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26.03.2026 09:23:38
GNW-News: Axi präsentiert neuen Podcast "The Strategy Room" - moderiert von Kathy Lien
^SYDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Trading-Unternehmen Axi
hat heute den Start von?The Strategy Room by Axi Select" bekannt gegeben.
Moderiert wird die neue Podcast-Reihe von der renommierten Währungsstrategin und
Managing Director bei BK Forex, Kathy Lien. Die Serie ermöglicht Tradern einen
direkten Einblick in die Strategien, Denkweisen und Risikomanagement-Ansätze von
Top-Performern und angesehenen Marktprofis.
?The Strategy Room" richtet sich an aktive Trader sowie Marktinteressierte und
soll die Lücke zwischen theoretischem Wissen und der praktischen Umsetzung an
den Märkten durch fundierte Einblicke aus der Praxis schließen.
Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:
?Langfristiger Erfolg beim Trading erfordert mehr als nur den Zugang zu den
Märkten - er setzt Disziplin, Struktur und stetige Weiterbildung voraus. Mit
'The Strategy Room' schaffen wir eine Plattform, auf der Trader direkt von den
Top-Performern des Axi-Select-Programms sowie von führenden Branchenexperten
erfahren, wie diese ihre Strategien verfeinern und Risiken in dynamischen
Marktumgebungen managen."
Moderiert von Kathy Lien, die für ihre Expertise in den Devisenmärkten und in
der globalen Makroanalyse weltweit geschätzt wird, stellt der Podcast sowohl
Trader des Axi-Select-Programms als auch erfahrene Experten aus der gesamten
Finanzbranche vor. Die einzelnen Episoden beleuchten, wie Marktteilnehmer mit
Volatilität umgehen, sich an verändernde Konjunkturzyklen anpassen und neue
Handelschancen identifizieren.
Der Launch unterstreicht das umfassendere Engagement von Axi für die
Weiterbildung von Tradern und den Ausbau der Community im Rahmen von Axi Select.
Axi Select ist ein Programm zur Kapitalbereitstellung und Trader-Entwicklung,
das darauf ausgerichtet ist, talentierte Trader zu identifizieren und bei der
Skalierung ihrer Strategien zu unterstützen.
?The Strategy Room by Axi Select" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen
verfügbar; neue Folgen werden regelmäßig veröffentlicht. Highlights und
exklusive Inhalte werden zudem über die digitalen Kanäle von Axi geteilt.
The Strategy Room ansehen: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo
Über Axi
Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zu Devisen, Indizes, Rohstoffen
und digitalen Assets bietet und Kunden in über 100 Ländern betreut. Über Axi
Select bietet das Unternehmen finanzierte Handelsmöglichkeiten und strukturierte
Unterstützung bei der professionellen Weiterentwicklung von Tradern.
Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-
trader-program
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten.
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