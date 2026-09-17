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17.09.2026 04:06:38
GNW-News: BAIC FOTON präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 sein komplettes Nutzfahrzeugportfolio
^HANNOVER, Deutschland, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIC FOTON
präsentierte auf der IAA TRANSPORTATION 2026 sieben Fahrzeuge und sechs
Schlüsselkomponenten. Mehrere Produkte wurden erstmals außerhalb Chinas der
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen einer Pressekonferenz gab das Unternehmen
die Auslieferung seines 13-millionsten Fahrzeugs bekannt, erläuterte seine
Strategie für den europäischen Markt und präsentierte mit dem CAVAN BEACON einen
neuen Schwerlast-Lkw mit alternativem Antrieb. Mit Komplettfahrzeugen,
elektrischen Antriebstechnologien, Ladeinfrastruktur und Konzepten für lokale
Vertriebs- und Servicelösungen präsentierte BAIC FOTON einen ganzheitlichen
Ansatz für die weitere internationale Expansion.
Vertreter von BAIC FOTON und Veranstaltungsgäste am CAVAN BEACON auf dem
Messestand des Unternehmens bei der IAA TRANSPORTATION 2026.
Globaler Meilenstein und europäische Strategie
Chang Rui, General Manager der BAIC Group und Vorsitzender von BAIC FOTON,
übergab auf der Veranstaltung das 13-millionste Fahrzeug des Unternehmens. Beim
Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um den BAIC FOTON GALAXUS 9. Das Modell hat
bereits Praxistests unter realen Bedingungen in Spanien absolviert. Damit
schafft BAIC FOTON die Voraussetzungen für den Einsatz im Premiumsegment des
europäischen Langstreckenverkehrs. Nach Angaben des Unternehmens ist BAIC FOTON
inzwischen in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten.
Vertreter von BAIC FOTON und Kunden feiern bei der Veranstaltung in Hannover die
Auslieferung des 13-millionsten Fahrzeugs.
Liu Xuguang, Executive Vice President von BAIC FOTON, stellte zudem die
Entwicklungsziele für 2030 vor. Demnach sollen Fahrzeuge mit alternativen
Antrieben dann 50 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachen; 40 Prozent des Geschäfts
sollen auf internationale Märkte entfallen. Europa soll dabei eine
Schlüsselrolle für das Geschäft mit höherwertigen Produkten und für die
internationalen Aktivitäten des Unternehmens spielen.
Plan zur Lokalisierung in Europa
Mit seinem Ansatz?In Europe, For Europe" will BAIC FOTON seine Produkte
konsequent auf europäische Vorschriften, Straßenverhältnisse und die
Anforderungen der Kunden im täglichen Betrieb ausrichten. Das europäische
Portfolio umfasst batterieelektrische, hybride und wasserstoffbasierte
Antriebstechnologien für schwere und mittelschwere Lkw, Busse, leichte
Nutzfahrzeuge und Pick-ups. Gemeinsam mit europäischen Partnern baut BAIC FOTON
außerdem lokale Strukturen für den Fahrzeugbetrieb, die Energieversorgung und
den After-Sales-Service auf.
Derzeit verfügt BAIC FOTON über Vertriebsnetze in knapp 20 europäischen Märkten.
Bis 2028 soll die Präsenz auf die wichtigsten Märkte Europas ausgeweitet werden.
Zum Servicenetz gehören bereits mehr als 300 Standorte. Hinzu kommen ein
regionales Ersatzteilzentrum in Deutschland sowie nationale Ersatzteillager in
17 Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Ungarn. Bis 2028
plant BAIC FOTON außerdem den Aufbau eines europäischen Technologiezentrums und
den Start einer lokalen Fahrzeugmontage in Europa. Voraussetzung dafür sind die
erforderlichen Genehmigungen und die entsprechenden Rahmenbedingungen. Über
seine deutsche Tochtergesellschaft BROCK will BAIC FOTON zudem vernetzte
Fahrzeugdienste und weitere lokale operative Strukturen weiterentwickeln.
Liu Xuguang, Executive Vice President von BAIC FOTON, stellt die Europa-
Strategie und die globalen Entwicklungsziele des Unternehmens vor.
CAVAN BEACON feiert Weltpremiere
Mit dem CAVAN BEACON präsentiert BAIC FOTON erstmals weltweit einen Schwerlast-
Lkw auf einer eigens entwickelten Plattform für batterieelektrische und
wasserstoffbasierte Antriebe. Drei Kernarchitekturen für Karosserie, elektrische
und elektronische Systeme sowie Fahrgestell lassen sich mit unterschiedlichen
Fahrerhäusern, elektrischen Antriebsachsen, Batteriesystemen und
Brennstoffzellensystemen kombinieren. Die Plattform unterstützt 15
Fahrzeugvarianten für unterschiedliche Langstreckeneinsätze - mit
Batterieantrieb, Batteriewechsel, gasförmigem Wasserstoff oder
Flüssigwasserstoff.
Wu Zongtian, President von BAIC FOTON International, stellt den CAVAN BEACON und
seine Multi-Technologie-Plattform vor.
Zu den vom Unternehmen angegebenen Leistungsdaten gehört eine Ladeleistung von
bis zu 1,44 MW. Unter den spezifizierten Bedingungen lässt sich die Batterie
damit in rund 18 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden. Die batterieelektrische
Variante erreicht eine angegebene Reichweite von mehr als 600 km, während die
Brennstoffzellenversion mehr als 1.000 km schafft. Auch beim Energieverbrauch
setzt BAIC FOTON auf Effizienz: Für das batterieelektrische 6×4-Modell werden
115 kWh pro 100 km angegeben, für das 4×2-Modell 105 kWh pro 100 km. Das 6×4-
Brennstoffzellenmodell benötigt laut Hersteller 7,6 kg Wasserstoff pro 100 km.
Die Werte hängen jeweils von der Fahrzeugkonfiguration und den Testbedingungen
ab. Der angegebene Luftwiderstandsbeiwert beträgt 0,28.
Fahrerassistenz und Kabinengestaltung
Für den Einsatz auf Autobahnen ist der CAVAN BEACON mit einem ICA- und HWP-
Fahrerassistenzsystem ausgestattet, das 22 Funktionen umfasst. Dazu zählen
adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurzentrierung, unterstützter Spurwechsel
und unterstütztes Überholen. Die Systeme unterstützen den Fahrer, ersetzen
jedoch nicht dessen Verantwortung für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs. Die
Fahrerkabine vereint eine 4-Punkt-Kabinenfederung und luftgefederte Sitze mit
einem 12,3-Zoll-Instrumentendisplay, einem 15,6-Zoll-Touchscreen in der
Mittelkonsole, einer Lkw-spezifischen Navigation, Smartphone-Konnektivität,
einer breiten Schlafkoje und 420 Litern Stauraum.
Besucher werfen einen Blick in die Fahrerkabine und den Innenraum des CAVAN
BEACON am Messestand von BAIC FOTON.
Umfassendes Fahrzeug- und Komponentenportfolio
Mit sieben Fahrzeugen zeigt BAIC FOTON ein breites Spektrum seines
Nutzfahrzeugportfolios: GALAXUS R9 PHEV, CAVAN BEACON, eGALAXUS D3, DAYSTAR,
CAVAN C1, TUNLAND V9 PHEV und eAURORA. Die Modellpalette deckt schwere und
mittelschwere Lkw, leichte Nutzfahrzeuge, Pick-ups, Busse und Spezialanwendungen
ab. Zum Einsatz kommen dabei batterieelektrische, hybride und
wasserstoffbasierte Antriebstechnologien. Der CAVAN C1 ist bereits im
kommerziellen Vertrieb. Der GALAXUS 9 hat unterdessen Einsatztests unter realen
Betriebsbedingungen in Spanien absolviert.
Ergänzt wird die Fahrzeugausstellung durch sechs zentrale Komponenten:
Hochleistungsbatterien für schwere Nutzfahrzeuge, intelligente elektronische
Steuerungen, elektrische Antriebsachsen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge,
Fahrzeugsteuergeräte sowie Megawatt-Ladetechnik. Mit der Präsentation dieser
Systeme neben kompletten Fahrzeugen unterstreicht BAIC FOTON seine Kompetenz in
der integrierten Fahrzeugentwicklung und der Entwicklung elektrischer
Antriebsstränge.
Der Messestand von BAIC FOTON auf der IAA TRANSPORTATION 2026 zeigt Fahrzeuge
aus verschiedenen Nutzfahrzeugsegmenten.
Aufbau eines integrierten internationalen Geschäfts
BAIC FOTON verbindet seine Produktentwicklung mit dem Aufbau lokaler Vertriebs-,
Ersatzteil-, Service- und Engineering-Strukturen sowie künftigen
Montagekapazitäten. Damit soll das Geschäftsmodell über den reinen
Fahrzeugexport hinausgehen und Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer
Fahrzeuge begleiten. Durch die Anpassung des Portfolios an regionale
Anforderungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern will BAIC FOTON seine
Präsenz in Europa ausbauen und zugleich den Wandel der Transportbranche hin zu
emissionsärmeren und stärker vernetzten Nutzfahrzeuglösungen unterstützen.
Pressekontakt:
Name: Yu Wang
E-Mail: wangyu82@foton.com.cn
Website: www.fotonmotor.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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e6c09c38e3f1
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632ae0ed1571
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b5471f3ba30f
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7e95-485d-833a-564de53e71da
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e4d118b4c86b
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