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06.04.2026 09:04:38
GNW-News: Axi startet kostenlose Forex-Webinar-Reihe, um angehende Trader in Lateinamerika zu unterstützen
^SYDNEY, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein globaler Online-Broker, hat
eine kostenlose Forex-Webinar-Reihe in ganz Lateinamerika gestartet. Das
Programm richtet sich an Einsteiger, die lernen möchten, sich sicher im größten
Finanzmarkt der Welt zu bewegen.
Geleitet wird es von der professionellen Traderin und auf Finanzcoaching
spezialisierten Mentorin Bárbara Moreno, die als?The Purple Woman" bekannt ist.
Mit über acht Jahren Handelserfahrung und mehr als 4.000 ausgebildeten Schülern
verbindet Moreno technisches Fachwissen mit verhaltenswissenschaftlichen
Erkenntnissen - und vermittelt neuen Tradern das nötige Wissen sowie die
Disziplin, um langfristig erfolgreich zu sein.
Erstes Webinar: Was ist der Forex-Markt und wie funktioniert er?
Das erste Webinar bietet Einsteigern einen Überblick über folgende Themen:
* Funktionsweise des Forex-Marktes und warum er der größte der Welt ist
* Grundlegende Konzepte: Währungspaare, Pips, Lotgrößen und Hebelwirkung
* Wichtige Tradingsessions und Preisverhalten
* Praktische Hinweise für einen selbstsicheren Einstieg ins Trading
Zur kostenlosen Webinar-
Anmeldung: https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_HQN5TniCRpq0ZGYRNrWYgA#/r
egistration
Praxisnahe Finanzbildung für eine wachsende Nachfrage
Retail-Trading erlebt in Lateinamerika ein rasantes Wachstum - und damit steigt
auch der Bedarf an zugänglicher, praxisorientierter Finanzbildung. Die Webinar-
Reihe widmet sich den zentralen Fragen, die Einsteiger bewegen:
* Was ist Forex-Trading und wie funktioniert es?
* Wie können Anfänger typische Fehler vermeiden?
* Welche Strategien gibt es für ein effektives Risikomanagement?
* Wie entwickeln Trader mit der Zeit eine beständige Vorgehensweise?
Moreno hebt die Bedeutung der mentalen Einstellung beim Trading hervor:
?Die meisten Menschen verlieren kein Geld aufgrund mangelnder Informationen -
sie machen Verluste, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise in Bezug auf Geld
denken, fühlen und Entscheidungen treffen."
Andrea Rebusco, Regional Head - UK, EU und LATAM bei Axi:
?Bildung ist der Schlüssel, damit neue Trader verantwortungsbewusst am Markt
teilnehmen können. Dieses Programm vermittelt sowohl praktisches Wissen als auch
die richtige Einstellung für nachhaltigen Erfolg."
Über Axi
Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien,
Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen
wie Axi Select unterstützt das Unternehmen Trader weltweit durch
Bildungsangebote, Technologie und professionelle Tools.
Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate sind mit einem hohen Anlagerisiko
verbunden. Die Inhalte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und
stellen keine Anlageberatung dar.
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