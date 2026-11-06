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06.11.2026 17:23:38

GNW-News: Axi ermöglicht den Handel mit Pre-IPO-Kontrakten auf OpenAI und Anthropic

^SYDNEY, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein global tätiger Online-Broker

für Devisen und CFDs, hat Perpetual-Futures-Kontrakte auf OpenAI und Anthropic

eingeführt. Damit können Trader bereits vor den erwarteten Börsengängen auf

Kursbewegungen der beiden weltweit am meisten beachteten Unternehmen im Bereich

der künstlichen Intelligenz spekulieren.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettlauf um den Börsengang

führender KI-Unternehmen zunehmend an Dynamik gewinnt. Anthropic, das

Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, hat am 26. Oktober 2026 einen Antrag

auf einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) eingereicht und plant eine

Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT. Auch OpenAI, das Unternehmen

hinter ChatGPT, verfolgt unterdessen einen möglichen Börsengang. Seine

längerfristigen IPO-Pläne stoßen dabei auf großes Interesse an den

Finanzmärkten.

Angesichts der wachsenden Erwartungen hinsichtlich der künftigen Bewertungen

beider Unternehmen bietet das neue Angebot von Axi Tradern eine alternative

Möglichkeit, an deren Kursentwicklung zu partizipieren, ohne einen

traditionellen Börsengang abwarten zu müssen.

Mit den neuen Kontrakten können Trader sowohl Long- als auch Short-Positionen

eingehen und so auf potenzielle Kurssteigerungen oder -rückgänge spekulieren.

Die Perpetual-Futures-Kontrakte können rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche

gehandelt werden, auch am Wochenende. Damit bieten sie mehr Flexibilität als

herkömmliche Handelsinstrumente, die an Börsen gehandelt werden.

Die Kontrakte ermöglichen zudem den Einsatz eines Hebels von bis zu 25:1.

Dadurch können Trader Positionen eingehen, für die im Verhältnis zum gesamten

Marktengagement eine geringere Anfangsmargin erforderlich ist. Da es sich um

Perpetual Futures handelt, müssen Trader weder Aktien der beiden Unternehmen

besitzen noch eine zugrunde liegende Aktienposition halten.

Mit der Einführung der Kontrakte auf OpenAI und Anthropic erweitert Axi sein

Angebot an Handelsmöglichkeiten und trägt damit der zunehmenden Verflechtung von

Finanzmärkten, neuen Technologien und der globalen KI-Branche Rechnung.

Über Axi

Axi ist ein weltweit tätiger Online-Broker, der Privatanlegern und

professionellen Tradern Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffen

bietet. Mit seinen Handelsplattformen, Schulungsmaterialien und Marktanalyse-

Tools hilft Axi Tradern dabei, sich sicher auf den globalen Finanzmärkten

zurechtzufinden.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. Der Handel birgt ein hohes Risiko von

Anlageverlusten. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung.

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