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22.06.2026 06:04:39
GNW-News: Automatisierung und Interoperabilität der Krankenhausapotheke: Deenova realisiert eine integrierte Plattform für das Arzneimittelmanagement am Poli...
^Mailand, June 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova
(https://www.deenova.com/de/homepage-deu/) gibt den Start der Aktivitäten zur
Implementierung eines neuen integrierten Systems für die Automatisierung und
Rückverfolgbarkeit des Arzneimittelmanagements bei der Fondazione IRCCS Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (https://www.policlinico.mi.it/)
bekannt. Das Projekt wird von einer temporären Unternehmensgemeinschaft unter
der Leitung von Deenova entwickelt, an der auch Becton Dickinson Italia und GPI
beteiligt sind.
Dieser Vertrag bestätigt die Position von Deenova als Vorreiter im Bereich der
Interoperabilität in der Krankenhausapotheke. Seit seiner Gründung verfolgt das
Unternehmen ein Modell, in dem Automatisierung, Software, Rückverfolgbarkeit,
hochwertige Dienstleistungen und klinische Prozesse nicht als voneinander
getrennte Komponenten, sondern als Teile eines einzigen integrierten Ökosystems
fungieren. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Integration der verschiedenen
im Policlinico vorhandenen Anwendungskomponenten.
Die technologische Architektur des Projekts integriert das System BD Rowa Vmax
160 von BD für die hochverdichtete Lagerung in der Zentralapotheke, Ward Phasys
von Riedl/GPI für das kontrollierte Arzneimittelmanagement in den
Fachabteilungen sowie die sicheren Medikamentenschränke ALL-IN-1 Meds von
Deenova für die dezentrale Lagerung und den kontrollierten Zugriff auf
Arzneimittelpackungen auf den Stationen. Diese werden durch eine Middleware-
Umgebung auf Basis von ORBIT, der proprietären Software von Deenova, gesteuert,
die darauf ausgelegt ist, die Rückverfolgbarkeit, die Betriebskontinuität und
die Patientensicherheit entlang des gesamten Medikationsprozesses zu stärken.
Das Ergebnis ist eine resiliente Krankenhausapotheke, in der die Automatisierung
der Zentralapotheke, sichere Medikamentenschränke, die Kontrolle der
Arzneimittel in den Stationen und die digitale Integration in einer einzigen,
kohärenten Architektur für das Arzneimittelmanagement und die Rückverfolgbarkeit
zusammengeführt werden.
Zur Vergabe des Auftrags erklärte Giorgio Pavesi, CEO von Deenova:
"Dieser Vertrag stärkt eine Überzeugung, die Deenova seit seiner Gründung
begleitet: Interoperabilität ist kein ergänzendes Element der Automatisierung
von Krankenhausapotheken, sondern ihre eigentliche ermöglichende Architektur.
Erst wenn Technologien, Daten und Arbeitsabläufe wirklich miteinander verbunden
sind, kann die Automatisierung ihr volles Potenzial in Bezug auf Sicherheit,
Effizienz und Skalierbarkeit entfalten."
Deenova
Seit 2004 entwickelt Deenova Lösungen in den Bereichen Mechatronik,
Automatisierung und Interoperabilität für das Closed-Loop-Medication-Management
und die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. Damit unterstützt das
Unternehmen Gesundheitseinrichtungen bei der sicheren, effizienten und
integrierten Verwaltung von Arzneimitteln, Therapien und Prozessen der
Krankenhausapotheke. Weitere Informationen: www.deenova.com
(https://www.deenova.com/)
Kontakt
Christophe Jaffuel
CCO
+39 0523 785331
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