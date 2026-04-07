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07.04.2026 10:04:38
GNW-News: Aufruf zur Nominierung: Global Citizen Award 2026
^LONDON, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende internationale
Unternehmen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung Henley & Partners
(https://www.henleyglobal.com/) freut sich, in Zusammenarbeit mit der Andan
Foundation (https://www.andan.org/), einer gemeinnützigen humanitären
Organisation aus der Schweiz, den Aufruf zur Einreichung von Nominierungen für
den Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-
social-responsibility/global-citizen-award) 2026 bekannt zu geben.
Der 2014 ins Leben gerufene Global Citizen Award ist eine Auszeichnung für
bemerkenswerte Persönlichkeiten, die sich für eine der globalen
Herausforderungen einsetzen, denen sich die Menschheit heute gegenübersieht -
Herausforderungen, die über nationale Grenzen hinausgehen und nicht von einem
Land allein gelöst werden können.
Der Preisträger des Jahres 2026 wird von einem hochkarätigen, unabhängigen
Komitee (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/committee) ausgewählt und im Rahmen der
Verleihung des Global Citizen Award geehrt, die Teil der jährlichen Henley &
Partners Global Citizenship Conference
(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference) ist.
Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr.
Christian H. Kaelin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-h-
kalin), sagt, dass die Arbeit des Preisträgers eine positive Auswirkung auf das
Leben gefährdeter sozialer Gruppen haben muss, insbesondere in Verbindung mit
migrationsbezogenen Themen.?Der Global Citizen Award steht weltweit allen
Personen offen, die in einem Bereich tätig sind, der in direktem Zusammenhang
mit den Themen steht, für die sie sich engagieren. Das Komitee sucht nach
bemerkenswerten und inspirierenden Persönlichkeiten, die Visionen, Mut und
Innovation zeigen, um den globalen Wandel voranzutreiben, und deren Handlungen
und Ansichten zu einer gerechteren, friedlicheren, vernetzten und toleranteren
Welt beitragen."
Das Auswahlverfahren basiert auf einer Mehrheitsentscheidung des Preiskomitees.
Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/medal), die von dem führenden italienischen
Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global
Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von
20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt
werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng
mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, dessen Arbeit bekannt zu machen und das
ausgewählte Projekt über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70
Niederlassungen weltweit zu unterstützen.
Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte
Persönlichkeiten ausgezeichnet
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/previous-laureates), darunter den deutschen
Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea Watch
(https://sea-watch.org/) ins Leben gerufen hat, Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer
der Gift of the Givers Foundation (https://giftofthegivers.org/), Afrikas
größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin
von The Humanized Internet (https://thehumanizedinternet.com/), einem digitalen
Identitätsprojekt, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die
ihre legale Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll.
Diep Vuong, Mitbegründer und President der Pacific Links Foundation
(https://pacificlinks.org/), wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet,
wo sie sich für die Rechte der vom Menschenhandel Versklavten einsetzt,
während Prof. Dr. Padraig O'Malley
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) seinen Global Citizen
Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung in
Nordirland, Südafrika und Irak erhielt. Zannah Bukar Mustapha
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) wurde für seine
psychologische, pädagogische, spirituelle und sonstige Entwicklungshilfe geehrt,
die er den von den Unruhen im Nordosten Nigerias betroffenen Kindern und Witwen
zukommen ließ, und Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und
derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum (https://cvfv20.org/),
wurde für seine Pionierarbeit als Menschenrechtsaktivist und Verfechter des
Klimaschutzes gewürdigt. Vor kurzem wurde Professor Spyridon Flogaitis
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/current-laureate) für seinen Einsatz zur
Förderung des öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und
institutioneller Reformen sowie zur Stärkung der Regierungsführung und des
Zugangs zur Justiz in Regionen, die mit demokratischer Instabilität konfrontiert
sind, mit dem Global Citizen Award 2025 ausgezeichnet.
In Bezug auf das Vermächtnis und die Bedeutung der Auszeichnung erklärt Dr.
Kälin, dass die Ideale der Weltbürgerschaft für Henley & Partners schon immer
von zentraler Bedeutung waren. Durch die Zusammenarbeit mit der Andan Foundation
leistet das Unternehmen wichtige Unterstützung für Menschen, die durch
Konflikte, Kriege und klimabedingte Krisen vertrieben wurden.?Jeder Preisträger
des Global Citizen Award hat uns durch seinen Mut bei der Bewältigung von
Herausforderungen inspiriert, die viele für unüberwindbar halten", sagt er.?Die
Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, reichen weit über lokale
Gemeinschaften oder nationale Grenzen hinaus.?Heute ist es wichtiger denn je,
diejenigen zu unterstützen, die das Leben schutzbedürftiger Menschen auf der
ganzen Welt entscheidend verbessern."
Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026. Sie können Ihre
Nominierung online hier (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-
social-responsibility/global-citizen-award/nomination) einreichen oder
an gca@henleyglobal.com (mailto:gca@henleyglobal.com) senden.
Medienkontakt:
Sarah Nicklin
Group Head of Public Relations & Communications
sarah.nicklin@henleyglobal.com
Mobil: +27 72 464 8965
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