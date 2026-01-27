|
27.01.2026 18:14:38
GNW-News: Axi sponsert Futsal-Turnier zur Stärkung der IB-Community und des sportlichen Miteinanders
^SYDNEY, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 10. Januar 2026 veranstaltete Axi
ein actiongeladenes Futsal-Turnier, bei dem die Community einen ganzen Tag lang
energiegeladenen Fußball, Unterhaltung und ein fröhliches Miteinander erlebte.
Bei dem eintägigen Event traten acht Teams in packenden Partien gegeneinander an
und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre auf und neben dem Platz.
Über das rasante Spielgeschehen hinaus war das Turnier als ganzheitliches
Erlebnis für Fans und Teilnehmende konzipiert. Die Teilnehmenden und das
Publikum wurden mit exklusiven Empfängen sowie Live-Musik begrüßt, während
herausragende Leistungen des Tages mit speziellen Preisen gewürdigt wurden. Jede
Begegnung war geprägt von taktischer Finesse, Entschlossenheit und Teamgeist -
die Spieler und Spielerinnen zeigten vom Anpfiff bis zum entscheidenden Tor
vollen Einsatz und Leidenschaft.
Was das Turnier jedoch besonders auszeichnete, war das starke
Gemeinschaftsgefühl. Die Teams bewiesen echten Sportsgeist und gegenseitigen
Respekt, was unterstrich, dass bei diesem Event das Miteinander ebenso im Fokus
stand wie der sportliche Wettbewerb.
?Für uns gehen solche Veranstaltungen weit über das reine Spiel hinaus", sagte
Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi.?Es geht darum, Menschen
zusammenzubringen, Teamarbeit zu feiern und Momente zu schaffen, die noch lange
nach dem Abpfiff in Erinnerung bleiben. Die Begeisterung, den Respekt und die
Energie aller Beteiligten zu erleben, hat diesen Tag unglaublich wertvoll
gemacht."
Axi gratuliert den Teams, die sich durch herausragendes Können und vorbildlichen
Sportsgeist als Sieger des Wettbewerbs behaupten konnten:
* 1. Platz: Gold FC
* 2. Platz: Vinatrade FC
* 3. Platz: Bull FC
Axi dankt allen Teams, Unterstützern und Gästen, die mit ihrer Leidenschaft und
ihrem positiven Spirit dazu beigetragen haben, dass das Futsal-Turnier ein
gelungenes und unvergessliches Ereignis war.
Sehen Sie sich hier die Highlights an: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.