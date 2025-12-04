GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil und präsentiert seine Produkte und Dienstleistungen

^SYDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen

im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat an der Jeddah Fintech Week 2025

teilgenommen, die vom 16. bis 17. November im Hilton Jeddah in Saudi-Arabien

stattgefunden hat.

Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, mehr über die Marke Axi und ihre Produkte

sowie die neuesten Innovationen zu erfahren, darunter die Axi-Handelsplattform,

wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft durch exklusive, nur auf der

Veranstaltung verfügbare Angebote verbessern können oder wie sie über das

innovative Kapitalzuweisungsprogramm des Brokers, Axi Select, Zugang zu

Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD erhalten können. Die Besucher

konnten auch die Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier-League-

Meister Man City hautnah erleben - mit exklusiven Fotomöglichkeiten mit Man-

City-Fanartikeln und den Maskottchen des Clubs, die speziell für diese

Veranstaltung bereitgestellt wurden.

?Unsere Teilnahme an der diesjährigen Jeddah Fintech Week spiegelt das

kontinuierliche Engagement von Axi wider, unseren Kunden den Wettbewerbsvorteil

zu verschaffen, den sie benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen",

erklärte Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi.

?Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnung als 'Innovativste

Handelsplattform'* erhalten zu haben und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben,

unsere innovativen Tools und Produkte zu präsentieren, die Händlern und Partnern

dabei helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und die Möglichkeiten in der sich

schnell entwickelnden Finanzlandschaft von heute neu zu definieren."

Im Oktober nahm der Broker an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem

Preis?Best Trading Experience"* ausgezeichnet. Ebenso wurde der Broker im Jahr

2024 von Finance Feeds mit den Auszeichnungen?Zuverlässigster Broker",?Broker

des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen"* geehrt.

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern weltweit. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold , Öl , Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.

Â°