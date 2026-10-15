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15.10.2026 09:19:38
GNW-News: Axi führt in über 100 Märkten ein Rebranding durch - gestaltet von Properly Studio
^WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, eine globale Online-
Trading-Marke mit einer Präsenz auf zahlreichen Märkten, suchte nach einer
Marke, die?global einheitlich und lokal verankert" ist und sich an die
Anforderungen verschiedener Märkte und Rechtssysteme anpassen lässt. Properly
Studio entwarf eine Identität, die sich Markt für Markt anpasst, sowie eine
Website, die je nach Rechtsordnung variiert.
Axi bezeichnet das Ergebnis als Evolution: Das Logo und die Farbe Rot bleiben
erhalten, alles andere wurde verändert - bis hin zu einem global skalierbaren
Zeichensystem. Properly gruppierte die Märkte von Axi in die vier Regionen APAC,
Naher Osten, Europa und Südamerika, von denen jede ihre eigenen Landschaften und
Charaktere aufweist.
Das Bildmaterial entstand aus einem maßgeschneiderten, KI-gestützten
Produktionsworkflow, speziell für Axi entwickelt und von Hand fertiggestellt -
anstelle von hundert separaten Fototerminen. Eine einzige Person wechselt von
einem Banner in eine Animation oder einen neuen Markt, ohne dass ein Team
gebucht oder ein Bild neu aufgenommen werden muss. Dies setzt sich in der Axi-
App, dem Kundenportal und bei Axi Select - einem nur in bestimmten
Rechtsordnungen verfügbaren und für EU-Bürger nicht zugänglichen Programm -
fort.
Vollständige Fallstudie: properly.studio/case-study/axi
(http://properly.studio/case-study/axi). Bericht der
Designer: properly.studio/blog (http://properly.studio/blog).
?Die Herausforderung lag nie beim Erscheinungsbild. Es ging darum, eine
Markenidentität zu schaffen, die sich an jeden Markt und jedes Rechtssystem
anpasst - von dem, was gezeigt wird, bis hin zu dem, was gesagt werden darf",
erklärt Mateusz Pi?tek, Mitbegründer von Properly Studio.
?Die Neugestaltung unserer Marke durch ein externes Team war eine große
Entscheidung, da dies für uns etwas sehr Persönliches ist. Aber die Wahl von
Properly war absolut richtig", sagt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei
Axi.?An ihrem Engagement und ihrer Ausrichtung gab es nie Zweifel, und das
Ergebnis spricht für sich. Wenn wir alles noch einmal machen müssten, würden wir
uns sofort wieder für Properly entscheiden."
Über Properly Studio
Properly Studio ist ein in Warschau ansässiger Designpartner für die moderne
Finanzbranche: Fintech-Branding, Markenlokalisierung, Produktdesign,
Designsysteme. In sechs Jahren hat das Unternehmen über 100 Projekte für Kunden
wie Axi, Sky und NDAX umgesetzt. Deren Produkte verwalten Assets in Höhe von 15
Milliarden US-Dollar. properly.studio (http://properly.studio/)
Über Axi
Axi ist ein weltweit führender Devisenbroker und Online-Handelsanbieter, der
1,4 Millionen Benutzern in über 100 Märkten Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes
und Rohstoffen, aber auch zu Bildungsressourcen und Marktanalysen bietet.
Produkte, Dienstleistungen und Verfügbarkeit variieren je nach der jeweiligen
Axi-Gesellschaft und Rechtsordnung. axi.com (http://axi.com/)
KONTAKT
Mateusz Pi?tek, Mitbegründer, Properly Studio
mateusz@properly.studio · properly.studio (http://properly.studio/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a221000-c8ef-
4a58-8ab8-f295e6a62e1f
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