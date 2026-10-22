GNW-News: Auf dem Weg zu einer grüneren Kreislaufwirtschaft: Konferenz in Fengcheng zeigt neue Perspektiven für das Urban Mining auf

^FENGCHENG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Fengcheng in der

chinesischen Provinz Jiangxi fand kürzlich die zweite Konferenz für Innovation

und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft statt. Mehr als 200 Vertreter aus

Politik, Wissenschaft, Branchenverbänden und führenden Unternehmen kamen

zusammen, um die hochwertige Verwertung von Rohstoffen aus dem sogenannten Urban

Mining voranzubringen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5742/eng)

Unter dem Motto?Urban Mining vernetzen, eine grüne Kreislaufwirtschaft

gestalten" stand die Konferenz im Zeichen technologischer Innovationen und einer

engeren Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette für Recyclingmaterialien.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Bericht?Hochwertige Entwicklung und

Nutzung von Urban-Mining-Ressourcen" veröffentlicht.

Fengcheng hat sich zu einem landesweit bedeutenden Zentrum der grünen

Kreislaufwirtschaft entwickelt. Obwohl die Region keine natürlichen Kupfer- oder

Aluminiumvorkommen besitzt, hat sie ein leistungsfähiges Industrieökosystem rund

um das Recycling von Kupfer, Aluminium und Kunststoffen aufgebaut. Grundlage

dafür ist ein gut ausgebautes und etabliertes Recyclingnetzwerk.

Laut Zhang Shuji, Parteisekretär der Stadt Fengcheng, erreichte der

Produktionswert der Kreislaufwirtschaft in der Stadt im Jahr 2025 insgesamt

61,47 Milliarden Yuan. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag er bei

51,35 Milliarden Yuan - ein Plus von 14,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Rahmen des 15. Fünfjahresplans soll sich die Branche von der herkömmlichen

Wiederverwertung und Verarbeitung hin zur Entwicklung hochwertiger neuer

Materialien und zur Herstellung fertiger Produkte weiterentwickeln. Damit

verfolgt die Stadt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu ihrer ersten Branche mit

einem Produktionswert von 100 Milliarden Yuan auszubauen.

Die Konferenz hat sich als landesweite Plattform für Innovationen in der

Kreislaufwirtschaft etabliert. Jiang Biao, Wissenschaftler am Shanghai Advanced

Research Institute der Chinese Academy of Sciences, betonte, dass KI-Server und

Computerhardware in naher Zukunft das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen werden.

Daraus ergeben sich neue Chancen, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und

wiederzuverwerten. Insbesondere Fortschritte bei der automatisierten Demontage,

der umweltschonenden Rohstoffgewinnung und der Erprobung neuer Verfahren in

Pilotprojekten dürften zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Branche

eröffnen.

Wen Zongguo, Professor für Umweltwissenschaften an der Tsinghua University,

berichtete, dass sein Team das vertikale Großmodell?Wuyu" für das

Ressourcenrecycling mit satellitengestützter Fernerkundung, intelligenter

Sortiertechnik, KI-Brillen und robotischen Inspektionshunden kombiniert. Die

eingesetzten Technologien nutzen künstliche Intelligenz, um Ressourcen zu

identifizieren, die Materialverarbeitung zu unterstützen und betriebliche

Abläufe in Unternehmen zu optimieren.

Darüber hinaus stellten die Veranstalter das Programm?China Brand Global Tour

(Fengcheng)" vor. Es soll Unternehmen aus der Region dabei unterstützen, ihre

Marken international zu positionieren.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Xinhua Daily Telegraph und der Jiangxi-

Niederlassung der Xinhua News Agency ausgerichtet; als Organisatoren fungierten

das Parteikomitee der Stadt Fengcheng und die Volksregierung der Stadt

Fengcheng.

Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°