GNW-News: Axi startet kostenlose Forex-Webinar-Reihe, um angehende Trader in Lateinamerika zu unterstützen

^SYDNEY, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein globaler Online-Broker, hat

eine kostenlose Forex-Webinar-Reihe in ganz Lateinamerika gestartet. Das

Programm richtet sich an Einsteiger, die lernen möchten, sich sicher im größten

Finanzmarkt der Welt zu bewegen.

Geleitet wird es von der professionellen Traderin und auf Finanzcoaching

spezialisierten Mentorin Bárbara Moreno, die als?The Purple Woman" bekannt ist.

Mit über acht Jahren Handelserfahrung und mehr als 4.000 ausgebildeten Schülern

verbindet Moreno technisches Fachwissen mit verhaltenswissenschaftlichen

Erkenntnissen - und vermittelt neuen Tradern das nötige Wissen sowie die

Disziplin, um langfristig erfolgreich zu sein.

Erstes Webinar: Was ist der Forex-Markt und wie funktioniert er?

Das erste Webinar bietet Einsteigern einen Überblick über folgende Themen:

* Funktionsweise des Forex-Marktes und warum er der größte der Welt ist

* Grundlegende Konzepte: Währungspaare, Pips, Lotgrößen und Hebelwirkung

* Wichtige Tradingsessions und Preisverhalten

* Praktische Hinweise für einen selbstsicheren Einstieg ins Trading

Zur kostenlosen Webinar-

Anmeldung: https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_HQN5TniCRpq0ZGYRNrWYgA#/r

egistration

Praxisnahe Finanzbildung für eine wachsende Nachfrage

Retail-Trading erlebt in Lateinamerika ein rasantes Wachstum - und damit steigt

auch der Bedarf an zugänglicher, praxisorientierter Finanzbildung. Die Webinar-

Reihe widmet sich den zentralen Fragen, die Einsteiger bewegen:

* Was ist Forex-Trading und wie funktioniert es?

* Wie können Anfänger typische Fehler vermeiden?

* Welche Strategien gibt es für ein effektives Risikomanagement ?

* Wie entwickeln Trader mit der Zeit eine beständige Vorgehensweise?

Moreno hebt die Bedeutung der mentalen Einstellung beim Trading hervor:

?Die meisten Menschen verlieren kein Geld aufgrund mangelnder Informationen -

sie machen Verluste, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise in Bezug auf Geld

denken, fühlen und Entscheidungen treffen."

Andrea Rebusco, Regional Head - UK, EU und LATAM bei Axi:

?Bildung ist der Schlüssel, damit neue Trader verantwortungsbewusst am Markt

teilnehmen können. Dieses Programm vermittelt sowohl praktisches Wissen als auch

die richtige Einstellung für nachhaltigen Erfolg."

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien,

Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen

wie Axi Select unterstützt das Unternehmen Trader weltweit durch

Bildungsangebote, Technologie und professionelle Tools.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate sind mit einem hohen Anlagerisiko

verbunden. Die Inhalte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und

stellen keine Anlageberatung dar.

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