetreibenden als
Ausgangsbasis für Lookalike- und Neigungsmodelle, die durch Third-Party-Signale
ergänzt werden: eine Zielgruppe, die die Relevanz von First-Party-Daten mit der
Reichweite von Third-Party-Daten verbindet und dabei den Datenschutzbestimmungen
sowie den Entwicklungen im Cookie-Ökosystem entspricht.
Kommentare
?Riccardos Einstieg ist das fehlende Puzzlestück", sagte Gianluca Leotta,
President von Audiencerate.?Ein Technologe und Unternehmer, der Nohup zu einem
erfolgreichen Exit in Europa geführt hat, die Welt der internationalen
Medienagenturen aus nächster Nähe kennt und die technischen Grundlagen unserer
Entwicklung genau versteht. Es handelt sich um eine langfristige Entscheidung,
die im Einklang mit der kulturellen und industriellen Vision steht, die wir seit
jeher für dieses Projekt verfolgt haben."
?Audiencerate hat im Laufe der Jahre ein einzigartiges technologisches Kapital
aufgebaut: eine Position als Datenanbieter, die sowohl im Google- als auch im
Microsoft-Ökosystem fest verankert ist, mit Zertifizierungen und
Partnerschaften, die nur sehr wenige Unternehmen vorweisen können", sagte
Riccardo Fabbri.?Das Projekt ist sowohl anspruchsvoll als auch spannend.
Einerseits geht es darum, diese Infrastruktur über Postel und Microsoft
Millionen von italienischen KMU zugänglich zu machen. Andererseits geht es
darum, das DV360-Angebot auf der Grundlage von zwanzig Jahren Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit Medienagenturen weiterzuentwickeln: Trading Desks benötigen
Modelle, die First-Party- und Third-Party-Daten intelligent miteinander
verbinden und gleichzeitig die Automatisierung und Skalierbarkeit gewährleisten,
die erforderlich sind, um Margen zurückzugewinnen, die der Markt nicht mehr in
dem Maße anerkennt wie früher. Das ist genau die Art von technischer
Herausforderung, die meinem Werdegang als Gründer und Unternehmer entspricht."
Über Audiencerate
Audiencerate Ltd mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Italien und den
Vereinigten Staaten ist auf Datenaktivierung, Zielgruppenanalyse und KI-
gestütztes Marketing spezialisiert. Google Customer Match-Upload-Partner
(Dezember 2025), Google-Datenanbieter seit 2012, berechtigt zur Microsoft IP-Co-
Selling-Partnerschaft / MACC-berechtigt. NEXI ist der wichtigste
Unternehmenskunde in Italien.
Medienkontakt:
press@audiencerate.com · www.audiencerate.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e71f7561-d168-4dac-a046-
6a81a3745f36
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/681edfe9-ee66-40c0-b2ec-
238246cfd618
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