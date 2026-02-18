|
GNW-News: Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai am 12. April 2026 bringt weltweit führende Investmentexperten zusammen
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons,
eine Initiative der AIM Global Foundation, wird erstmalig im Rahmen des AIM
Kongresses 2026 mit einer Auftaktveranstaltung am 12. April 2026 in Dubai
stattfinden. Die Initiative bringt rund 500 lokale und internationale
Entscheidungsträger auf einer reinen Einladungsbasis zusammen. Das hoch
angesiedelte, nur über Einladungen zugängliche Networking-Event ist darauf
ausgelegt, ein Umfeld mit dem weltweit höchsten Maß an Exklusivität und
Vertrauenswürdigkeit für den strategischen Informationsaustausch zu schaffen, in
dem Führungskräfte von Staatsfonds, Leiter von Family Offices, institutionelle
Anleger, globale CEOs und visionäre Unternehmensgründer ergebnisorientierte
Gespräche führen können, in denen über die führenden Investments der nächsten
Ära entschieden wird.
Mit dem selbstgewählten Motto?Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and
Impact" (Titan 2.0: Die neuen Regeln von Macht, Vermächtnis und Einfluss) passt
Tycoons zu einer neuen Generation von Investmentplattformen, bei denen Einfluss
nicht am eingesetzten Kapital, sondern an Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein
und messbarer globaler Wirkung gemessen wird. Das hoch angesiedelte,
geschlossenen Networking-Event positioniert Dubai als zentrale Schaltstelle für
Kooperationen, in der globales Kapital mit Innovationen, Unternehmensführung und
internationalen Investitionsgelegenheiten zusammentrifft. Dafür wird auch die
Rolle der VAE als strategisches Bindeglied zwischen Industrie- und
Schwellenländern genutzt.
Tycoons fördert die globale Investment-Agenda über drei untereinander
verbundene, für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert prägende Investmentbereiche:
Handel und Investitionen, Familienvermögen und Kapital sowie das
Wirtschaftssystem der Zukunft. Im Rahmen der sorgfältig kuratierten Tagesordnung
mit Gelegenheiten für private Termine, vertraulichen Gesprächsrunden und gut
abgestimmtem Networking werden die Teilnehmer für praxisorientierte
Partnerschaften auf der Grundlage strategischer Einblicke zusammengeführt. Der
Schwerpunkt wird bei diesem Networking-Events auf tiefreichende Einblicke,
Diskretion und die Kompatibilität der Teilnehmer untereinander gelegt, um
Führungspersönlichkeiten die Gelegenheit zur Beurteilung wegweisender Chancen,
zur Reduzierung von Risiken in Governance-Frameworks und zur Anbahnung
langfristiger Kooperationsprojekte in einer vertrauensvollen, fokussierten
Umgebung zu geben.
Der Start von Tycoons fällt mit einer entscheidenden Phase für die VAE zusammen,
in der das Land seine Position als globales Investment- und Innovationszentrum
festigt, gestützt auf Wirtschaftswachstum, Zuströme internationaler
Direktinvestitionen in Rekordhöhe und zukunftsorientierte regulatorische
Rahmenbedingungen. Tycoons bietet institutionellen Kapitalgebern, privaten
Vermögensverwaltern und Führungspersonen aus dem Unternehmenssektor ein
wertvolles, hoch angesiedeltes und nur über Einladung zugängliches Networking-
Event für die gemeinsame Auseinandersetzung mit den makroökonomischen Trends,
die den Hintergrund für die Neudefinition von Handelsströmen, digitaler
Transformationsprozesse, Nachhaltigkeit und inklusiver Wertschaffung bilden.
Im Rahmen seines Eröffnungsvortrags über die strategische Vision der VAE betonte
seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Außenhandelsminister und
Präsident des AIM Kongresses, die entscheidende Rolle der VAE als globaler
Wegbereiter für Investitionen und den Einsatz des Landes für die Förderung
internationaler Kooperationen über hoch angesiedelte Plattformen.
Dr. Al Zeyoudi stellt fest:?Der Einsatz der VAE für Diversifikation, Innovation
und nachhaltige Entwicklung zeigt sich hier in einer Plattform, in deren Rahmen
Ziele in Aktionen und Kapital in fortlaufende, stimmige Chancen überführt
werden. Tycoons reflektiert unsere Fähigkeit, nicht nur als Bindeglied zwischen
Industrie- und Schwellenländern zu fungieren, sonders auch Prioritäten
aufeinander abzustimmen, Netzwerke zu entwickeln und Investitionen anzubahnen,
die dauerhafte Auswirkungen auf globaler Ebene entfalten können."
Seine Exzellenz Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender von Dubai Cambers,
meint:?Die globale Investmentlandschaft entwickelt sich mit einem beispiellosen
Tempo, weshalb wir eine zukunftsorientierte strategische Vision brauchen, die
Veränderungen voraussehen und in hochwertige Chancen verwandeln kann. Vor diesem
Hintergrund bemüht sich Dubai Chambers weiterhin aktiv, die Business-Community
durch die Stärkung strategischer Partnerschaften beim Umgang mit diesen
Veränderungen zu unterstützen. Dazu schaffen wir wirkungsvolle Verbindungen zu
internationalen Märkten und stellen Plattformen für den Wissensaustausch und die
Entwicklung dauerhafter Beziehungen bereit. Mit diesen Initiativen unterstützen
wir die Anwerbung von Investitionen und steigern die Wettbewerbsstärke von Dubai
als führende Drehscheibe für internationale Geschäftsaktivitäten."
Seine Exzellenz führt weiter aus:?Die Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai
markiert einen wichtigen Meilenstein, an dem das zunehmende Vertrauen in die
Rolle der Emirate als führender Standort für Entscheidungen im Investment- und
Geschäftsbereich zu erkennen ist. Die Veranstaltung bietet zudem eine hoch
angesiedelte Plattform für das Zusammentreffen herausragender
Führungspersönlichkeiten mit Investoren aus aller Welt, um wirkungsvolle
Partnerschaften zu fördern, neue Wege für die internationale Zusammenarbeit
anzubahnen, zum gemeinsamen Wohlstand beizutragen und Pfade für nachhaltige
Entwicklung zu ebnen."
Das Programm von Tycoons ist so strukturiert, dass es greifbare Ergebnisse
liefert, zum Beispiel durch Co-Investmentdialoge, strategische
Partnerschaftsrahmenwerke und die Unterstützung anschließender Kontakte über das
breitere Investment- und Kooperationsökosystem von AIM. Die Teilnahme ist nur
auf Einladung möglich, wobei besonderer Wert auf Vertraulichkeit, Relevanz und
Übereinstimmung der Interessen gelegt wird, um die Offenheit, den Fokus und die
Ergebnisorientierung der Gespräche zu gewährleisten.
Tycoons findet am 12. April 2026 im Rahmen des AIM Congress 2026 in Dubai statt
und unterstreicht die Rolle des Kongresses als globale Plattform für führende
Investoren und wirtschaftliche Zusammenarbeit.
