GNW-News: Axi startet nach erfolgreicher Bloomberg-Kampagne die neue Webinar-Reihe "Axi Select"

^SYDNEY, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit tätige Online-Broker Axi

hat die Einführung einer neuen Webinar-Reihe im Rahmen seines?Axi Select"-

Programms angekündigt und baut damit seine Bildungsinitiative für Trader nach

dem erfolgreichen Abschluss seiner jüngsten Bloomberg-Kampagne weiter aus. Das

erste Webinar ist für April 2026 geplant und wird Teil einer fortlaufenden Reihe

sein, die der globalen Trading-Community von Axi von Experten geleitete

Markteinblicke und praktische Trading-Schulungen bieten soll.

Die neue Webinar-Reihe stellt die nächste Phase des Engagements von Axi dar, die

Weiterbildung von Tradern durch leicht zugängliche, professionelle Schulungen zu

fördern. Aufbauend auf der starken Resonanz, die während der Bloomberg-Kampagne

erreicht wurde, zielt die Initiative darauf ab, Tradern ein tieferes

Marktverständnis, strukturierte Lernmöglichkeiten und direkten Zugang zu

erfahrenen Marktexperten zu bieten.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:

?Die Bloomberg-Kampagne machte deutlich, dass die Nachfrage nach glaubwürdigen,

von Experten geleiteten Schulungen wächst, die Tradern helfen, die

schnelllebigen Märkte von heute besser zu verstehen. Mit dem Start der Axi

Select-Webinarreihe können wir diesen Dialog fortsetzen, indem wir Tradern

direkten Zugang zu Einblicken, Analysen und praktischem Wissen bieten, das

darauf ausgerichtet ist, ihre langfristige Entwicklung im Trading zu fördern."

Die Eröffnungsveranstaltung wird von Cassandra Ng moderiert, einer

Finanzmarktanalystin, Dozentin und Trading-Spezialistin mit langjähriger

Erfahrung in der Kommentierung von Marktentwicklungen und der Vermittlung von

Trading-Kenntnissen an ein internationales Publikum. Im Mittelpunkt der

Veranstaltung stehen Marktprognosen, Handelsstrategien und Grundsätze des

Risikomanagements, die Tradern helfen sollen, sich in einem sich wandelnden

Marktumfeld sicherer zu bewegen.

Cassandra meinte dazu:

?Weiterbildung ist für Trader, die an den Märkten Beständigkeit und Disziplin

entwickeln möchten, unverzichtbar. Diese Webinar-Reihe soll komplexe

Marktbewegungen verständlich machen und praktische Erkenntnisse liefern, die

Trader in ihren eigenen Strategien umsetzen können."

Über die Referentin

Cassandra Ng ist Traderin bei einer Prop-Firma und Marktanalystin bei einem

preisgekrönten Research-Unternehmen - dort fließen ihre Forschungsergebnisse

täglich in die Entscheidungen Tausender Trader ein. Ihre Spezialgebiete sind die

Elliott-Wellen-Theorie und Fibonacci-Zahlen - damit prognostiziert sie, wohin

sich die Märkte entwickeln werden. Nach jahrelanger Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit Privatanlegern und professionellen Tradern ist sie darauf

spezialisiert, komplexe Finanzkonzepte durch Webinare, Workshops und

Marktanalysen in praktisches Handelswissen umzusetzen.

Die Webinar-Reihe ist Teil der übergeordneten Mission von Axi, Trader durch

Weiterbildung, Technologie und strukturierte Entwicklungsmöglichkeiten zu

unterstützen. Durch den Übergang von reinen Informationsangeboten zu

interaktiven Lernerfahrungen unterstreicht Axi weiterhin sein Bestreben, einen

echten Mehrwert zu bieten, der über den reinen Zugang zum Handel hinausgeht.

Die Anmeldung ist jetzt möglich, und interessierte Trader können sich unter

folgender Adresse einen Platz sichern:

https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_h2n3EqLTT-qQww5BZtrx2g

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien,

Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen

wie Axi Select unterstützt Axi Trader weltweit durch Schulungen, Technologie und

professionelle Trading-Tools.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-

trader-program

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es

gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

Â°