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20.10.2026 07:19:38

GNW-News: Basilea gibt Präsentation neuer Daten zu Fosmanogepix, Isavuconazol und Ceftobiprol auf der IDWeek 2026 bekannt

^* Zu den Highlights zählen Vorträge zu pädiatrischen Daten aus dem Expanded

Access Program mit Fosmanogepix sowie zur Wirksamkeit dessen aktiven

Bestandteils Manogepix gegen Candida-auris-Isolate

Allschwil, 20. Oktober 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind, gab heute bekannt, dass neue Daten zum Phase 3-Antipilzmittel

Fosmanogepix, zum Antipilzmittel Isavuconazol (Cresemba(®)) und zum Antibiotikum

Ceftobiprol (Zevtera(®)) auf der IDWeek 2026 vorgestellt werden, die vom 21. bis

24. Oktober in Washington D.C., USA, stattfindet.

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Die Fülle der

Daten zu Basileas Antiinfektiva-Portfolio, die auf der IDWeek von uns, unseren

Partnerunternehmen sowie unabhängigen Forschungsgruppen vorgestellt werden,

unterstreicht das grosse wissenschaftliche Interesse an der Entwicklung neuer

Behandlungsoptionen für schwere Infektionen durch Pilze und Bakterien. Die

Präsentationen erweitern die wissenschaftliche Evidenz für unsere Programme und

deren Potenzial, den wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf in diesen

Bereichen zu decken, auch für pädiatrische Patientinnen und Patienten.»

Daten zu Fosmanogepix auf der IDWeek 2026

- Präsentation: Fosmanogepix Expanded Access Experience in Pediatric Patients

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