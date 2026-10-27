GNW-News: Basilea erhöht Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 sowie Finanzziel der «Agenda 2030» und gibt Updates zu den fortgeschrittenen klinischen Entwi...

^* Erwarteter Anstieg des Betriebsgewinns 2026 auf CHF 115 Mio. (zuvor

CHF 70 Mio.), getragen von höher als erwarteten Cresemba- und Zevtera-

basierten Umsätzen in Höhe von CHF 250 Mio. (zuvor CHF 210 Mio.)

* Ziel für kumulativen Cashflow für «Agenda 2030» auf CHF 650 Mio. angehoben

(zuvor CHF 600 Mio.)

* Updates zum Design des klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramms für

Ceftibuten-Ledaborbactam und zu Fortschritten in den Phase-3-Studien mit

Fosmanogepix

* Capital Markets Day am 28. Oktober 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 27. Oktober 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind, gab heute die Anhebung seiner Finanzprognose für das Gesamtjahr

2026 bekannt sowie die Erhöhung des Zielwerts für den kumulativen Cashflow aus

den vermarkteten Produkten für den Zeitraum 2026-2030 im Rahmen der

strategischen Initiative «Agenda 2030». Vor dem morgigen Capital Markets Day in

Zürich gab das Unternehmen zudem Updates zu den Fortschritten in seinen

klinischen Spätphasen-Programmen für Ceftibuten-Ledaborbactam und Fosmanogepix.

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Die anhaltend

positive Entwicklung unseres kommerziellen Geschäfts stärkt das finanzielle

Fundament unserer «Agenda 2030» und erweitert unsere Möglichkeiten, weiter in

zukünftiges Wachstum zu investieren. Bis 2030 wollen wir ein diversifiziertes

Geschäft mit vier kommerzialisierten Produkten und einer führenden Forschungs-

und Entwicklungspipeline im Bereich Antiinfektiva etablieren. Wir freuen uns

darauf, Investoren, Analysten und Medienvertretern an unserem morgigen Capital

Markets Day in Zürich unseren Weg in die nächste Wachstumsphase von Basilea

vorzustellen.»

Adesh Kaul, Chief Financial Officer, ergänzte: «Das weiterhin starke Wachstum

von Cresemba unterstreicht die Qualität und die Dauerhaftigkeit unseres

kommerziellen Geschäfts. Wir rechnen damit, deutlich höhere Meilensteinzahlungen

zu erhalten. Dies ermöglicht uns, unsere Gesamtjahresprognose für die Cresemba-

und Zevtera-basierten Umsätze in 2026 gegenüber unserer bisherigen Guidance

deutlich um 19% auf CHF 250 Mio. anzuheben. Angesichts der anhaltend positiven

Dynamik von Cresemba erhöhen wir auch unser «Agenda-2030»-Ziel für den

kumulierten Cashflow aus Cresemba und Zevtera von CHF 600 Mio. auf CHF 650 Mio.

Dieser verbesserte Ausblick stärkt unsere Fähigkeit, zukünftige

Wachstumsinitiativen zu finanzieren.»

Als Update zum klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramm für Ceftibuten-

Ledaborbactam sagte Chief Medical Officer Dr. Marc Engelhardt: «Unsere

kürzlichen Gespräche mit der FDA und der EMA haben uns mehr Klarheit über den

optimalen klinischen Entwicklungspfad für Ceftibuten-Ledaborbactam sowie über

das für das angestrebte Produktprofil erforderliche Datenpaket geschaffen. Unser

Ziel ist eine breite und nicht auf bestimmte Patientengruppen eingeschränkte

Anwendung bei Patientinnen und Patienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen.

Folglich planen wir nun eine kombinierte Phase-2/3-Studie im Rahmen eines

einzigen Studienprotokolls, das heisst ohne eine zusätzliche, konfirmatorische

Phase-3-Studie. Der Studienstart ist weiterhin für Mitte 2027 vorgesehen. Dieser

Ansatz erfordert weniger Studienteilnehmer als zwei separate Phase-3-Studien.

Erste Daten aus dem Phase-2-Teil der Studie könnten so bereits Ende 2028 zur

Verfügung stehen. Derzeit fokussieren wird uns darauf, die verbleibenden

Vorbereitungen abzuschliessen, darunter die Finalisierung des Protokolls für die

Phase-2/3-Studie, den Abschluss der laufenden Phase-1-Studie, die weitere Daten

zur Verträglichkeit und Sicherheit liefert(1), ergänzende PK/PD-Analysen sowie

die Bereitstellung des klinischen Studienmaterials.»

Zu den Fortschritten in den Phase-3-Studien mit Fosmanogepix(2)(, )(3) ergänzte

er: «Unser globales Phase-3-Programm für Fosmanogepix schreitet in Richtung der

für Mitte 2028 erwarteten Studienergebnisse voran. Die Rekrutierung für die

Salvage-Therapie-Kohorte der Studie zu invasiven Schimmelpilzinfektionen wurde

erfolgreich abgeschlossen und damit ein wichtiger Meilenstein des Programms

erreicht. In den übrigen Kohorten dieser Studie sowie in der Studie zu invasiver

Candidiasis wird die Rekrutierung fortgesetzt. Unser Ziel ist es, das Potenzial

von Fosmanogepix bestmöglich auszuschöpfen und für den Markteintritt die

breitestmögliche Zulassung anzustreben. Daher planen wir, die Ergebnisse beider

Phase-3-Studien gemeinsam in die ersten Zulassungsanträge einzubeziehen.»

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 erhöht und kumulatives Cashflow-Ziel der

«Agenda 2030» angehoben

Basilea gibt folgende aktualisierte Guidance für das Geschäftsjahr (GJ) 2026

gegenüber GJ 2025:

GJ 2026 GJ 2026

(in CHF Mio. / Prozent) aktualisierte bisherige GJ 2025

Guidance Guidance Actuals

-------------------------------------------------------------------------------

Cresemba- und Zevtera-basierte

Umsätze ~250 ~210 194.4

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatz gesamt ~310 (Anstieg um ~33%) Anstieg um ~15% 232.4

-------------------------------------------------------------------------------

Forschungs- und

Entwicklungsaufwand ~125 (Anstieg um ~18%) Anstieg um ~20% 105.9

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn ~115 (Anstieg um ~123%) Anstieg um ~40% 51.5

* Für die Cresemba- und Zevtera-basierten Umsätze wird nun ein Anstieg auf

CHF ~250 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~210

Mio.), mit einem Mittelzufluss von CHF ~215 Mio. (gegenüber der bisherigen

Guidance von CHF ~180 Mio.). Meilensteinzahlungen werden nun in Höhe von CHF

~65 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~35 Mio.).

* Im Rahmen der «Agenda 2030» erhöht sich damit der erwartete kumulierte

Cashflow aus Cresemba und Zevtera für den Zeitraum 2026 bis 2030 auf

CHF 650 Mio. (bisher: CHF 600 Mio.).

Basilea richtet morgen, am 28. Oktober 2026, einen Capital Markets Day aus

Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Einblick in die strategische

Ausrichtung des Unternehmens sowie in die wichtigsten Werttreiber. Neben

Beiträgen des Managements werden auch externe Experten Einblicke in aktuelle

Entwicklungen geben. Für weitere Details zur Agenda und zur Registrierung

besuchen Sie bitte https://basilea-cmd.com/#E4A948

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer

Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com

(https://www.basilea.com/).

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,

«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf

den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung

sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen

oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von

denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen

hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen

Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam

Diese Projekte werden anteilig mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums

(HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical

Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert. Fosmanogepix

unter der OT-Nummer 75A50124C00033 und Ceftibuten-Ledaborbactam unter der

Vertragsnummer 75A50123C00050. Die Verträge und die Finanzierung durch US-

Bundesmittel stellen keine Zustimmung zu Studienergebnissen oder Empfehlung für

das Produkt oder das Unternehmen dar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon +41 61 606 1102

media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com)

E-Mail investor_relations@basilea.com (mailto:investor_relations@basilea.com)

Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com

(https://www.basilea.com) abrufbar.

Quellenangaben

1. ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT06733675

2. FAST-IC (Fosmanogepix Against Standard-of-care Treatment in Invasive

Candidiasis: ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT05421858

3. FORWARD-IM (FOsmanogepix study Run Worldwide as Antifungal treatment in

Resistant Disease caused by Invasive Molds): ClinicalTrials.gov-Identifier:

NCT06925321

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