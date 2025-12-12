|
12.12.2025 15:57:38
GNW-News: Axi gewinnt zwei Finance Magnates 2025 Awards
^SYDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im Bereich
Online-CFD- und Devisenhandel, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den
Finance Magnates Awards 2025 in Limassol, Zypern, mit zwei renommierten
Auszeichnungen* geehrt wurde. Die Marke Axi wurde als?Innovativster Broker"
ausgezeichnet, während AxiPrime, der institutionelle Liquiditätsanbieter des
Unternehmens, den Titel als?Bester Ausführungsbroker" erhielt.
Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi, zeigte
sich erfreut über die doppelte Auszeichnung:?Diese Awards unterstreichen unser
kontinuierliches Streben nach Exzellenz. Unseren Kunden und Partnern einen
echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Innovation in jedem Bereich unseres
Handelns voranzutreiben, ist fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses.
Innovation ist nicht nur Teil unserer Strategie - sie treibt unseren Erfolg
maßgeblich an. Umso mehr freut es uns, dass Finance Magnates dieses Engagement
mit gleich zwei Auszeichnungen honoriert hat."
Kraig Noble, Leiter Handel (EMEA), schließt sich dieser Einschätzung an und
erklärt:?Wir sind äußerst stolz darauf, dass Axi bei den Finance Magnates
Awards 2025 den Preis 'Bester Ausführungsbroker' für AxiPrime erhalten hat. Die
Auszeichnung bestätigt, dass Präzision, Zuverlässigkeit und Transparenz zentrale
Merkmale unserer Liquiditätslösungen sind. Mit AxiPrime verfolgen wir konsequent
das Ziel, eine Ausführung auf institutionellem Niveau zu liefern und unseren
Partnern damit einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Anerkennung
bestärkt uns darin, bei jedem Handelsgeschäft auf Innovation, Exzellenz und
Vertrauen zu setzen."
Das 2007 gegründete Handelsunternehmen mit Sitz in Australien hat sich von einem
Zwei-Personen-Startup zu einer angesehenen globalen Unternehmensgruppe
entwickelt, die heute mehr als 400 Mitarbeitende aus über 45 Nationen in neun
Niederlassungen weltweit umfasst.
Die jüngste Auszeichnung reiht sich in mehrere bemerkenswerte Erfolge ein: Im
Oktober wurde Axi auf der Money Expo Dubai 2025 mit dem Preis?Beste
Handelserfahrung"* geehrt. Zudem erhielt der Broker bei den Global Forex Awards
2025 die Auszeichnungen als?Bester Broker (MENA)",?Bester Broker (LatAm)" und
?Zuverlässigster Broker (Asien)".
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.
*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.
