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14.04.2026 06:03:38
GNW-News: AutoFull stellt den M6 Ultra+ 2.0 vor: den weltweit ersten Gaming-Stuhl mit aktiver Kühl-, Heiz- und Shiatsu-Massagefunktion
^HAMBURG, Deutschland, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Langes Sitzen beim
Gaming oder im Arbeitsalltag ist zur Normalität geworden, doch längere Phasen
der Inaktivität können zu Beschwerden und sogar zu langfristigen
Gesundheitsproblemen führen. AutoFull hat den M6 Ultra+ 2.0 vorgestellt, den
weltweit ersten Gaming-Stuhl, der aktive Kühl- und Heizfunktionen mit einem
integrierten Shiatsu-Massagesystem kombiniert.
Der für langes Sitzen konzipierte Stuhl ist darauf ausgelegt, durch eine
Kombination aus Temperaturregulierung, Massagefunktion und ergonomischen
Einstellmöglichkeiten höchsten Komfort zu gewährleisten.
Innovative Funktionen für Komfort und Unterstützung
Der M6 Ultra+ 2.0 bietet eine Reihe innovativer Funktionen zur Verbesserung des
Komforts bei längerem Sitzen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein
integriertes Shiatsu-Massagesystem und eine 6-fach verstellbare dynamische
AdapTech-Lendenwirbelstütze, die beide so konzipiert sind, dass sie sich an
verschiedene Sitzpositionen anpassen und eine individuelle ergonomische
Unterstützung bieten.
Darüber hinaus verfügt der Stuhl über eine aktive Kühl- und Heizfunktion, sodass
die Benutzer das ganze Jahr über bei unterschiedlichen Temperaturen und in
verschiedenen Umgebungen ein angenehmes Sitzerlebnis genießen.
Für die weitere Unterstützung bei längerem Gebrauch verfügt der M6 Ultra+ 2.0
zudem über ein Vibrationsmassagesystem für die Beine zur Förderung der
Durchblutung und zur Linderung von Taubheitsgefühlen bei langen Sessions. Das
Sitzgestell verfügt über ein Hochfrequenz-Vibrationssystem mit zwei Motoren, das
durch Mikroschwingungen die Durchblutung anregen soll. Diese Funktion trägt dazu
bei, Taubheitsgefühle und Druckschmerzen bei langen Sessions zu reduzieren und
fördert so anhaltenden Komfort und Beweglichkeit.
Ausbau der Präsenz im E-Sport
AutoFull baut seine Präsenz in der professionellen E-Sport-Branche durch
strategische Partnerschaften und Sponsoring weiter aus; das Unternehmen ist
offizieller Partner des globalen E-Sport-Turniers?Intel Extreme Masters (IEM)
2026". Diese Zusammenarbeit unterstreicht den wachsenden Einfluss von AutoFull
in den Spitzenbereichen des E-Sports.
Darüber hinaus arbeitet die Marke mit Profispielern zusammen. Zu ihnen gehören
Nikola?NiKo" Kova? und Jian?Uzi" Zihao, die die Marke als erfahrene
Botschafter unterstützen.
Der M6 Ultra+ 2.0 wird vom 14. bis zum 27. April 2026 zum Frühbucherpreis von
769,99 $ erhältlich sein. Der reguläre Preis beträgt 1.099 $.
Über AutoFull
AutoFull ist eine Marke für Gaming-Stühle, die sich auf ergonomische
Sitzlösungen für E-Sportler und professionelle Benutzer spezialisiert hat. Das
Unternehmen ist für sein Engagement bei globalen E-Sport-Events und seine
Zusammenarbeit mit Spitzenspielern bekannt. Es unterstützt lange Gaming-Sessions
und Arbeitstage durch die Kombination von Design, Funktionalität und Komfort.
Unternehmen: AutoFull
E-Mail: service@autofull.com
Website: https://www.Autofull.eu (https://www.autofull.eu/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe47a6b5-df6c-4bb3-a640-
4289c9679932
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