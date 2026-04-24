Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
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24.04.2026 15:31:38
GNW-News: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt öffentliches Teilrückerwerbsangebot und Einziehung der zurückerworbenen Aktien
^Düsseldorf, 24. April 2026. Die außerordentliche Hauptversammlung der Cliq
Digital AG (?CLIQ" oder die?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40), die auf
Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. heute stattfand, hat erwartungsgemäß
einen Beschluss über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von bis zu
2.987.012 (entspricht bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen
eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zu erwerbender eigener Aktien mit
einer Mehrheit von 94,99 % der vertretenen Stimmen gefasst. Damit haben die
Aktionäre der Gesellschaft die Grundlage für die Durchführung eines öffentlichen
Teilrückerwerbsangebots geschaffen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, das Teilrückerwerbsangebot nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wird die
Gesellschaft zu gegebener Zeit separat bekanntgeben.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
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