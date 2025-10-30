30.10.2025 12:04:39

GNW-News: Axi nimmt an der iFX Expo Asia 2025 teil und präsentiert seine Produkte und Dienstleistungen

^SYDNEY, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen

im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, nahm an der iFX Expo Asia 2025 teil,

die vom 26. bis 28. Oktober in Asien stattfand. Die Veranstaltung brachte

Fachleute aus den Bereichen Fintech, Handel und Finanzdienstleistungen aus aller

Welt zusammen.

Besucher der Messe konnten Axi und seine Produktpalette sowie die neuesten

Innovationen hautnah erleben. Im Mittelpunkt standen außerdem die langjährige

Partnerschaft des Brokers mit dem Premier League-Champion Manchester City,

spannende Gewinnspiele sowie exklusive Fotos mit Erinnerungsstücken aus der

Premier League-Sammlung von Manchester City und den Maskottchen des Clubs, die

eigens für die Veranstaltung präsentiert wurden.

?Wir danken den Veranstaltern für die exzellente Organisation der Konferenz und

die Auszeichnung mit dem renommierten?Best Trading Experience" Award*, ebenso

wie allen Besucherinnen und Besuchern unseres Stands, die die Gelegenheit

nutzten, sich mit unserem Team auszutauschen", so Hannah Hill, Head of Brand and

Sponsorship bei Axi.?Unser Ziel ist eindeutig: Wir möchten unseren Kundinnen

und Kunden die Tools und die Unterstützung bieten, die sie für ein

herausragendes Handelserlebnis benötigen. Es war eine Freude, die

branchenführenden Konditionen von Axi vorzustellen und zu zeigen, wie wir

unseren Kundinnen und Kunden helfen, jede Chance optimal zu nutzen."

Im Jahr 2023 wurde Axi bei den Global Forex Awards als?Most Trusted Broker -

Asia"* ausgezeichnet. Hill betonte, dass diese Auszeichnung?unser fortwährendes

Engagement für Integrität und Transparenz im Handelsbereich unterstreicht."

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.

