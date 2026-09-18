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18.09.2026 06:53:38
GNW-News: BAIC FOTON präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 seine gesamte Produktpalette
^HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIC FOTON hat auf der
IAA TRANSPORTATION 2026 sieben Fahrzeuge und sechs Kernkomponenten für die
Bereiche Fernverkehr, Stadtlogistik, öffentlicher Nahverkehr und
Spezialtransporte präsentiert. Auf der Ausstellung in Halle 21 zeigte das
Unternehmen, wie es elektrifizierte Antriebsstränge, intelligente
Fahrzeugsysteme und die eigene Komponentenentwicklung kombiniert, um den
unterschiedlichen Anforderungen im weltweiten gewerblichen Transportwesen
gerecht zu werden.
CAVAN BEACON steht im Mittelpunkt der Technologieausstellung
Im Mittelpunkt der Präsentation stand der CAVAN BEACON, ein batteriebetriebener
Schwerlast-Lkw, der auf einer eigens dafür entwickelten Plattform basiert, die
auch Konfigurationen mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff unterstützt. Sein
800-V-Bordnetz arbeitet mit Megawatt-Ladetechnologie zusammen, um unter
bestimmten Bedingungen in sechs Minuten eine Reichweite von etwa 100 km zu
erzielen. Eine?1+3+2"-VDCU-Architektur umfasst sieben Kameras, fünf
Radarsysteme und einen LiDAR-Sensor und unterstützt 22 Fahrerassistenzfunktionen
in 114 Einsatzszenarien. Gemeinsam zielen diese Technologien darauf ab, die
Ladeeffizienz, die Fahrzeugsteuerung, den Fahrerkomfort und die
Betriebssicherheit im Fernverkehr zu verbessern.
Produkte für vielfältige Einsatzszenarien
Durch die erweiterte Produktpalette wurden diese Funktionen auf weitere
Fahrzeugklassen ausgeweitet. Der GALAXUS R9 PHEV kombiniert einen speziell für
Hybridfahrzeuge entwickelten Motor mit einem Getriebe, das einen Wirkungsgrad
von bis zu 99,8 Prozent aufweist, unterstützt von mehr als 20 Steuermodulen und
über 80 Fahrzeugsteuerungsstrategien. Für die städtische Logistik bietet der
rein batteriebetriebene DAYSTAR eine angegebene maximale Reichweite von 600 km,
während der CAVAN C1 für die?Last-Mile"-Zustellung konzipiert ist. Der eGALAXUS
D3 eignet sich für den Einsatz bei Reinigungsarbeiten mit häufigen Stop-and-Go-
Fahrten, und der eAURORA-Bus ermöglicht das Laden mit einer Leistung von bis zu
400 kW. Für Kunden, die mehr Vielseitigkeit benötigen, bietet der TUNLAND V9
PHEV-Pickup eine Gesamtleistung von 350 kW, ein Drehmoment von 800 Nm und eine
kombinierte Reichweite von bis zu 1.000 km. Batterien, elektrische
Antriebsachsen, elektronische Steuerungen und Megawatt-Ladeanlagen rundeten die
Ausstellung ab und veranschaulichten, wie BAIC FOTON Fahrzeuge und die
dazugehörigen Technologien als integriertes System entwickelt.
Internationale Validierung unterstützt weitere Expansion
Die Ausstellung spiegelte zudem die Fortschritte von BAIC FOTON auf den
ausländischen Märkten wider. Der CAVAN C1 und der eAURORA haben die EU-
Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erhalten, während der GALAXUS R9 die Testphase in
Spanien erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend zum 13-millionsten
weltweit ausgelieferten Fahrzeug des Unternehmens wurde. BAIC FOTON ist
mittlerweile in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten und passt sein
Produktportfolio weiterhin an lokale Vorschriften, Betriebsbedingungen und
Kundenanforderungen an, während sich der gewerbliche Transport zunehmend in
Richtung emissionsärmerer und stärker vernetzter Betriebsabläufe entwickelt.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a90963a9-8a8b-4451-8533-
b0686d243ac7
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a19824d-efb5-4aa1-b2dd-
8cd995662e5e
Medienkontakt:
Yu Wang
wangyu82@foton.com.cn
www.fotonmotor.comÂ°
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