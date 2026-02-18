GNW-News: Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai am 12. April 2026 bringt weltweit führende Investmentexperten zusammen

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons,

eine Initiative der AIM Global Foundation, wird erstmalig im Rahmen des AIM

Kongresses 2026 mit einer Auftaktveranstaltung am 12. April 2026 in Dubai

stattfinden. Die Initiative bringt rund 500 lokale und internationale

Entscheidungsträger auf einer reinen Einladungsbasis zusammen. Das hoch

angesiedelte, nur über Einladungen zugängliche Networking-Event ist darauf

ausgelegt, ein Umfeld mit dem weltweit höchsten Maß an Exklusivität und

Vertrauenswürdigkeit für den strategischen Informationsaustausch zu schaffen, in

dem Führungskräfte von Staatsfonds, Leiter von Family Offices, institutionelle

Anleger, globale CEOs und visionäre Unternehmensgründer ergebnisorientierte

Gespräche führen können, in denen über die führenden Investments der nächsten

Ära entschieden wird.

Mit dem selbstgewählten Motto?Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and

Impact" (Titan 2.0: Die neuen Regeln von Macht, Vermächtnis und Einfluss) passt

Tycoons zu einer neuen Generation von Investmentplattformen, bei denen Einfluss

nicht am eingesetzten Kapital, sondern an Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein

und messbarer globaler Wirkung gemessen wird. Das hoch angesiedelte,

geschlossenen Networking-Event positioniert Dubai als zentrale Schaltstelle für

Kooperationen, in der globales Kapital mit Innovationen, Unternehmensführung und

internationalen Investitionsgelegenheiten zusammentrifft. Dafür wird auch die

Rolle der VAE als strategisches Bindeglied zwischen Industrie- und

Schwellenländern genutzt.

Tycoons fördert die globale Investment-Agenda über drei untereinander

verbundene, für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert prägende Investmentbereiche:

Handel und Investitionen, Familienvermögen und Kapital sowie das

Wirtschaftssystem der Zukunft. Im Rahmen der sorgfältig kuratierten Tagesordnung

mit Gelegenheiten für private Termine, vertraulichen Gesprächsrunden und gut

abgestimmtem Networking werden die Teilnehmer für praxisorientierte

Partnerschaften auf der Grundlage strategischer Einblicke zusammengeführt. Der

Schwerpunkt wird bei diesem Networking-Events auf tiefreichende Einblicke,

Diskretion und die Kompatibilität der Teilnehmer untereinander gelegt, um

Führungspersönlichkeiten die Gelegenheit zur Beurteilung wegweisender Chancen,

zur Reduzierung von Risiken in Governance-Frameworks und zur Anbahnung

langfristiger Kooperationsprojekte in einer vertrauensvollen, fokussierten

Umgebung zu geben.

Der Start von Tycoons fällt mit einer entscheidenden Phase für die VAE zusammen,

in der das Land seine Position als globales Investment- und Innovationszentrum

festigt, gestützt auf Wirtschaftswachstum, Zuströme internationaler

Direktinvestitionen in Rekordhöhe und zukunftsorientierte regulatorische

Rahmenbedingungen. Tycoons bietet institutionellen Kapitalgebern, privaten

Vermögensverwaltern und Führungspersonen aus dem Unternehmenssektor ein

wertvolles, hoch angesiedeltes und nur über Einladung zugängliches Networking-

Event für die gemeinsame Auseinandersetzung mit den makroökonomischen Trends,

die den Hintergrund für die Neudefinition von Handelsströmen, digitaler

Transformationsprozesse, Nachhaltigkeit und inklusiver Wertschaffung bilden.

Im Rahmen seines Eröffnungsvortrags über die strategische Vision der VAE betonte

seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Außenhandelsminister und

Präsident des AIM Kongresses, die entscheidende Rolle der VAE als globaler

Wegbereiter für Investitionen und den Einsatz des Landes für die Förderung

internationaler Kooperationen über hoch angesiedelte Plattformen.

Dr. Al Zeyoudi stellt fest:?Der Einsatz der VAE für Diversifikation, Innovation

und nachhaltige Entwicklung zeigt sich hier in einer Plattform, in deren Rahmen

Ziele in Aktionen und Kapital in fortlaufende, stimmige Chancen überführt

werden. Tycoons reflektiert unsere Fähigkeit, nicht nur als Bindeglied zwischen

Industrie- und Schwellenländern zu fungieren, sonders auch Prioritäten

aufeinander abzustimmen, Netzwerke zu entwickeln und Investitionen anzubahnen,

die dauerhafte Auswirkungen auf globaler Ebene entfalten können."

Seine Exzellenz Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender von Dubai Cambers,

meint:?Die globale Investmentlandschaft entwickelt sich mit einem beispiellosen

Tempo, weshalb wir eine zukunftsorientierte strategische Vision brauchen, die

Veränderungen voraussehen und in hochwertige Chancen verwandeln kann. Vor diesem

Hintergrund bemüht sich Dubai Chambers weiterhin aktiv, die Business-Community

durch die Stärkung strategischer Partnerschaften beim Umgang mit diesen

Veränderungen zu unterstützen. Dazu schaffen wir wirkungsvolle Verbindungen zu

internationalen Märkten und stellen Plattformen für den Wissensaustausch und die

Entwicklung dauerhafter Beziehungen bereit. Mit diesen Initiativen unterstützen

wir die Anwerbung von Investitionen und steigern die Wettbewerbsstärke von Dubai

als führende Drehscheibe für internationale Geschäftsaktivitäten."

Seine Exzellenz führt weiter aus:?Die Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai

markiert einen wichtigen Meilenstein, an dem das zunehmende Vertrauen in die

Rolle der Emirate als führender Standort für Entscheidungen im Investment- und

Geschäftsbereich zu erkennen ist. Die Veranstaltung bietet zudem eine hoch

angesiedelte Plattform für das Zusammentreffen herausragender

Führungspersönlichkeiten mit Investoren aus aller Welt, um wirkungsvolle

Partnerschaften zu fördern, neue Wege für die internationale Zusammenarbeit

anzubahnen, zum gemeinsamen Wohlstand beizutragen und Pfade für nachhaltige

Entwicklung zu ebnen."

Das Programm von Tycoons ist so strukturiert, dass es greifbare Ergebnisse

liefert, zum Beispiel durch Co-Investmentdialoge, strategische

Partnerschaftsrahmenwerke und die Unterstützung anschließender Kontakte über das

breitere Investment- und Kooperationsökosystem von AIM. Die Teilnahme ist nur

auf Einladung möglich, wobei besonderer Wert auf Vertraulichkeit, Relevanz und

Übereinstimmung der Interessen gelegt wird, um die Offenheit, den Fokus und die

Ergebnisorientierung der Gespräche zu gewährleisten.

Tycoons findet am 12. April 2026 im Rahmen des AIM Congress 2026 in Dubai statt

und unterstreicht die Rolle des Kongresses als globale Plattform für führende

Investoren und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Medienkontakt:

Marina Mounir William

Marina.mounir@strategicinfinity.com (mailto:Marina.mounir@strategicinfinity.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ec70336-5e3a-4f90-bb87-

5bd00431c2b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-

d5d51cf48330/ger

Â°