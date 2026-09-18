GNW-News: BAIC FOTON präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 seine gesamte Produktpalette

^HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIC FOTON hat auf der

IAA TRANSPORTATION 2026 sieben Fahrzeuge und sechs Kernkomponenten für die

Bereiche Fernverkehr, Stadtlogistik, öffentlicher Nahverkehr und

Spezialtransporte präsentiert. Auf der Ausstellung in Halle 21 zeigte das

Unternehmen, wie es elektrifizierte Antriebsstränge, intelligente

Fahrzeugsysteme und die eigene Komponentenentwicklung kombiniert, um den

unterschiedlichen Anforderungen im weltweiten gewerblichen Transportwesen

gerecht zu werden.

CAVAN BEACON steht im Mittelpunkt der Technologieausstellung

Im Mittelpunkt der Präsentation stand der CAVAN BEACON, ein batteriebetriebener

Schwerlast-Lkw, der auf einer eigens dafür entwickelten Plattform basiert, die

auch Konfigurationen mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff unterstützt. Sein

800-V-Bordnetz arbeitet mit Megawatt-Ladetechnologie zusammen, um unter

bestimmten Bedingungen in sechs Minuten eine Reichweite von etwa 100 km zu

erzielen. Eine?1+3+2"-VDCU-Architektur umfasst sieben Kameras, fünf

Radarsysteme und einen LiDAR-Sensor und unterstützt 22 Fahrerassistenzfunktionen

in 114 Einsatzszenarien. Gemeinsam zielen diese Technologien darauf ab, die

Ladeeffizienz, die Fahrzeugsteuerung, den Fahrerkomfort und die

Betriebssicherheit im Fernverkehr zu verbessern.

Produkte für vielfältige Einsatzszenarien

Durch die erweiterte Produktpalette wurden diese Funktionen auf weitere

Fahrzeugklassen ausgeweitet. Der GALAXUS R9 PHEV kombiniert einen speziell für

Hybridfahrzeuge entwickelten Motor mit einem Getriebe, das einen Wirkungsgrad

von bis zu 99,8 Prozent aufweist, unterstützt von mehr als 20 Steuermodulen und

über 80 Fahrzeugsteuerungsstrategien. Für die städtische Logistik bietet der

rein batteriebetriebene DAYSTAR eine angegebene maximale Reichweite von 600 km,

während der CAVAN C1 für die?Last-Mile"-Zustellung konzipiert ist. Der eGALAXUS

D3 eignet sich für den Einsatz bei Reinigungsarbeiten mit häufigen Stop-and-Go-

Fahrten, und der eAURORA-Bus ermöglicht das Laden mit einer Leistung von bis zu

400 kW. Für Kunden, die mehr Vielseitigkeit benötigen, bietet der TUNLAND V9

PHEV-Pickup eine Gesamtleistung von 350 kW, ein Drehmoment von 800 Nm und eine

kombinierte Reichweite von bis zu 1.000 km. Batterien, elektrische

Antriebsachsen, elektronische Steuerungen und Megawatt-Ladeanlagen rundeten die

Ausstellung ab und veranschaulichten, wie BAIC FOTON Fahrzeuge und die

dazugehörigen Technologien als integriertes System entwickelt.

Internationale Validierung unterstützt weitere Expansion

Die Ausstellung spiegelte zudem die Fortschritte von BAIC FOTON auf den

ausländischen Märkten wider. Der CAVAN C1 und der eAURORA haben die EU-

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erhalten, während der GALAXUS R9 die Testphase in

Spanien erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend zum 13-millionsten

weltweit ausgelieferten Fahrzeug des Unternehmens wurde. BAIC FOTON ist

mittlerweile in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten und passt sein

Produktportfolio weiterhin an lokale Vorschriften, Betriebsbedingungen und

Kundenanforderungen an, während sich der gewerbliche Transport zunehmend in

Richtung emissionsärmerer und stärker vernetzter Betriebsabläufe entwickelt.

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Yu Wang

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