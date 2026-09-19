Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
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19.09.2026 13:17:38
GNW-News: Aufbauend auf globalen Erfolgen veranstaltet LEPAS seine erste "Global Elegant Lifestyle Week"
^WUHU, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS wird im Oktober dieses
Jahres erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" veranstalten. Seit
seinem Debüt als neue, unabhängige Marke im Jahr 2025 hat LEPAS mit der
weltweiten Markteinführung seiner Produkte und dem Ausbau seiner Markenpräsenz
begonnen und damit internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Im Jahr 2026, dem Jahr seines globalen Markenlaunchs und der weltweiten
Auslieferung seiner Fahrzeuge, begrüßte LEPAS seine ersten Kundinnen und Kunden
und brachte unter dem Motto?Drive Your Elegance" Eleganz in ihren Alltag.
Von den ersten Begegnungen mit internationalen Medien bis hin zu den ersten
Kundinnen und Kunden baut LEPAS weltweit kontinuierlich tiefere Verbindungen
auf. Dabei entwickelt sich das Unternehmen von einer Marke, die weltweit
wahrgenommen wird, zu einer Marke, die ihre Kundinnen und Kunden unmittelbar
erleben können. LEPAS schafft dafür fortlaufend Möglichkeiten für Dialog und
gemeinsame Gestaltung, hört auf die vielfältigen Bedürfnisse der Märkte und
reagiert gezielt darauf. Im Oktober dieses Jahres wird LEPAS unter dem Motto
?Together in Elegance" erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week"
veranstalten. Nutzerinnen und Nutzer weltweit werden die Möglichkeit haben, die
Marke gemeinsam mitzugestalten und Technologien hautnah zu erleben. Zudem können
sie Ideen austauschen und gemeinsam die vielfältigen Facetten von?Eleganz"
ausloten.
Mit den ersten Kundinnen und Kunden entwickelt sich für LEPAS eine langfristige
Beziehung, die über den einmaligen Kauf eines Fahrzeugs hinausgeht und zu einer
fortlaufenden Erfahrung wird. An die Stelle einseitiger Kommunikation tritt
aktive Teilhabe. Ästhetische Vorlieben, Fahr- und Fahrerlebnisse sowie
Rückmeldungen zu den Fahrzeugen aus verschiedenen Kulturen liefern wertvolle
Erkenntnisse für die lokale Anpassung. Sie fließen zudem kontinuierlich in die
Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Servicequalität von LEPAS ein.
LEPAS hört seinen Kundinnen und Kunden zu und reagiert auf ihr Feedback. So
gewinnt das Unternehmen ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der
Nutzerinnen und Nutzer und kann seine Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse
gezielt an die jeweiligen Märkte anpassen.
Während des gesamten Prozesses bleibt LEPAS dem Konzept der?Eleganz"
verpflichtet und entwickelt es gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden weiter.
Durch Produkterlebnisse, Präsenzveranstaltungen und gemeinsame
Gestaltungsprojekte bindet LEPAS seine Kundinnen und Kunden aktiv ein. Dabei
werden unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen und Lebensperspektiven
ausgetauscht. Gleichzeitig wird das Verständnis von?Eleganz" durch diesen
Dialog kontinuierlich weiterentwickelt. Durch Aktivitäten in den Bereichen Kunst
und Sport sowie durch Gemeinschaftsinitiativen wird LEPAS Teil des lokalen
Lebens. Gemeinsam mit Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichen Bereichen
erforscht das Unternehmen neue Wege für einen eleganten Lebensstil. Gemeinsame
Gestaltung trägt dazu bei, kontinuierlich weitere globale Märkte zu erschließen.
Auf dieser Grundlage wird LEPAS beim?Chery International User Summit 2026"
Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedenen Märkten zusammenbringen. Sie erhalten
die Gelegenheit, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und zur Weiterentwicklung
der Produkte und Dienstleistungen sowie der Marke LEPAS beizutragen. Der globale
Austausch und die gemeinsame Gestaltung gehen dabei über einzelne
Veranstaltungen hinaus. LEPAS pflegt den kontinuierlichen Dialog mit seinen
Nutzerinnen und Nutzern und erschließt sich zugleich weitere internationale
Märkte.
Im Oktober 2026 wird erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week"
stattfinden. Bei der Veranstaltung präsentiert LEPAS seine weltweiten
Fortschritte und bringt Nutzerinnen und Nutzer, Partner sowie Gäste aus der
Branche zusammen. Gemeinsam erkunden sie die vielfältigen Facetten von?Eleganz"
und tragen so zur Weiterentwicklung der Marke bei. Für LEPAS markiert die
Veranstaltung einen neuen Meilenstein: von der weltweiten Markteinführung hin zu
nachhaltigen Beziehungen zu den Nutzerinnen und Nutzern und einer neuen Phase
der gemeinsamen Gestaltung. Die Nutzerinnen und Nutzer erleben dabei nicht nur
die Produkte von LEPAS, sondern werden zu aktiven Mitgestaltern der Marke. Als
?Global Elegant Lifestyle Partners" werden sie Teil der LEPAS-Community und
gestalten gemeinsam mit dem Unternehmen eleganten Lifestyle neu.
Aufbauend auf seinen weltweiten Erfolgen schlägt LEPAS gemeinsam mit seiner
globalen Community ein neues Kapitel auf. Weitere Geschichten darüber, wie LEPAS
und seine Nutzerinnen und Nutzer eleganten Lifestyle gemeinsam neu gestalten,
folgen in Kürze.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Ansprechpartner für Medien
Firmenname: LEPAS International
Kontaktperson: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/333111b1-
651f-4881-8222-55f46ff81ccc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60506020-bc35-472c-a177-
f579fdf65196
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