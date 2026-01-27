GNW-News: Axi sponsert Futsal-Turnier zur Stärkung der IB-Community und des sportlichen Miteinanders

^SYDNEY, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 10. Januar 2026 veranstaltete Axi

ein actiongeladenes Futsal-Turnier, bei dem die Community einen ganzen Tag lang

energiegeladenen Fußball, Unterhaltung und ein fröhliches Miteinander erlebte.

Bei dem eintägigen Event traten acht Teams in packenden Partien gegeneinander an

und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre auf und neben dem Platz.

Über das rasante Spielgeschehen hinaus war das Turnier als ganzheitliches

Erlebnis für Fans und Teilnehmende konzipiert. Die Teilnehmenden und das

Publikum wurden mit exklusiven Empfängen sowie Live-Musik begrüßt, während

herausragende Leistungen des Tages mit speziellen Preisen gewürdigt wurden. Jede

Begegnung war geprägt von taktischer Finesse, Entschlossenheit und Teamgeist -

die Spieler und Spielerinnen zeigten vom Anpfiff bis zum entscheidenden Tor

vollen Einsatz und Leidenschaft.

Was das Turnier jedoch besonders auszeichnete, war das starke

Gemeinschaftsgefühl. Die Teams bewiesen echten Sportsgeist und gegenseitigen

Respekt, was unterstrich, dass bei diesem Event das Miteinander ebenso im Fokus

stand wie der sportliche Wettbewerb.

?Für uns gehen solche Veranstaltungen weit über das reine Spiel hinaus", sagte

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi.?Es geht darum, Menschen

zusammenzubringen, Teamarbeit zu feiern und Momente zu schaffen, die noch lange

nach dem Abpfiff in Erinnerung bleiben. Die Begeisterung, den Respekt und die

Energie aller Beteiligten zu erleben, hat diesen Tag unglaublich wertvoll

gemacht."

Axi gratuliert den Teams, die sich durch herausragendes Können und vorbildlichen

Sportsgeist als Sieger des Wettbewerbs behaupten konnten:

* 1. Platz: Gold FC

* 2. Platz: Vinatrade FC

* 3. Platz: Bull FC

Axi dankt allen Teams, Unterstützern und Gästen, die mit ihrer Leidenschaft und

ihrem positiven Spirit dazu beigetragen haben, dass das Futsal-Turnier ein

gelungenes und unvergessliches Ereignis war.

Sehen Sie sich hier die Highlights an: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl , Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen

Geschäftsbedingungen.

