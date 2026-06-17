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17.06.2026 08:17:38
GNW-News: Bahnbrechende Erkenntnisse zeigen, wie ein unternehmerisches Modell die extreme Armut unter Flüchtlingen verringern kann
^* Neue Studien zeigen, dass das DREAMS-Programm das Einkommen, die Ersparnisse
und die Widerstandsfähigkeit in Flüchtlingscommunities in ganz Ostafrika
steigert
* Die IKEA-Stiftung hat 7,4 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der
nächsten Phase von DREAMS in Äthiopien bereitgestellt, während die Conrad N.
Hilton-Stiftung 3,5 Millionen US-Dollar für die nächste Phase von DREAMS in
Uganda bewilligt hat
NAIROBI, Kenia, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute veröffentlichte neue
Erkenntnisse zeigen, dass ein kombinierter Ansatz aus Förderung des
Unternehmertums und Marktzugang die extreme Armut unter Flüchtlingen und in den
Aufnahmegemeinden in Ostafrika erheblich verringern kann.
Zwei randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) zum DREAMS-Programm (Delivering
Resilient Enterprises and Market Systems) - das von Village Enterprise
(https://villageenterprise.org/) und Mercy Corps (https://www.mercycorps.org/)
umgesetzt wird - ergaben, dass die teilnehmenden Haushalte innerhalb eines
Jahres spürbare wirtschaftliche Vorteile verzeichnen konnten, selbst in einigen
der weltweit schwierigsten Flüchtlingssituationen.
Die Studien (https://www.idinsight.org/project/delivering-resilient-enterprises-
and-market-systems-dreams-impact-evaluations/), die von dem unabhängigen
Gutachter IDinsight (https://www.idinsight.org/) durchgeführt wurden, ergaben,
dass die DREAMS-Teilnehmer im Vergleich zu einer Kontrollgruppe folgende
Verbesserungen verzeichneten:
* Der monatliche Konsum der privaten Haushalte sank in Uganda um 17 % und in
Äthiopien um 9 %
* Einsparungen von über 90 % in beiden Ländern, wodurch die finanziellen
Puffer und die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen und
klimabedingten Schocks gestärkt werden
* Das Vermögen der Haushalte stieg um 20-24 %, da die Teilnehmer Vieh
erwarben, Häuser bauten und in Werkzeuge investierten.
Das Programm erreichte mehr als 22.000 Haushalte in einigen der größten
Flüchtlingssiedlungen der Welt - dem Rhino Camp und Bidi Bidi in der Region
West-Nil in Uganda sowie drei Flüchtlingssiedlungen in Dollo Ado, Äthiopien.
DREAMS verbindet das 12-monatige Programm zur Überwindung der Armut von Village
Enterprise - das extrem arme Haushalte mit den Fähigkeiten, dem finanziellen
Kapital und der Betreuung ausstattet, die für die Gründung eines Unternehmens
erforderlich sind - mit der Entwicklung von Marktsystemen (MSD), die von der
globalen humanitären und Entwicklungsorganisation Mercy Corps durchgeführt wird.
MSD fördert die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren der Privatwirtschaft in
Schlüsselbranchen, um die lokalen Märkte zu stärken.
In einer Zeit beispielloser Kürzungen bei der humanitären Hilfe weisen die
Ergebnisse auf ein äußerst kosteneffizientes und skalierbares Modell hin, das
Flüchtlinge und Communities dabei unterstützt, ihre Abhängigkeit von
Hilfsleistungen zu überwinden, nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen und für
ihre Familien und Kinder zu sorgen.
Jjumba Martin für Village Enterprise
Die Teilnehmer des DREAMS-Programms berichteten von bedeutenden Veränderungen in
ihrem Leben, beispielsweise davon, dass sie sich nun nährstoffreichere
Lebensmittel wie Rindfleisch, Fisch und Milch leisten können und die Kosten für
den Schulbesuch ihrer Kinder decken können, einschließlich Schulgebühren,
Büchern und Fahrtkosten. Viola kam ursprünglich aus dem Südsudan in die
Flüchtlingssiedlung Bidi Bidi und betreibt heute einen Friseursalon.?Ich musste
meine einjährige Tochter tragen, und unser Hunger und unsere Erschöpfung machten
die Reise noch beschwerlicher. Wir kamen mit nichts in Uganda an", sagte sie.
?Ich wusste nicht, dass ich mich so verändern könnte. Ich denke an den Tag, an
dem ich von zu Hause weggelaufen bin, und daran, wie weit ich es gebracht habe,
und ich bin selbst erstaunt."
Nurina, eine Geflüchtete aus Somalia, die heute in Äthiopien lebt, sagte:
?Aufgrund meiner Behinderung blieb ich früher lieber an einem Ort. Ich fühlte
mich isoliert. Meine Nachbarn haben mich früher unterschätzt, und man hat mir
keine große Bedeutung beigemessen. Doch nun sehen sie, dass ich meinen
Lebensunterhalt verdienen, Geld sparen und für meine Kinder sorgen kann. Sie
kommen zu mir, um mich um Rat zu fragen. Sie bitten mich, zu erläutern, was ich
bei Village Enterprise gelernt habe. Dieses Programm war ein Wendepunkt für
meine ganze Familie."
Der Anstieg des Vermögens der Haushalte - der in Uganda um 20 % und in Äthiopien
um 24 % über dem der Kontrollgruppen lag - umfasste Vieh, landwirtschaftliche
Geräte und Investitionen in Wohnraum und Solaranlagen sowie Möbel wie Matratzen,
Betten und Tische.
Ein Entwicklungsplan
Die randomisierten kontrollierten Studien haben die Wirkung des Programms in
Uganda und Äthiopien gemessen, zeigen jedoch das Potenzial dieser Lösung für die
8,7 Millionen Menschen (https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/insights/explainers/refugees-largest-
places.html#:~:text=The%20UNHCR%20compiles%20data%20on%20the%20locations,asylum%
2Dseekers%20have%20an%20unknown%20type%20of%20accommodation) auf, die weltweit
in Flüchtlingssiedlungen leben.
Angesichts des Erfolgs von DREAMS wird das Programm weiterhin unterstützt:
* In Äthiopien - durch die IKEA Foundation (https://ikeafoundation.org/), die
7,4 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat, um die nächste Phase von DREAMS
zu finanzieren und das Programm noch stärker in die lokalen
Verwaltungsstrukturen zu integrieren. Ein Schwerpunkt der Förderung wird
darin bestehen, zu untersuchen, warum das Programm in unterschiedlichen
Kontexten funktioniert, und den Ansatz so zu optimieren, dass er in diesen
komplexen Umgebungen skaliert werden kann.
* In Uganda - durch die Zusage der Conrad N. Hilton Foundation
(https://www.hiltonfoundation.org/) in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für
die nächste Phase von DREAMS bis März 2029 sowie durch eine Evaluierung, wie
DREAMS in bestehende Programme zur frühkindlichen Förderung in Uganda,
Kenia, Tansania und Mosambik integriert werden kann.
Angesichts der durch den Klimawandel und Konflikte bedingten Zunahme von
Massenfluchtbewegungen zeigt DREAMS auf, wie Aufnahmeländer Flüchtlinge dabei
unterstützen können, Einkommen zu erzielen, nachhaltige Lebensgrundlagen zu
schaffen und einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten. Sowohl in
Äthiopien als auch in Uganda ergaben die randomisierten kontrollierten Studien,
dass das DREAMS-Programm durch einen Anstieg des Haushaltskonsums und den Aufbau
von Vermögen voraussichtlich den doppelten Wert seiner Kosten einbringen wird,
sofern die Effekte über einen Zeitraum von fünf Jahren anhalten.
Sazini Mojapelo, CEO von Village Enterprise, sagte:?In einer Zeit, in der die
Budgets für humanitäre Hilfe schrumpfen, brauchen wir Lösungen, die für die
Millionen von Flüchtlingen weltweit echte und nachhaltige Ergebnisse erzielen.
DREAMS zeigt, dass Flüchtlinge und Communities, die in extremer Armut leben, mit
der richtigen Unterstützung Unternehmen aufbauen, ihr Einkommen steigern und für
ihre Familien sorgen können - und so letztlich ihre Abhängigkeit von
Hilfsleistungen verringern. Wir danken der IKEA Foundation und der Hilton
Foundation für ihre anhaltende Unterstützung dieser Arbeit und dafür, dass sie
dazu beitragen, DREAMS in weiteren Communities und für mehr Flüchtlinge in
Äthiopien und Uganda zugänglich zu machen."
Tjada McKenna, CEO von Mercy Corps, sagte:?Nachhaltiger Wandel entsteht nicht
allein durch Hilfe, sondern durch den Zugang zu Chancen." Diese Erkenntnisse
zeigen, dass Flüchtlinge, wenn sie Zugang zu funktionierenden Märkten,
Lieferketten und Kunden haben, etwas aufbauen, Geld verdienen und einen Beitrag
leisten. Wenn wir eine Zukunft wollen, in der es allen gut geht, müssen wir in
die Systeme investieren, die dies ermöglichen."
Alison Connor, Chief Impact Officer bei IDinsight, sagte:?Es gibt nach wie vor
kaum fundierte Erkenntnisse darüber, was bei Flüchtlingen tatsächlich
funktioniert, und diese Auswertung leistet einen wichtigen Beitrag zur
Schließung dieser Lücke. Wir haben untersucht, was geschieht, wenn die
Überwindung von Armut und die Entwicklung von Marktsystemen in
Flüchtlingskontexten miteinander kombiniert werden. In ganz Uganda und Äthiopien
verzeichneten die teilnehmenden Haushalte bereits wenige Monate nach Abschluss
des Programms deutliche Zuwächse bei Konsum, Einkommen, Ersparnissen und
Vermögen, wobei die Erträge im Vergleich zu anderen Programmen zur Sicherung des
Lebensunterhalts in der Region überdurchschnittlich gut ausfielen. Da der
humanitäre Sektor vor schwierigen Finanzierungsentscheidungen steht, können
Erkenntnisse wie diese dazu beitragen, Ressourcen auf Ansätze zu lenken, die auf
einer glaubwürdigen Evidenzbasis beruhen."
Rediet Abiy Kassaye, Programmmanager bei der IKEA Foundation, sagte:?Diese
Ergebnisse zeigen, was möglich ist, wenn Flüchtlinge und Communities die
Möglichkeit erhalten, ihr Leben in Würde, Stabilität und Hoffnung neu
aufzubauen. Wir sind stolz darauf, die nächste Phase von DREAMS in Äthiopien zu
unterstützen und weiterhin gemeinsam mit Village Enterprise und Mercy Corps
daran zu arbeiten, Familien dabei zu helfen, sich von ihrer Vertreibung zu
erholen und neue Perspektiven für sich selbst und ihre Communities zu schaffen.
Gemeinsam sehen wir das Potenzial, das kleine Unternehmen und lebendige lokale
Märkte bieten, um für kommende Generationen dauerhafte Perspektiven für Familien
und Communities zu schaffen."
Barri Shorey, Senior Program Officer, Refugees, Disasters and Aviation bei der
Conrad N. Hilton Foundation, sagte:?DREAMS zeigt, wie wirkungsvoll
Investitionen in langfristige wirtschaftliche Lösungen für Flüchtlinge und
Aufnahmegemeinden sein können. Wir sind stolz darauf, die nächste Phase dieser
Arbeit in Uganda zu unterstützen, denn das Modell hilft Familien dabei, sich
eine nachhaltige Lebensgrundlage aufzubauen, die Stabilität ihres Haushalts zu
stärken und eine gesündere Zukunft für ihre Kinder zu schaffen - ein echter
Zwei-Generationen-Ansatz! Die Einbindung von DREAMS in die Maßnahmen zur
frühkindlichen Förderung in ganz Ostafrika bietet die Möglichkeit,
Betreuungspersonen und Kleinkinder gemeinsam zu unterstützen und so Familien
dabei zu helfen, eine sicherere und erfolgreichere Zukunft aufzubauen."
Hinweise für Redakteure:
* Über das DREAMS-Programm
* Im Rahmen des Modells zur Überwindung der Armut von Village Enterprise
wurden die teilnehmenden Haushalte in Spar- und Kreditgruppen zu je 30
Haushalten organisiert, um sie dazu anzuregen, ihre Ersparnisse
zusammenzulegen, sich gegenseitig zu unterstützen und Kleinkredite zu
vergeben.
* Mercy Corps brachte die Unternehmen mit Akteuren des Privatsektors in
Schlüsselbranchen wie Geflügelzucht, Sonnenblumen-, Sojabohnen-,
Sesamanbau sowie Schaf- und Ziegenmast zusammen.
* Die Haushalte wurden dazu ermutigt, mehrere Betriebe in den
Schlüsselbranchen zu gründen, um sich besser gegen Rückschläge zu
wappnen, die durch häufige Bedrohungen wie Ernteausfälle, extreme
Wetterereignisse, krankheitsbedingte Geflügelsterblichkeit und Diebstahl
verursacht werden.
* Während die Kontrollgruppen sowohl in Uganda als auch in Äthiopien keine
finanziellen Mittel erhielten und weiterhin auf ihre bisherigen
Einkommensquellen angewiesen waren, profitierten einige von ihnen
indirekt von dem Programm. Einige Kontrollhaushalte verschafften sich
informell Zugang zu Finanzmitteln, indem sie sich Geld liehen oder Waren
auf Kredit von Freunden und Nachbarn erhielten, die an dem Programm
teilnahmen.
* Über die randomisierte kontrollierte Studie in Uganda
* Village Enterprise versorgte 12.000 Haushalte mit unternehmerischer
Schulung, 204 US-Dollar Startkapital (in zwei Raten) sowie fortlaufender
Betreuung, um Unternehmen zu gründen und aufrechtzuerhalten.
* Das Startkapital wurde auf Geschäftsgruppen aus jeweils drei Haushalten
aufgeteilt, die wiederum in die geschäftlichen Spargruppen integriert
waren.
* An der randomisierten kontrollierten Studie, die zwischen 2022 und 2025
durchgeführt wurde, nahmen 6.560 Haushalte teil; das 12-monatige DREAMS-
Programm wurde in diesem Zeitraum schrittweise auf verschiedene Kohorten
ausgeweitet.
* Um sicherzustellen, dass das Programm nicht zur lokalen Inflation
beitrug, wurden die Kohorten zeitlich versetzt so angelegt, dass sie
vier Monate nach Beginn der vorherigen Kohorte starteten. Die
vollständigen Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie können
Sie hier (https://www.idinsight.org/project/delivering-resilient-
enterprises-and-market-systems-dreams-impact-evaluations/) nachlesen.
* Diese Ergebnisse basieren auf den Erkenntnissen der ersten
Abschlussbefragung, die zwischen April und Juli 2025 durchgeführt wurde
und die kurz- bis mittelfristigen Ergebnisse etwa sechs bis 18 Monate
nach Abschluss des Programms durch die Teilnehmer erfasst hat.
* Eine zweite Umfrage ist für ein Jahr später, im Jahr 2026, geplant, um
die längerfristigen Auswirkungen des Programms zu erfassen.
* Über die randomisierte kontrollierte Studie in Äthiopien
* Village Enterprise versorgte 10.800 Teilnehmer in Dollo Ado mit einer
unternehmerischen Schulung, 500 US-Dollar Startkapital und einer
Betreuung, um Unternehmen zu gründen und aufrechtzuerhalten.
* Das Startkapital wurde auf Unternehmensgruppen aus jeweils drei
Haushalten aufgeteilt, die wiederum Teil von Spargruppen für Unternehmen
waren.
* Die randomisierte kontrollierte Studie (RCT) in Äthiopien wurde von
IDinsight zwischen 2023 und 2026 durchgeführt und untersuchte die
Auswirkungen des Modells zur Überwindung der Armut in Communities, in
denen Mercy Corps die Entwicklung von Marktsystemen förderte, sowie des
gesamten DREAMS-Programms auf die wirtschaftliche Produktivität und den
Wohlstand der Haushalte, das empfundene Wohlbefinden und die Stärkung
der Rolle der Frau in Flüchtlings- und Aufnahmegemeinden.
* An der randomisierten kontrollierten Studie nahmen 6.151 Haushalte teil,
von denen 2.050 das vollständige DREAMS-Programm erhielten.
* Diese Ergebnisse basieren auf den Erkenntnissen der ersten
Abschlussbefragung, deren Daten zwischen Oktober und Dezember 2025
erhoben wurden und die die Ergebnisse etwa sechs bis 18 Monate nach der
Umsetzung erfassen.
* Die vollständigen Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie
können Sie hier (https://www.idinsight.org/project/delivering-resilient-
enterprises-and-market-systems-dreams-impact-evaluations/) nachlesen.
Über Village Enterprise
Die Mission von Village Enterprise besteht darin, die extreme Armut im
ländlichen Afrika durch Unternehmertum, Innovation und gemeinsames Handeln zu
bekämpfen. Wir arbeiten mit schutzbedürftigen Frauen, Geflüchteten und
Jugendlichen zusammen, die am stärksten von Klimawandel, Konflikten und
Vertreibung betroffen sind, und vermitteln ihnen die Fähigkeiten und Ressourcen,
um klimafreundliche Unternehmen zu gründen, Ersparnisse aufzubauen und sich
selbst sowie ihre Familien auf einen nachhaltigen Weg aus der extremen Armut zu
führen. Village Enterprise hat über 119.000 Unternehmen gegründet und das Leben
von mehr als 2,3 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia, Ruanda, Uganda, Kongo-
Brazzaville, der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Mosambik, Nigeria
und Tansania positiv verändert.
Über Mercy Corps
Mercy Corps ist ein weltweites Team von fast 4.300 humanitären Helfern, die sich
für eine Welt einsetzen, in der jeder ein erfülltes Leben führen kann. 95 %
unserer Teammitglieder stammen aus den Ländern, in denen sie arbeiten. In 46
Ländern, die von Konflikten, Katastrophen, Armut und dem Klimawandel betroffen
sind, arbeiten wir mit Communities, lokalen Behörden, zukunftsorientierten
Unternehmen und Sozialunternehmern zusammen, um dringende Bedürfnisse zu decken
und langfristige Lösungen zu entwickeln, die einen nachhaltigen Wandel
ermöglichen. Im Jahr 2025 erreichte Mercy Corps über 36,5 Millionen Menschen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mercycorps.org.
Über IDinsight
IDinsight ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die
Führungskräfte mit Daten, Fakten und Technologien ausstattet, um die
Lebensbedingungen der Menschen in großem Maßstab zu verbessern. Wir arbeiten mit
Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Geldgebern zusammen, um
Entscheidungen in jeder Phase des Wirkungsprozesses zu unterstützen - von
mutigen Pilotprojekten bis hin zur landesweiten Ausweitung. Unsere Teams stützen
sich auf fundierte Erkenntnisse, modernste Methoden und praktische Einblicke,
damit Führungskräfte Programme konzipieren und umsetzen können, die das Leben
der Menschen wirklich verändern.
Medienkontakt:
villageenterprise@wearesevenhills.com
(mailto:villageenterprise@wearesevenhills.com)
+44 7388 003595
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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