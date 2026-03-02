Oatly AB Aktie
WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088
|
02.03.2026 18:32:38
GNW-News: Avavav stellt die Modewelt auf den Kopf - und Oatly unterstützt diese Initiative
^MAILAND, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avavav und Oatly, der weltweit erste
und größte Hersteller von Hafergetränken, präsentieren gemeinsam auf der
Mailänder Modewoche die Herbst-/Winterkollektion 2026 von Avavav und verwischen
damit die Grenzen zwischen Mode, Performance und Geschmack.
Die Show wurde als umgekehrter Laufsteg inszeniert und stellte das traditionelle
Format auf den Kopf: Die Gäste wurden zu den Beobachteten, während die Models
als Zuschauer fungierten. In Fortsetzung von Avavavs fortlaufender Erforschung
von Mode als Performance statt als Präsentation spielt das Konzept mit
Sichtbarkeit, Perspektive und Macht und definiert neu, wer gesehen wird und wer
sieht.
In dieser immersiven Welt trat Oatly nicht nur in Erscheinung, sondern machte
die Performance trinkbar, indem es Silhouetten in Schlucke verwandelte.
Eine gemeinsame Sprache der Kultur und des Experimentierens
Beate Karlsson, Creative Director von Avavav, äußerte sich wie folgt zum
kreativen Austausch:
?Für mich geht es in der Mode darum, Welten zu erschaffen - nicht nur Kleidung.
Im Laufe der Jahre hat sich Avavav eher für die Inszenierung von Performances
als für traditionelle Modenschauen einen Namen gemacht. Dieses Format
ermöglichte es uns, mit Kontrasten zu arbeiten, zwischen Beobachtung und
Enthüllung, Tiefe und Unterhaltung, und gleichzeitig auf eine Branche zu
reagieren, die trotz ihrer Ausrichtung auf Damenmode und weibliche Konsumenten
nach wie vor von einer männlichen Perspektive geprägt ist.
Die Community war uns schon immer wichtig, jedoch erscheint sie uns derzeit
bedeutender denn je. Die Zusammenarbeit mit Oatly war für uns eine
Selbstverständlichkeit, da das Unternehmen nicht nur Hafergetränke herstellt,
sondern auch eine Kultur schafft. Oatly schätzt Humor, Experimentierfreudigkeit
und Visionen. Die Getränke wurden zu einer Erweiterung der Kollektion,
verspielt, ungewöhnlich, durchdacht und sehr Avavav."
Der kreative Austausch spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass Ausdruck
keine Grenzen kennen sollte. Beide in Schweden gegründeten Marken sind dafür
bekannt, dass sie in ihren jeweiligen Branchen Konventionen infrage stellen:
Avavav durch radikale Laufsteg-Performances und Oatly durch kulturprägende
Markengeschichten und pflanzliche Innovation.
Von Silhouetten bis hin zu Schlucken
In enger Zusammenarbeit mit Karlsson entwickelte Oatly drei charakteristische
Getränke auf Haferbasis, die direkt von den Materialien, Texturen und
konzeptionellen Themen der Kollektion inspiriert sind. Das Ergebnis war ein
sensorischer Crossover, bei dem Modeideen in Geschmack, Textur und Form
umgesetzt wurden - und damit im gleichen kreativen Universum wie die Show selbst
existierten.
Rowena Roos, Head of FADE bei Oatly, erklärte:
?Wir wollten die Show von Avavav auf eine Weise unterstützen, die sinnvoll,
konzeptionell und vollständig in das Erlebnis integriert ist. In enger
Zusammenarbeit mit Beate haben wir ihre Silhouetten und Ideen in drei
charakteristische Getränke umgesetzt, die zur Welt der Performance gehören. Es
ging nicht darum, Getränke auszuschenken, sondern gemeinsam etwas Unerwartetes
zu schaffen."
Der kreative Austausch markiert die kontinuierliche Weiterentwicklung von Oatly
über die Kategorie Getränke hinaus, auf der Suche nach kreativen Begegnungen,
die Diskussionen über Mode, Kultur und Design anregen.
Die charakteristischen Getränke von Oatly
Die drei exklusiv für die Mailänder Modewoche kreierten Signature-Drinks
interpretieren klassische Formen neu - dank der Designsprache von Avavav und der
innovativen Haferprodukte von Oatly:
* New Fashioned: ein geklärtes Bourbon-Hafergetränk, das einen zeitlosen
Klassiker durch eine pflanzliche, modebewusste Perspektive neu
interpretiert.
* Lace Bottoms Up: ein alkoholfreies Signature-Getränk, serviert in einem mit
Kakaobutter verzierten Glas, das auf die Fragilität, Textur und Kontraste
der Kollektion anspielt.
* Jell-OAT Shot: ein kreativer Jello-Shot auf Haferbasis, der Oatly Matcha,
Apfel und Kräuter kombiniert und die Grenzen zwischen Getränk, Dessert und
Designobjekt verwischt.
Über Avavav
Avavav ist eine kreative Designermarke, die von den Kontrasten der modernen
Kultur geprägt ist und aus der Perspektive der Frau betrachtet wird. Wir sind
bestrebt, ein Ökosystem aufzubauen, das sich durch einzigartiges Design, eine
starke Identität und unverwechselbares Storytelling auszeichnet. Avavav wird
unter der kreativen Leitung von Beate Skonare Karlsson geführt, deren Vision
durch ihr Engagement für kreative Unabhängigkeit und die kontinuierliche
Erforschung von Form, Proportionen und Silhouetten geprägt ist.
Über Oatly
Wir sind das weltweit erste und größte Unternehmen für Hafergetränke. Seit über
30 Jahren konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Entwicklung von
Fachwissen rund um Hafer: eine weltweit bedeutende Nutzpflanze mit einzigartigen
Eigenschaften. Unser Engagement für Hafer hat zu wesentlichen technischen
Fortschritten geführt, die es uns ermöglicht haben, die Bandbreite des
Milchproduktportfolios zu erweitern, einschließlich Alternativen zu Milch,
Eiscreme, Joghurt, Kochcremes, Brotaufstrichen und Getränken für unterwegs. Die
Marke Oatly hat ihren Hauptsitz in Malmö, Schweden, und ist weltweit in mehr als
50 Ländern erhältlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/803af778-
6be2-46d5-8cc8-5503995840a8
Oatly Kontakt: Sergio Guimaraes, Prime Group, sergio.guimaraes@primegroup.comÂ°
