GNW-News: Axi führt in über 100 Märkten ein Rebranding durch - gestaltet von Properly Studio

^WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, eine globale Online-

Trading-Marke mit einer Präsenz auf zahlreichen Märkten, suchte nach einer

Marke, die?global einheitlich und lokal verankert" ist und sich an die

Anforderungen verschiedener Märkte und Rechtssysteme anpassen lässt. Properly

Studio entwarf eine Identität, die sich Markt für Markt anpasst, sowie eine

Website, die je nach Rechtsordnung variiert.

Axi bezeichnet das Ergebnis als Evolution: Das Logo und die Farbe Rot bleiben

erhalten, alles andere wurde verändert - bis hin zu einem global skalierbaren

Zeichensystem. Properly gruppierte die Märkte von Axi in die vier Regionen APAC,

Naher Osten, Europa und Südamerika, von denen jede ihre eigenen Landschaften und

Charaktere aufweist.

Das Bildmaterial entstand aus einem maßgeschneiderten, KI-gestützten

Produktionsworkflow, speziell für Axi entwickelt und von Hand fertiggestellt -

anstelle von hundert separaten Fototerminen. Eine einzige Person wechselt von

einem Banner in eine Animation oder einen neuen Markt, ohne dass ein Team

gebucht oder ein Bild neu aufgenommen werden muss. Dies setzt sich in der Axi-

App, dem Kundenportal und bei Axi Select - einem nur in bestimmten

Rechtsordnungen verfügbaren und für EU-Bürger nicht zugänglichen Programm -

fort.

Vollständige Fallstudie: properly.studio/case-study/axi

(http://properly.studio/case-study/axi). Bericht der

Designer: properly.studio/blog (http://properly.studio/blog).

?Die Herausforderung lag nie beim Erscheinungsbild. Es ging darum, eine

Markenidentität zu schaffen, die sich an jeden Markt und jedes Rechtssystem

anpasst - von dem, was gezeigt wird, bis hin zu dem, was gesagt werden darf",

erklärt Mateusz Pi?tek, Mitbegründer von Properly Studio.

?Die Neugestaltung unserer Marke durch ein externes Team war eine große

Entscheidung, da dies für uns etwas sehr Persönliches ist. Aber die Wahl von

Properly war absolut richtig", sagt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei

Axi.?An ihrem Engagement und ihrer Ausrichtung gab es nie Zweifel, und das

Ergebnis spricht für sich. Wenn wir alles noch einmal machen müssten, würden wir

uns sofort wieder für Properly entscheiden."

Über Properly Studio

Properly Studio ist ein in Warschau ansässiger Designpartner für die moderne

Finanzbranche: Fintech -Branding, Markenlokalisierung, Produktdesign,

Designsysteme. In sechs Jahren hat das Unternehmen über 100 Projekte für Kunden

wie Axi, Sky und NDAX umgesetzt. Deren Produkte verwalten Assets in Höhe von 15

Milliarden US-Dollar. properly.studio (http://properly.studio/)

Über Axi

Axi ist ein weltweit führender Devisenbroker und Online-Handelsanbieter, der

1,4 Millionen Benutzern in über 100 Märkten Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes

und Rohstoffen, aber auch zu Bildungsressourcen und Marktanalysen bietet.

Produkte, Dienstleistungen und Verfügbarkeit variieren je nach der jeweiligen

Axi-Gesellschaft und Rechtsordnung. axi.com (http://axi.com/)

KONTAKT

Mateusz Pi?tek, Mitbegründer, Properly Studio

mateusz@properly.studio · properly.studio (http://properly.studio/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a221000-c8ef-

4a58-8ab8-f295e6a62e1f

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