10.03.2026 19:37:38

GNW-News: Axi gibt zwei neue Meilensteine bei Axi Select bekannt: eine Auszahlung von 200.000 USD und sieben neue Pro-M-Trader mit 1 Million USD Kapital

^SYDNEY, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im

Online-Handel mit CFDs und Devisen (FX), hat zwei neue Meilensteine seines

Kapitalallokationsprogramms Axi Select bekannt gegeben. Ein Trader in der

Acceleration-Stufe erzielte eine monatliche Auszahlung von 200.000 US-Dollar.

Zudem erreichten sieben weitere Trader den Pro-M-Status, die höchste Stufe des

Programms, und erhalten damit jeweils 1 Million US-Dollar Handelskapital.

Nach Angaben des Brokers erzielte im Januar ein in Asien ansässiger Trader eine

Auszahlung von 200.000 US-Dollar - die bislang höchste im Rahmen von Axi Select

- aus einem Startkapital von 2.000 US-Dollar. Darüber hinaus teilte Axi mit,

dass sieben weitere Trader die höchste Programmstufe Pro M erreicht und jeweils

1 Million US-Dollar Kapital erhalten haben.

Greg Rubin, Head of Axi Select, erklärte:?Genau dafür wurde Axi Select

entwickelt - talentierten Tradern einen klaren Weg zum Erfolg zu eröffnen, auf

dem sie auf Basis ihrer Fähigkeiten, Disziplin und Performance vorankommen und

Zugang zu immer größerem Handelskapital erhalten. Dass sieben weitere Trader den

Pro-M-Status erreicht und sich jeweils 1 Million US-Dollar gesichert haben,

zeigt, dass unser Modell langfristiges Wachstum für Trader unterstützt."

Im Kern wurde Axi Select entwickelt, um talentierten Tradern einen klaren

Entwicklungspfad zu bieten - mit leistungsbasierter, stufenweiser

Weiterentwicklung und Zugang zu Handelskapital. Die jüngsten Meilensteine

unterstreichen die anhaltende Dynamik von Axi Select. Das Programm zählt

inzwischen mehr als 49.000 Trader, von denen 16 die höchste Stufe des Programms

erreicht haben.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen