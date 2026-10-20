Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
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20.10.2026 07:19:38
GNW-News: Basilea gibt Präsentation neuer Daten zu Fosmanogepix, Isavuconazol und Ceftobiprol auf der IDWeek 2026 bekannt
^* Zu den Highlights zählen Vorträge zu pädiatrischen Daten aus dem Expanded
Access Program mit Fosmanogepix sowie zur Wirksamkeit dessen aktiven
Bestandteils Manogepix gegen Candida-auris-Isolate
Allschwil, 20. Oktober 2026
Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind, gab heute bekannt, dass neue Daten zum Phase 3-Antipilzmittel
Fosmanogepix, zum Antipilzmittel Isavuconazol (Cresemba(®)) und zum Antibiotikum
Ceftobiprol (Zevtera(®)) auf der IDWeek 2026 vorgestellt werden, die vom 21. bis
24. Oktober in Washington D.C., USA, stattfindet.
Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Die Fülle der
Daten zu Basileas Antiinfektiva-Portfolio, die auf der IDWeek von uns, unseren
Partnerunternehmen sowie unabhängigen Forschungsgruppen vorgestellt werden,
unterstreicht das grosse wissenschaftliche Interesse an der Entwicklung neuer
Behandlungsoptionen für schwere Infektionen durch Pilze und Bakterien. Die
Präsentationen erweitern die wissenschaftliche Evidenz für unsere Programme und
deren Potenzial, den wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf in diesen
Bereichen zu decken, auch für pädiatrische Patientinnen und Patienten.»
Daten zu Fosmanogepix auf der IDWeek 2026
- Präsentation: Fosmanogepix Expanded Access Experience in Pediatric Patients
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