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11.08.2026 16:02:38
GNW-News: Axi wurde als offizieller Handelspartner der DP World Tour bekannt gegeben
^SYDNEY, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit führender Online-
Broker, gibt voller Stolz seine neue Partnerschaft mit der DP World Tour bekannt
und wird damit zum offiziellen Online-Trading-Partner der Tour.
Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Meilenstein in der globalen
Wachstumsstrategie von Axi dar und vereint zwei international anerkannte Marken,
die auf der Weltbühne durch ihr Bekenntnis zu Präzision, Leistung und
Spitzenqualität verbunden sind.
Als eines der führenden Turniere im Profigolf erreicht die DP World Tour in
jeder Saison Millionen von Fans auf mehreren Kontinenten. Durch diese
Partnerschaft wird Axi seine weltweite Markenpräsenz stärken und gleichzeitig
Zielgruppen ansprechen, die Wert auf Strategie, Disziplin und kontinuierliche
Verbesserung legen. Dies sind Eigenschaften, die auch die
Unternehmensphilosophie in Bezug auf Innovation und Kundenerlebnis prägen.
Rajesh Yohannan, Chief Executive Officer von Axi, erklärte:
?Golf und Trading haben dieselbe DNA: Erfolg hängt von der Vorbereitung, der
Disziplin und den feinen Nuancen ab, die den Unterschied zwischen gut und
großartig ausmachen. Genau darum geht es bei 'Axi's Edge'. Die Partnerschaft mit
der DP World Tour - einer wahrhaft globalen Tour mit einem wahrhaft globalen
Publikum - ermöglicht es uns, diese Geschichte auf einer der größten Bühnen des
Sports zu erzählen. Wir sind stolz darauf, das erste Online-Trading-Unternehmen
zu sein, das eine Partnerschaft mit einer professionellen Golf-Tour eingeht, und
wir freuen uns darauf, Fans und unseren Kunden durch Innovationen wie 'DP World
Tour Fantasy Powered by Axi' näher an den Golfsport heranzuführen."
Guy Kinnings, CEO der DP World Tour, fügte hinzu:
?Axi ist eine globale Plattform mit großen Ambitionen, und wir freuen uns sehr,
dass sich das Unternehmen für die DP World Tour als ersten Partner im Golfsport
entschieden hat. Unsere Zielgruppe ist wohlhabend, finanziell versiert und
stammt aus allen Teilen der Welt - dies bietet Axi die perfekte
Marketingplattform, auf der das Unternehmen aufbauen kann. Gemeinsam werden wir
überzeugende Marken-Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg sowie Networking-
Möglichkeiten entwickeln, die die Präsenz der Marken in den Schlüsselmärkten
stärken, während wir jede Saison um die Welt reisen."
Diese Ankündigung baut auf dem wachsenden Portfolio globaler
Sportpartnerschaften von Axi auf und spiegelt das anhaltende Engagement des
Unternehmens wider, durch Sportveranstaltungen von Weltklasse eine sinnvolle
Verbindung zum Publikum aufzubauen.
Weitere Einzelheiten zu den Partnerschaftsaktivitäten und den bevorstehenden
Initiativen werden im Laufe der Saison bekannt gegeben.
Über Axi
Axi ist ein weltweit tätiges Online-Unternehmen für das Devisen- und CFD-
Trading, das Tausende von Kunden in über 100 Ländern weltweit betreut. Axi
bietet OTC-Derivate für eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Devisen,
Aktien, Gold, Öl und weitere.
Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar.
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